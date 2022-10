Una piccola monovolume che debutta poco più di vent’anni fa con una tecnologia avanzatissima, tanto che il suo prezzo di listino è - letteralmente – da vera ammiraglia!

Il nostro Andrea ha voluto provare l’Audi A2 tassativamente con la motorizzazione alimentata a gasolio, per ricordare quanto potesse essere desiderabile una prestigiosa utilitaria diesel negli anni in cui tutti stravedevano per i TDI di Ingolstadt, ma non solo.

Storia

Conosciuto come W10, il progetto relativo alla nuova piccola dei “Quattro Anelli” inizia a prendere forma nel 1996 per poi concretizzarsi nel Concept AL2. La piccola Audi che tutti aspettavano debutta quindi al Salone di Francoforte del 1999, con l’avvio della commercializzazione che di fatto comincia tra la primavera e l’estate del 2000.

Al suo lancio la A2 è equipaggiata col quattro cilindri 1.4 16V da 75 CV e, con la stessa potenza, il 3 cilindri 1.4 TDI protagonista di questa prova, entrambe abbinati alla sola trazione anteriore e al cambio manuale a 5 rapporti.

Dal 2001 diviene disponibile anche 1.2 TDI da 61 CV, sempre 3 cilindri, ma in questo caso in abbinamento al solo cambio automatico-robotizzato. Con questa motorizzazione, già nota sulla Lupo 3L, la A2 dimostra di poter percorrere con un pieno la distanza Stoccarda-Milano, con percorrenze ben superiori ai 33 km con 1 litro di gasolio.

La più frizzante di tutte è invece la variante col 1.6 FSI a iniezione diretta che arriva nel 2002 e, complice l’assetto con cerchi da 16 o 17 pollici (opzionali) e l’impianto con 4 freni a disco, grazie ai suoi 110 CV è di certo la A2 più sportiva della famiglia In quanto ad allestimenti particolari invece, la tempesta di tinte sgargianti dell’allestimento Storm Edition porta una ventata di colore nel 2003, insieme a un moderato restyling che include anche l’aggiunta in gamma del 1.4 TDI da 90 CV che affianca (e non sostituisce) quello da 75 CV.

Tecnologica e futuristica, l’Audi A2 smette di essere prodotta senza una sostituta nel luglio del 2005, dopo 176.377 esemplari costruiti.

Pro & Contro

Stile tondeggiante e avveniristico, ma tagliente se si parla di aerodinamica con un CX compreso tra 0,25 e 0,29, con la prima della classe che non poteva che essere la 1.2 TDI. Inoltre, passando all’abitacolo, gli assemblaggi quasi impeccabili trasmettono una qualità da ammiraglia, con dettagli in alluminio che rendono l’ambiente ancora più ricercato, senza contare climatizzatore digitale e optional condivisi con la A8.

Quello che però stupisce di più di questa A2 non si vede, ma si sente, guidando. La leggerezza è la protagonista con l’Audi A2: l’intera gamma ha infatti un peso medio sempre inferiore ai 1.000 kg e questo grazie allo Space Frame, più leggero del 43% rispetto a una scocca in acciaio di pari caratteristiche.

Questa dote, abbinata al 1.4 TDI della nostra prova, consente alla A2 percorrenze di oltre 18 km di media con un litro di gasolio: peccato solo per il serbatoio limitato a 34 litri di capacità.

Le misure Lunghezza 3,83 metri Larghezza 1,67 metri Altezza 1,55 metri Passo 2,40 metri Ruote

Anteriore + Posteriore 185/50 R16 Bagagliaio 390/1.140 litri

Sempre sul diesel da 75 CV in prova, il suo timbro “agromeccanico” derivante dal motore a 3 cilindri si sente parecchio nell’abitacolo, ma non è affatto noioso in quanto a temperamento: il TDI iniettore pompa ha il suo carattere, con la coppia che permette di “giocare” con questo effetto fionda che, persino in città, può essere divertente.

Lato manutenzione, il TDI è piuttosto affidabile, con controlli e distribuzioni regolari risulta un discreto mulo, ma dinamicamente parlando... manca la sesta marcia. Tornando invece all’alluminio, questo pregiato metallo in caso di incidenti o solo lievi ammaccature, da sistemare, è molto, molto oneroso.