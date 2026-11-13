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La nuova Dacia Spring cambia tutto, ecco come va su strada

La piccola elettrica Dacia cambia piattaforma, cresce nelle dimensioni e migliora su strada. Ecco come va nella nostra prova

Foto di: Motor1.com

Di: Roland Hildebrandt

Tradotto da: Cristiano Fortini

13 nov alle 11:11

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Ricordate Ernie e Bert di Sesame Street? Il primo giocoso e vivace, il secondo serio e poco incline al divertimento. Nel mondo dell'auto, i loro equivalenti potrebbero essere Renault Twingo e Dacia Spring. Due modelli sviluppati all'interno dello stesso Gruppo e sulla medesima piattaforma, ma con personalità e caratteristiche differenti.

La nuova Spring è il primo dei quattro modelli completamente elettrici che Dacia intende introdurre entro il 2030. Si tratta di una city car di segmento A, sviluppata sulla piattaforma RG-EV del Gruppo Renault e prodotta nello stabilimento di Novo Mesto, in Slovenia, insieme alla Renault Twingo e alla Nissan Pixo. Una delle principali novità rispetto alla precedente generazione riguarda proprio il luogo di produzione, che si sposta dalla Cina all'Europa.

Ma il cambiamento di piattaforma e di stabilimento porta con sé anche miglioramenti concreti? E soprattutto, quanto costa la nuova Spring? L'ho messa alla prova per scoprire come si comporta su strada e quali sono le differenze rispetto alla Renault Twingo.

Gli esterni | Gli interni | La guida | I prezzi | Pro e contro

Dacia Spring, gli esterni

Partiamo dal design. La nuova Dacia Spring adotta uno stile più geometrico e definito, con linee semplici e un'impostazione che privilegia la funzionalità. Rispetto alla Renault Twingo, dalla quale riprende diversi elementi, la piccola elettrica rumena ha un aspetto decisamente più sobrio.

Dacia Spring (2026), la vista di tre quarti anteriore

Foto di: Dacia

Le somiglianze tra le due vetture sono soprattutto visibili osservando il profilo laterale. Secondo quanto dichiarato da Katrin Adt, CEO di Dacia, alla testata tedesca Automobilwoche, circa il 20% dei componenti della Spring è differente rispetto a quelli della Twingo.

I designer sono comunque riusciti a combinare alcuni elementi stilistici della precedente generazione con le soluzioni introdotte sulla nuova piattaforma.

Cambiano anche le dimensioni. La nuova Spring misura 3,85 metri in lunghezza, 15 centimetri in più rispetto al modello precedente, mentre la larghezza raggiunge 1,74 metri, con un incremento di 13,9 centimetri.

Il cofano corto, i passaruota pronunciati e le proporzioni più generose contribuiscono a darle un aspetto più solido, riducendo quell'impressione di piccola auto giocattolo che caratterizzava la precedente generazione.

La vista posteriore

Foto di: Dacia

Anche il frontale e la coda seguono un'impostazione essenziale. I gruppi ottici sono collegati da elementi in plastica nera che attraversano la carrozzeria, integrando la firma luminosa. Sui paraurti trovano posto protezioni in plastica pensate per limitare i danni causati dai piccoli urti durante le manovre quotidiane.

Dacia Spring, gli interni

Salendo a bordo si ritrova una parte delle soluzioni già viste sulla Renault Twingo, a partire dall'impostazione generale della plancia. I materiali sono prevalentemente rigidi, una scelta comprensibile considerando il posizionamento di prezzo della vettura, mentre i comandi sono disposti in modo abbastanza intuitivo.

L'ambiente è decisamente più essenziale rispetto a quello della sorella francese. Mancano alcuni dettagli più originali della Twingo, come il pulsante rosso per le luci di emergenza e le animazioni grafiche che accompagnano l'avviamento. La strumentazione digitale da 7 pollici è di serie su tutta la gamma e offre poche possibilità di personalizzazione.

Dacia Spring (2026), la plancia

Il touchscreen da 10,1 pollici

Il dettaglio dei sedili anteriori

Foto Di: Dacia

Foto Di: Dacia

Per quanto riguarda l'infotainment, bisogna distinguere tra le due versioni. Sull'allestimento Expression il sistema Media Control permette di utilizzare lo smartphone come interfaccia multimediale, mentre la Journey aggiunge un display touchscreen da 10,1 pollici. Non è particolarmente rapido nelle risposte, ma permette di utilizzare con maggiore comodità Apple Car Play e Android Auto.

Interessante anche la presenza del sistema YouClip, che mette a disposizione diversi punti di fissaggio nell'abitacolo per installare accessori e piccoli supporti.

Tra gli aspetti meno convincenti ci sono alcuni dettagli ergonomici. La maniglia interna per aprire le portiere non è particolarmente comoda da utilizzare, soprattutto quando è buio. Manca inoltre una maniglia di appiglio per il passeggero anteriore, e il climatizzatore è sempre manuale.

Il bagagliaio offre 337 litri di capacità, che diventano 1.283 abbattendo gli schienali posteriori, frazionabili nel rapporto 50/50. Sotto il piano di carico, divisibile e rimovibile, è presente un ulteriore spazio per riporre piccoli oggetti o il cavo di ricarica. Davanti, invece, si può avere un frunk opzionale da 18 litri.

Il bagagliaio fino a 1.283 litri di capacità

Foto di: Dacia

I sedili anteriori rappresentano uno dei compromessi più evidenti. La seduta e lo schienale sono piuttosto corti e potrebbero risultare poco confortevoli per le persone più alte. Il sedile del conducente è comunque regolabile in altezza e il volante può essere adattato sia in altezza sia in profondità.

Dietro, lo spazio per testa e gambe è discreto, anche se non particolarmente abbondante. Rispetto alla Twingo manca però la possibilità di far scorrere longitudinalmente i sedili posteriori.

Dacia Spring, la guida

La nuova Spring adotta un motore elettrico da 60 kW, equivalenti a 82 CV, con una coppia massima di 175 Nm. La velocità massima raggiunge i 130 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h servono 12,1 secondi. Il peso in ordine di marcia parte da poco meno di 1.300 kg.

La risposta all'acceleratore è pronta e lo scatto da fermo permette di inserirsi agevolmente nel traffico. Per raggiungere i 50 km/h bastano 3,9 secondi, un dato che rende la Spring sufficientemente vivace nelle situazioni in cui serve riprendere velocità rapidamente.

Dacia Spring (2026), la prova su strada

Foto di: Dacia

Anche la silenziosità è buona e, nel complesso, l'erogazione risulta più equilibrata rispetto a quella della precedente generazione. Non è un'auto pensata per affrontare lunghi viaggi autostradali, ma per l'utilizzo quotidiano in città la potenza a disposizione è adeguata.

Tra gli aspetti più convincenti c'è la taratura delle sospensioni. Nonostante il passo corto, la Spring riesce ad assorbire le irregolarità dell'asfalto meglio di quanto ci si potrebbe aspettare da una vettura di queste dimensioni. Le ruote da 16 pollici sono di serie, e sulle sconnessioni più marcate l'assetto mostra inevitabilmente qualche limite.

Convince anche lo sterzo, diretto e abbastanza comunicativo. Restituisce un feedback percepibile al volante e permette di controllare con precisione la traiettoria. Il diametro di sterzata dichiarato da Dacia è di 9,9 metri, un valore che facilita le manovre negli spazi stretti.

La batteria LFP (litio-ferro-fosfato) ha una capacità utilizzabile di 27,5 kWh e permette di percorrere fino a 250 km nel ciclo combinato WLTP. Il consumo dichiarato è di 12,7 kWh/100 km, mentre durante la prova, alternando le modalità Eco e Normal, la media si è attestata a 13,5 kWh/100 km.

La modalità Eco limita la velocità massima a 115 km/h e interviene anche sulla risposta dell'acceleratore. La frenata rigenerativa, invece, non permette di guidare utilizzando unicamente il pedale dell'acceleratore come sulla Renault Twingo. In modalità Eco l'effetto frenante aumenta sensibilmente, avvicinandosi a quello della guida one-pedal.

La ricarica avviene attraverso una presa collocata sul parafango destro. Di serie è previsto un caricatore in corrente alternata da 6,6 kW, che permette di passare dal 15 all'80% in circa tre ore. Con il pacchetto Power, disponibile a 500 euro, si aggiungono il caricatore AC da 11 kW e quello in corrente continua da 50 kW. In questo caso servono un'ora e 55 minuti per la ricarica in AC e 28 minuti utilizzando una colonnina rapida.

Dacia Spring, i prezzi

La nuova Dacia Spring parte da 17.900 euro, non considerando gli incentivi. La gamma comprende due allestimenti, Expression e Journey, entrambi abbinati al motore da 60 kW (82 CV).

Fotogallery: Dacia Spring (2026) la prova

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Fonte: Dacia

La versione Expression offre già climatizzatore manuale, sensori di parcheggio posteriori, strumentazione digitale da 7 pollici e sistema Media Control. La Journey, proposta a 19.400 euro, aggiunge invece la telecamera posteriore, l'infotainment con schermo da 10,1 pollici e navigazione integrata, oltre all'accesso senza chiave.

Tra gli optional figurano il pacchetto Power da 500 euro, i sedili anteriori riscaldabili da 290 euro e il frunk da 190 euro.

Dacia Spring, Pro e Contro

Pro

Dimensioni compatte e buona maneggevolezza

Consumi contenuti

Bagagliaio capiente in rapporto alle dimensioni

Contro

Materiali interni economici

Visibilità scarsa dietro

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