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Auto ibride, la UE blocca la corsa delle importazioni dalla Cina con nuove quote

Le nuove quote della Commissione europea fissano tetti dal 2027 e incentivano la produzione di veicoli ibridi direttamente nell’Unione

Foto di: Li Auto

Fabio Gemelli

Di: Fabio Gemelli

24 nov alle 11:01

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La Commissione europea ha imposto il 23 novembre 2026 una misura di salvaguardia provvisoria sulle importazioni di veicoli ibridi nuovi destinati al trasporto di persone, secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2614. Il provvedimento non riguarda solo la Cina e coinvolge anche Regno Unito, Turchia, Giappone e Corea del Sud, tutti tra i principali esportatori verso il mercato europeo.

Il meccanismo funziona a quote legate ai volumi importati. Per la Cina il tetto 2027 dovrebbe fermarsi a 350.000 veicoli, circa la metà degli 800.000 attesi nel 2026. Le altre quote partirebbero da 310.000 unità per il Giappone, 230.000 per la Turchia, 190.000 per il Regno Unito e 105.000 per la Corea del Sud.

Come funzionano le nuove quote

Le restrizioni si applicano ai veicoli che superano la dogana a partire dal 1° dicembre. I modelli già sdoganati prima di quella data possono essere venduti senza contare sul tetto. Per tutti i Paesi coinvolti il limite crescerà del 6% ogni anno per tre anni e porterà la quota cinese a 417.000 veicoli nel 2030.

L'indagine formale che ha preceduto la misura era partita il 30 ottobre 2026 con l'avviso C/2026/5780. L'avviso era stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e aveva aperto la strada al ricorso allo strumento di salvaguardia sulle ibride.

Un elemento centrale del sistema riguarda i veicoli prodotti dentro l'Unione europea. Questi veicoli non rientrano nel conteggio delle quote. È un incentivo diretto per i costruttori stranieri a spostare la produzione in Europa invece di continuare a esportare dall'estero.

Alcuni gruppi cinesi si sono già mossi in questa direzione. Tra i segnali ci sono le alleanze industriali tra case europee e cinesi che stanno ridisegnando la produzione automobilistica continentale e le singole iniziative di investimento in stabilimenti europei.

La Commissione ha scelto la via della salvaguardia globale applicata allo stesso modo a tutti i grandi esportatori extra UE. La scelta serve a restare dentro le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e a limitare gli spazi per le contestazioni legali davanti all'OMC.

A differenza di un dazio mirato su un singolo Paese, più esposto a ricorsi, un meccanismo uguale per tutti riduce il rischio di scontro diretto. Resta fuori da questo sistema l'elettrico puro, già soggetto dall'ottobre 2024 a dazi compensativi fino al 35,3% sulle auto a batteria prodotte in Cina.

Perché Bruxelles agisce adesso

Le esportazioni cinesi di ibridi e ibridi plug-in verso l'Europa sono salite del 278% nei primi dieci mesi del 2026. I volumi sono arrivati a 674.917 unità contro le 242.538 dello stesso periodo dell'anno precedente, secondo i dati di Dataforce.

I costruttori cinesi hanno accelerato le spedizioni appena si sono diffuse le prime indiscrezioni sulle restrizioni in arrivo. La corsa a costruire scorte prima che scattassero le nuove regole ha contribuito a gonfiare i numeri degli ultimi mesi.

Il motivo per cui Bruxelles ha scelto le quote e non i dazi tradizionali sta nella natura stessa delle ibride. Gran parte di questi veicoli arriva da Paesi che hanno accordi commerciali con l'Unione o che già godono di tariffe doganali basse e lasciano ai dazi poco margine di manovra.

Da qui la scelta di uno strumento di salvaguardia quantitativo pensato per restare compatibile con le regole internazionali. Questo aspetto viene spiegato nella nota della Commissione sulla misura appena adottata, consultabile nel testo ufficiale del regolamento.

Secondo la Commissione, la misura serve a proteggere i costruttori europei mentre investono miliardi di euro in elettrificazione e software. Le vendite di ibride e ibride plug-in dei marchi cinesi sono più che triplicate nei primi dieci mesi del 2026 e stanno cambiando il quadro competitivo per i marchi tradizionali.

BYD ha già un impianto produttivo in Ungheria e Chery è attiva in Spagna, con progetti che puntano a una presenza stabile. Questi sono segnali di una strategia di localizzazione che le nuove quote potrebbero accelerare ulteriormente nei prossimi anni, spostando una parte crescente della produzione in territorio europeo.

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