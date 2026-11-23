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Honda prepara la svolta ibrida per il 2027: tutti i segreti del progetto

Il nuovo sistema debutterà dal 2027 e promette più efficienza, una piattaforma modulare e la trazione integrale elettrica

Foto di: Honda

Di: Adrian Padeanu

Tradotto da: Cristiano Fortini

23 nov alle 17:00

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Sul finale del video ufficiale dedicato alla nuova Honda Avancier si nasconde un'interessante anticipazione: allargando il campo, la telecamera mostra altre vetture ancora coperte accanto al SUV. Nessun dettaglio ufficiale è stato svelato, ma l'indizio lascia pochi dubbi: come anticipato l'Avancier sarà il primo tassello di una nuova gamma ibrida attesa dal 2027.

Le novità più importanti, però, sono sotto la carrozzeria. In un documento tecnico piuttosto dettagliato, il costruttore giapponese ha anticipato un nuovo sistema ibrido destinato a raccogliere l'eredità dell'attuale e:HEV, una piattaforma modulare per vetture dei segmenti C e D e una nuova trazione integrale elettrica, priva del tradizionale albero di trasmissione.

Un nuovo motore 2.0 progettato per l'ibrido

Gli obiettivi dichiarati sono un miglioramento dell'efficienza del 10% e una riduzione del 30% dei costi legati all'ibridazione. Ci sono, tuttavia, due precisazioni da fare. Il miglioramento dell'efficienza viene calcolato rispetto ai modelli del 2018, mentre la riduzione dei costi è confrontata con le soluzioni del 2023. Non si tratta dunque di un guadagno del 10% rispetto all'attuale gamma ibrida di Honda, ma in ogni caso il progetto rimane comunque degno di nota per la validità delle soluzioni ingegneristiche implementate.

Honda Avancier

Foto di: Honda

Al centro del sistema troviamo un quattro cilindri 2.0 benzina, sviluppato per lavorare esclusivamente in abbinamento alla componente elettrica. L'obiettivo è mantenere una combustione stechiometrica, ovvero con il corretto rapporto tra aria e carburante, anche quando viene richiesta una coppia elevata.

Nei motori tradizionali, per evitare il fenomeno della detonazione sotto carico, può essere necessario arricchire la miscela con una maggiore quantità di carburante, penalizzando così i consumi. Honda ha lavorato proprio su questo aspetto, cercando di velocizzare la combustione per ridurre il rischio di battito in testa.

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Fonte: Honda

Per riuscirci, il condotto di aspirazione è stato ristretto e ridisegnato con un profilo a rampa, simile a un trampolino da sci, che accelera il flusso d'aria e genera una maggiore turbolenza all'interno del cilindro. Anche la forma della sommità del pistone è stata modificata per conservare questo movimento della miscela. A ciò si aggiunge un nuovo sistema di raffreddamento del condotto di scarico, con un manicotto d'acqua composto da due elementi che agiscono su entrambi i lati.

Secondo Honda, queste soluzioni permettono di aumentare del 30% il limite di coppia raggiungibile mantenendo la combustione stechiometrica, riducendo del 30% i consumi nella zona di funzionamento ad alta coppia e ampliando , sempre del 30%, l'area di maggiore efficienza del motore.

La progettazione esclusivamente ibrida ha permesso anche di intervenire sul peso. Il blocco motore è stato alleggerito di circa 900 grammi, mentre il nuovo albero motore consente di risparmiare altri 500 grammi. Il propulsore è inoltre stato sviluppato per adattarsi alle diverse qualità di carburante disponibili nei mercati internazionali.

Honda Avancier

Foto Di: Honda

Honda Avancier, gli interni

Foto Di: Honda

Il sistema ibrido diventa più compatto ed efficiente

Anche l'unità di trasmissione a due motori elettrici è stata profondamente rivista. La disposizione mantiene l'architettura ad assi paralleli già utilizzata da Honda su modelli come Accord e CR-V, ma numerosi componenti sono stati aggiornati. Il motore di trazione utilizza magneti che non richiedono l'impiego di terre rare pesanti, mentre l'acciaio elettrico più sottile contribuisce a ridurre le perdite. Anche i circuiti magnetici dei due motori sono stati riprogettati, con l'obiettivo di diminuire il numero di magneti impiegati e contenere i costi di produzione.

Il nuovo propulsore Honda

Foto di: Honda

Novità anche per l'unità di controllo della potenza, che è più corta di 51 mm e pesa il 3% in meno, pur integrando anche l'inverter destinato al nuovo motore elettrico posteriore. Honda ha inoltre semplificato il sistema di raffreddamento, unificando due circuiti separati in un'unica soluzione.

Una valvola può interrompere temporaneamente il flusso del liquido per accelerare il riscaldamento dei componenti e ridurre gli attriti nelle fasi di funzionamento a freddo. Infine, il rapporto di trasmissione diretta del motore è stato modificato per consentire di viaggiare a velocità più elevate, con benefici dichiarati in termini di velocità massima, consumi e comfort.

Una piattaforma modulare per i segmenti C e D

La nuova architettura di medie dimensioni è stata progettata per essere condivisa da diversi modelli, dalle berline ai SUV, appartenenti ai segmenti C e D. La struttura è suddivisa in cinque moduli, assemblati attraverso tre dimensioni di riferimento, così da semplificare la produzione e aumentare la comunanza dei componenti.

Il video che mostra il funzionamento del nuovo ibrido Honda

Cambia anche la disposizione della batteria, che in tutti i modelli sarà collocata sotto il sedile posteriore. Sui SUV attuali - e non solo - il pacco batteria può trovare posto nella zona del vano ruota. Honda ha inoltre unificato due differenti configurazioni di batteria, dimezzando il numero dei componenti.

Lo spostamento della batteria libera inoltre spazio nella parte posteriore del pianale, consentendo di ricavare nuovamente un alloggiamento per la ruota di scorta.

Nuova trazione integrale senza albero di trasmissione

Tra le novità più interessanti c'è il sistema DualPower eAWD, che sostituisce la tradizionale trazione integrale meccanica con una soluzione completamente elettrica. Al posto dell'albero di trasmissione che collega i due assi trova spazio un motore dedicato alle ruote posteriori, gestito in maniera indipendente rispetto alla parte anteriore.

Nuova piattaforma modulare Honda

Foto di: Honda

Questa configurazione permette di distribuire la coppia con maggiore rapidità nelle fasi di accelerazione, frenata e percorrenza delle curve. Il sistema può inoltre recuperare energia attraverso l'asse posteriore. Anche il controllo della trazione è stato aggiornato: la gestione separata dei due assi consente di intervenire su quello che perde aderenza senza ridurre necessariamente la potenza disponibile sull'altro.

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