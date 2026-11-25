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Audi brevetta dei nuovi tasti fisici a scomparsa

La casa dei quattro anelli studia una barra fisica motorizzata che spunta da dietro al display solo quando serve davvero

Foto di: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

Di: Brian Potter

Tradotto da: Cristiano Fortini

25 nov alle 10:00

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Audi ha depositato un brevetto per un innovativo pannello di interruttori sul cruscotto capace di scomparire dietro il touchscreen fino al momento del reale utilizzo da parte del conducente. La documentazione depositata in Germania descrive una barra motorizzata di pulsanti fisici progettata per ruotare fuori dal bordo inferiore del display e ritrarsi automaticamente quando non è richiesta.

Questa soluzione rappresenta una risposta concreta ad anni di lamentele contro gli abitacoli basati esclusivamente sui touchscreen, dove persino la semplice regolazione del clima costringe a navigare tra i menu - spesso complessi - presenti sullo schermo.

Sebbene Audi non abbia ancora confermato l'arrivo di questo sistema su alcun modello di serie, l'idea si inserisce perfettamente in una linea di tendenza che il marchio persegue già da tempo.

Tasti a scomparsa, ecco come funzionano

Il pannello di pulsanti retrattile di Audi unisce lo schermo touch e i controlli fisici in un unico sistema. Nel progetto ideato dal marchio tedesco il display principale rimane immobile, mentre a muoversi è una barra motorizzata nascosta dietro la cornice inferiore, pronta a posizionarsi sotto lo schermo su richiesta e a scomparire quando non serve.

I documenti del brevetto illustrano tre differenti modalità per attivare l'uscita della barra: l'accensione del veicolo, un apposito comando vocale oppure un semplice gesto della mano.

Illustrazione di un brevetto Audi che mostra pulsanti visualizzati sullo schermo con il pannello dei comandi retratto

Foto Di: European Patent Office

Illustrazione di un brevetto Audi che mostra un pannello di pulsanti motorizzato sotto lo schermo.

Foto Di: European Patent Office

Anche quando la barra rimane nascosta, le relative funzioni continuano a essere pienamente accessibili. Nel frattempo nella parte bassa dello schermo vengono replicati esattamente gli stessi comandi, garantendo ai guidatori orientati unicamente al touchscreen, di non perdere mai di vista tali comandi.

Il brevetto evidenzia inoltre un importante vantaggio in termini di spazio. Nel momento in cui la barra degli interruttori fuoriesce per mostrare contenuti multimediali, consente di liberare centimetri preziosi sul display principale, evitando di affollarlo con comandi digitali e utilizzando l'esempio della riproduzione video per illustrare questo compromesso ergonomico.

Il responsabile del design di Audi ha criticato apertamente la recente ossessione dell'industria automobilistica per i display intesi come tecnologia fine a se stessa, ribadendo pubblicamente che il ritorno a controlli più meccanici rappresenta la scelta giusta per il futuro.

Il brevetto Audi per i pulsanti fisici a scomparsa

Foto di: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

Al momento, tuttavia, la gamma attuale continua a fare affidamento sul digitale. Le Audi Q7 e SQ7 del 2027 adottano il tipico layout multi-schermo privo di comandi fisici per la climatizzazione, gestiti interamente via touchscreen.

È proprio questo il divario che la barra di interruttori brevettata punta a colpire e colmare. Un design originariamente pensato per una plancia pulita e dominata dai display potrebbe così integrare i controlli tattili unicamente quando il guidatore ne avverte la necessità.

Rimane tuttavia un limite evidente legato alla complessità tecnica. Un meccanismo motorizzato celato dietro lo schermo aggiunge parti mobili che un tradizionale pannello fisso non ha mai avuto, e la meccanica in movimento richiede inevitabilmente manutenzione nel corso del tempo.

Per adesso, il sistema resta confinato a una domanda di brevetto, privo di un veicolo di produzione confermato o di una data di lancio ufficiale.

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