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I 50 anni della Volvo più strana e dimenticata: Volvo 343/345

L'ultimo veicolo sviluppato da DAF ha continuato a vivere fino al 1991. Oggi è quasi dimenticato

Foto di: Volvo

Di: Roland Hildebrandt

Tradotto da: Fabio Gemelli

24 nov alle 17:00

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Ricordate la serie 300 di Volvo? No? Beh, non siete i soli. Nonostante siano stati costruiti circa 1,1 milioni di veicoli in 15 anni, questa compatta è scomparsa nel nulla. Eppure, la storia della vettura lanciata come 343 è interessante: questo Volvo era in realtà olandese e avrebbe dovuto portare un marchio completamente diverso. Ora compie 50 anni. Facciamo un tuffo nel passato.

Dalla DAF 77 alla Volvo 343

Sebbene siano stati costruiti oltre un milione di esemplari della serie 300 di Volvo, oggi non ne rimangono molti. Le vetture non erano particolarmente carismatiche, ma erano estremamente pratiche. Per 15 anni, la 343 e i suoi fratelli sono stati prodotti. E questo avveniva nei Paesi Bassi, proprio come l'origine di questa serie.

In realtà, la Volvo 343 fu progettata dall'azienda olandese DAF, oggi nota per i suoi veicoli commerciali. Come DAF 77, l'auto doveva entrare nel segmento delle compatte. Il problema: mancava un partner per lo sviluppo di un nuovo motore, e con la crisi petrolifera del 1973 e la conseguente recessione, la DAF si trovava in difficoltà. A questo punto, Volvo entrò in gioco: cercava di ampliare la sua gamma di modelli verso il basso. Utilitarie e compatte di successo come la Renault 5 (1972) o la Volkswagen Golf (1974) erano i punti di riferimento.

Le due aziende si completavano perfettamente: DAF aveva quasi pronto un'auto compatta con la 77 e le necessarie strutture produttive. Volvo fornì il capitale (con l'aiuto dello stato olandese) e nel 1975 rilevò la divisione auto di DAF. Insieme al pacchetto c'era il 77, che Volvo rifinì per lanciarlo infine come Volvo 343 nel 1976.

Tecnologia Transaxle e cambio a cinghia

Caratteristica del Volvo 343 dei primi anni di produzione era il grande portellone posteriore con un pronunciato bordo di separazione, che fungeva da sorta di spoiler posteriore. Inoltre, aveva fari rotondi sotto lenti rettangolari. Curiosità: cosa hanno in comune il 343 e la Porsche 924? La costruzione Transaxle con la disposizione del cambio sull'asse posteriore. Tuttavia, il cambio della 343 era molto particolare.

Volvo 343 e Volvo 345

Foto di: Volvo

DAF è considerata l'inventrice della cosiddetta Variomatic, una trasmissione a cinghia continua. Conosciuta oggi con l'acronimo CVT, anche la Volvo 343 venne inizialmente offerta esclusivamente con questa soluzione automatica speciale. Rimaneva difficile da abituarsi l'effetto elastico: l'auto diventava più rumorosa, ma non accelerava allo stesso modo.

Molto spazio e sicurezza svedese

La 343 e i suoi colleghi accumulavano apprezzamenti grazie a un buon spazio interno. All'interno si trovavano condizioni quasi da berlina di classe media. Tipico delle varianti a tre porte della serie 300 di Volvo erano i sedili anteriori inclinabili verso la console centrale. Questa soluzione innovativa facilitava l'accesso ai passeggeri posteriori.

Volvo 343

Tipica di Volvo era anche la costruzione massiccia della serie 300: una protezione laterale dagli urti rendeva l'auto più pesante dei suoi concorrenti. La clientela non si lamentava di questo, il 343 e i suoi compagni erano popolari tra la polizia olandese e in generale nei Paesi Bassi e nel Regno Unito.

Cambio manuale, cinque porte e maggiore cilindrata

Nell'autunno del 1978, Volvo venne incontro a quei clienti che preferivano cambiare marce manualmente: un cambio a quattro marce venne introdotto come alternativa. Di conseguenza, la quota di vendita della Variomatic scese a circa il 15%, ma rimase in programma fino alla fine della produzione della serie nel 1991.

Volvo 345

Foto di: Volvo

Nel 1979, una versione a cinque porte completò l'offerta. Il suo nome era scontato: 345. Nell'autunno del 1980, la serie 300 con la 343/345 DLS e GLS subì una profonda revisione. I paraurti si estendevano ora lateralmente fino ai passaruota. Il motore era un quattro cilindri B19A di Volvo con due litri di cilindrata e 95 CV. Questo motore non era compatibile con la Variomatic, poiché la trasmissione a cinghia non poteva sopportare la coppia del motore.

Restyling, berlina e nuovi nomi

Nel 1982 arrivò il restyling più importante nella storia della serie 300. Fari rettangolari e una nuova griglia rendevano la vettura più moderna. Dal 1982, la sequenza numerica sul retro della serie 300 non si definiva più in base al numero di porte, ma in base alla potenza. Le versioni con motorizzazione tranquilla come 68 o 80 CV si chiamavano 340. La 360 era il modello di punta con una nota sportiva e fino a 111 CV.

Volvo 360

La nuova nomenclatura divenne necessaria anche perché apparve un'altra variante di carrozzeria, ovvero una berlina a quattro porte: 344 avrebbe probabilmente confuso definitivamente i clienti Volvo. Con lo stesso passo, la berlina 340/360 misurava 4,44 metri, decisamente più lunga rispetto alla versione fastback.

Volvo 360 GLT Limousine

Conclusione sportiva fino al 1991

Il modello di punta della serie 300, avviata così tranquilla nel 1976, era il Volvo 360 GLT con cambio a cinque marce, iniezione elettronica e fino a 115 CV di potenza. Nel 1985 fu introdotto per la prima volta anche un diesel, e da quell'anno furono impiegati fanali posteriori modificati. Fino al 1989, la berlina fu prodotta, il successore fu la 460. La berlina a cinque porte fu costruita fino al 1991 e quindi per alcuni anni in parallelo al successore 440. Anche quest'ultima, naturalmente, fu prodotta nei Paesi Bassi.

Fotogallery: Volvo 343/345 (1976-1982)

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Fonte: Volvo

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