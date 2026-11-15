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Ritorna al futuro la A2, l'Audi che aveva anticipato i tempi

A oltre 20 anni dall'originale, l'Audi A2 vuole ancora essere grande dentro e molto aerodinamica. Prezzi da 38.350 euro

15:38

Foto di: Polestar

Giuliano Daniele

Di: Giuliano Daniele

16 nov alle 00:01

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Ve la ricordate la Audi A2? A oltre 20 anni dalla commercializzazione del modello originale, prodotto tra il 1999 e il 2005, il marchio tedesco ripropone sul mercato un erede con motorizzazione 100% elettrica.

Si chiama Audi A2 e-tron e ripercorre la filosofia dell'antenata riproponendo elementi caratteristici come l'efficienza aerodinamica o l'abitabilità, paragonabile a quella di auto di categoria superiore.

Audi A2 e-tron (2027): gli esterni

La carrozzeria della nuova Audi A2 e-tron si ispira alle forme del modello storico dell'Audi A2, reinterpretando alcuni concetti chiave in chiave moderna. Le dimensioni invece sono cresciute, perché la nuova A2 è lunga 4,32 metri, larga 1,79 metri, alta 1,55 metri, con un passo di 2,77 metri.

Audi A2 e-tron (2026) - Prova su strada

Foto di: Audi

Il grande pannello nero sul frontale è una citazione dello sportello di controllo e rabbocco dei liquidi dell'Audi A2 storica. Sulla A2 e-tron, invece, questo elemento integra i gruppi ottici principali e i sensori degli assitenti alla guida, lasciando nella parte superiore delle sottili luci diurne a LED (mentre i LED posteriori si sviluppano in orizzontale).

La presa d'aria centrale attiva si apre e si chiude per ottimizzare resistenza all'avanzamento o raffreddamento, mentre sui lati del paraurti ci sono condotti che deviano i flussi.

Audi A2 e-tron (2026) - Prova su strada

Foto di: Audi

Lo sbalzo anteriore, tra l'altro, è piacevolmente ridotto, e per migliorare le turbolenze ci sono elementi aerodinamici che riducono i giochi tra pneumatici e vani passaruota, in abbinamento con cerchi carenati con misure da 18" a 20".

Il tetto ad arco caratterizza la linea della fiancata, che fa intuire il coefficiente di penetrazione aerodinamica Cx di 0,24, il più basso tra le auto compatte del marchio Audi.

Questo risultato è stato ottenuto con un insieme di soluzioni come il sottoscocca quasi totalmente carenato, le maniglie delle porte a forma di pinne aerodinamiche e la coda verticale che si raccorda al tetto riproponendo lo spoiler che separa il lunotto come sulla Audi A2 del 1999.

Tra i 7 colori disponibili per la carrozzeria ci sono anche un blu intenso e un verde pistacchio metallizzato.

Audi A2 e-tron (2026) - Prova su strada

Foto di: Audi

Audi A2 e-tron (2027): le dimensioni

Lunghezza Altezza Larghezza Passo 4,32 metri 1,55 metri 1,79 metri 2,77 metri

Audi A2 e-tron (2027): gli interni

L'impostazione dell'abitacolo sfrutta l'architettura elettrica della piattaforma MEB, che il gruppo Volkswagen ha aggiornato a partire dalla Volkswagen ID.3 Neo, permettendo alla nuova Audi A2 di ottimizzare l'abitabilità interna in rapporto alle dimensioni esterne contenute.

Audi A2 e-tron (2026) - Prova su strada

Foto di: Audi

Il bagagliaio posteriore ha una capacità minima di 396 litri con una conformazione che permette anche di posizionare dei trolley in posizione verticale, con il pavimento ad altezza variabile, delle reti portaoggetti, una presa di alimentazione per la ricarica bidirezionale Vehicle-to-Load e dei punti di ancoraggio magnetici e meccanici sulle pareti studiati per il sistema di accessori chiamato Fidlock, tra cui ci sono anche delle borse dedicate. E Le versioni da 231 CV e 326 CV hanno anche un vano di carico anteriore - un frunk - da 13 litri.

Audi A2 e-tron (2026) - Prova su strada

Foto di: Audi

Lo schienale dei sedili posteriori è frazionabile in 3 sezioni per facilitare il carico di oggetti lunghi, mentre nella zona posteriore si può avere anche un tetto panoramico in vetro, che amplifica la percezione di uno spazio che - in realtà - è sopra la media per un'auto con questi ingombri.

Audi A2 e-tron (2026) - Prova su strada

Foto di: Audi

I vani portaoggetti non mancano anche nella parte anteriore dell'abitacolo, con i pannelli porta che possono ad esempio ospitare bottiglie fino a 1,5 litri, riproponendo il rivestimento in tessuto morbido Soft Wrap che si trova nelle porte posteriori e che prosegue sulla plancia. I punti di ancoraggio Fidlock si trovano anche nel tunnel centrale per agganciare ad esempio un porta-bicchieri.

Audi A2 e-tron (2026) - Prova su strada

Foto di: Audi

Il quadro strumenti digitale Virtual Cockpit Plus da 11,9 pollici è integrato in un unico schermo curvo con il display centrale MMI Touch da 12,8 pollici, dotato di assistente vocale Audi con integrazione dell'intelligenza artificiale su ecosistema Microsoft, navigatore satellitare con sistema di pianificazione dei percorsi Route Planner e servizi connessi.

Audi A2 e-tron (2026) - Prova su strada

Foto di: Audi

Il selettore della trasmissione è installato sul piantone dello sterzo per liberare spazio sulla console centrale, dove è stata ricavata una postazione di ricarica wireless ventilata per due smartphone, con potenza fino a 25 W.

Audi A2 e-tron (2027): la guida

Sulla Audi A2 e-tron, la piattaforma modulare elettrica MEB del Gruppo Volkswagen per ora mette a disposizione versioni con la trazione posteriore e motore elettrico sincrono a magneti permanenti (PSM) montato sul retrotreno. I livelli di potenza sono 4, in abbinamento a 3 valori di capacità della batteria.

Audi A2 e-tron (2026) - Prova su strada

Foto di: Audi

La versione d'ingresso della nuova A2 ha una batteria litio-ferro-fosfato (LFP) da 52 kWh, con un motore da 170 CV e 350 Nm di coppia, che permette un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,8 secondi, una velocità massima di 160 km/h e un'autonomia omologata WLTP di 421 km.

La motorizzazione intermedia della Audi A2 e-tron ha batteria LFP da 61 kWh con motore da 190 CV e 350 Nm, per uno 0-100 km/h da 7,9 secondi una velocità massima di 160 km/h e un'autonomia WLTP di 515 km.

Audi A2 e-tron (2026) - Prova su strada

Foto di: Audi

Si sale poi a una batteria al nickel-manganese-cobalto (NMC) da 84 kWh, proposta in 2 tagli di potenza: una da 231 CV e 350 Nm di coppia, per 7,1 secondi nello 0-100 km/h, 200 km/h di velocità massima e 643 km di autonomia WLTP; l'altra invece con 326 CV e 545 Nm di coppia, per 5,7 secondi nello 0-100 km/h, 200 km/h e un'autonomia WLTP di 628 km.

Il peso a vuoto dichiarato per l'Audi A2 2027 va dai 1.840 kg delle versioni da 52 e 61 kWh ai 1.910 kg della A2 da 84 kWh e 231 CV, fino ai 1.930 kg per la A2 più potente da 326 CV.

Audi A2 e-tron (2026) - Prova su strada

Foto di: Audi

Per quanto riguarda le prestazioni di ricarica, tutte le versioni hanno un caricatore di bordo in corrente alternata AC da 11 kW, mentre in corrente continua DC la potenza massima in assorbimento è di 100 kW per la batteria da 52 kWh, 105 kW per quella da 61 kWh e fino a 183 kW per il pacco batteria da 84 kWh. Il tutto si traduce in un tempo di ricarica dichiarato in corrente continua DC compreso tra 24 e 29 minuti (a seconda del modello) per passare dal 10% all'80% della batteria.

Audi A2 e-tron (2026) - Prova su strada

Foto di: Audi

L'architettura elettrica supporta inoltre la ricarica bidirezionale nelle modalità Vehicle-to-Load (V2L) per l'alimentazione di dispositivi esterni e anche Vehicle-to-Home (V2H) per fornire elettricità alla rete domestica.

Guardate il video per scoprire come va su strada l'Audi A2 e-tron, quanto consuma e quale autonomia realistica ha.

Audi A2 e-tron (2026) - Prova su strada

Foto di: Audi

Audi A2 e-tron (2027): i prezzi

Il listino dell'Audi A2 e-tron parte da un prezzo d'attacco di 38.350 euro per la variante d'accesso in allestimento Business Advanced da 170 CV e batteria da 52 kWh. Salendo nella gamma, la versione da 61 kWh in allestimento Business Advanced richiede 41.050 euro. Per i modelli equipaggiati con la batteria da 84 kWh, la variante da 231 CV Business Advanced viene proposta a 48.850 euro, mentre la versione al vertice della gamma da 326 CV Business Advanced ha un prezzo di listino di 51.000 euro.

Audi A2 e-tron (2027): pro e contro

Pro

Abitabilità e modularità dell'abitacolo

Aerodinamica (Cx di 0,24)

Contro

Risposta sospensioni un po' rigida

Visibilità anteriore (montanti) e posteriore (spoiler)

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Fotogallery: Audi A2 e-tron (2026)

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