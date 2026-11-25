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La Dacia Jogger si aggiorna così

Meno versioni, più dotazioni di serie: la Jogger aggiorna la gamma tra GPL e full hybrid, con cinque o sette posti

Foto di: Dacia

Alberto Carmone

Di: Alberto Carmone

25 nov alle 09:00

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La Dacia Jogger continua a puntare su una formula piuttosto rara nel mercato: lo spazio di una familiare, la possibilità di avere sette posti e motori a GPL o full hybrid. Col Model Year 2027, la Casa rumena interviene soprattutto sulla composizione della gamma, rendendo più complete le dotazioni.

Gli ordini sono aperti e il listino parte da 18.800 euro. Escono l’allestimento Journey, la Essential a sette posti e il motore TCe 110. Rimangono Essential, Expression ed Extreme, con differenze che riguardano anche le combinazioni di motore e abitacolo.

Dacia Jogger, gli allestimenti

Le novità principali interessano Expression ed Extreme, che integrano equipaggiamenti precedentemente raccolti in pacchetti optional.

Dacia Jogger Model Year 2027

Foto di: Dacia

Dacia Jogger Essential

La Jogger in versione Essential è disponibile soltanto a cinque posti con il motore Eco-G 120 con cambio manuale. Comprende cerchi in acciaio da 16", barre longitudinali fisse, fari con firma luminosa a LED, climatizzatore manuale e sensori di parcheggio posteriori.

Dentro troviamo sedili in tessuto, regolazione in altezza del posto guida e volante regolabile in altezza e profondità. Il Media Control utilizza un supporto per lo smartphone e una presa USB-C. Sono presenti quattro fissaggi YouClip, cruise control, frenata automatica d’emergenza, mantenimento della corsia e monitoraggio dell’attenzione con telecamera.

Dacia Jogger Expression

La Expression aggiunge climatizzatore automatico, accesso senza chiave e freno di stazionamento elettrico, ora di serie grazie all’integrazione del precedente Pack Comfort.

Arrivano anche touchscreen da 10", retrocamera, alzacristalli posteriori elettrici e specchietti regolabili elettricamente. Le barre sul tetto diventano modulari, mentre nell’abitacolo troviamo rivestimenti blu e neri, inserti in tessuto sulla plancia e volante con rivestimento morbido. La strumentazione digitale da 7" è prevista sulla hybrid 155. Si può scegliere fra cinque e sette posti, ma l’ibrida è proposta soltanto a sette.

Dacia Jogger, gli interni

Foto di: Dacia

Dacia Jogger Extreme

La Extreme si riconosce per i cerchi in lega neri Tamia da 16" e gli specchietti color rame. Vengono aggiunte anche strumentazione digitale da 7" su tutti i motori, ricarica wireless, sensori anteriori e monitoraggio dell’angolo cieco.

Il Pack Nav diventa di serie: comprende Media Nav Live con touchscreen da 10", navigazione connessa, collegamento wireless dello smartphone e impianto Arkamys 3D a sei altoparlanti. Sono presenti anche tappetini in gomma.

Il Pack Driving da 650 euro, riservato alla Extreme, aggiunge telecamere multivista, commutazione automatica dei fari e retrovisori ripiegabili elettricamente.

Dacia Jogger, i motori

La Dacia con motore Eco-G 120 utilizza un 1.2 turbo a tre cilindri da 120 CV, con doppia alimentazione benzina/GPL. Il cambio manuale a sei rapporti è disponibile su tutti gli allestimenti. L’automatico a doppia frizione, sempre a sei marce, è riservato alla Extreme.

I consumi dichiarati nel ciclo WLTP combinato sono di 7,3–7,4 l/100 km a GPL e 5,8–5,9 l/100 km a benzina con il manuale. Sull’automatica diventano rispettivamente 7,5–7,6 e 6,0–6,1 l/100 km.

La hybrid 155 abbina un 1.8 quattro cilindri a un motore elettrico di trazione e a uno starter-generatore. La potenza complessiva è di 155 CV, con batteria da 1,4 kWh e cambio automatico multimodale. Non richiede la presa e dichiara consumi di 4,5–4,6 l/100 km. Tutte le Jogger sono disponibili esclusivamente a trazione anteriore.

Dacia Jogger, i prezzi

Allestimento Motore Posti Prezzo Dacia Jogger Essential Eco-G 120 manuale 5 18.800 euro Dacia Jogger Expression Eco-G 120 manuale 5 20.300 euro Dacia Jogger Expression Eco-G 120 manuale 7 21.150 euro Dacia Jogger Expression hybrid 155 automatico 7 26.000 euro Dacia Jogger Extreme Eco-G 120 manuale 5 22.000 euro Dacia Jogger Extreme Eco-G 120 automatico 5 23.600 euro Dacia Jogger Extreme hybrid 155 automatico 5 26.850 euro Dacia Jogger Extreme Eco-G 120 manuale 7 22.850 euro Dacia Jogger Extreme Eco-G 120 automatico 7 24.450 euro Dacia Jogger Extreme hybrid 155 automatico 7 27.700 euro

A proposito di Dacia

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