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La strana idea di Porsche per far curvare più velocemente le sue auto

Pinne mobili sul cofano anteriore e sul vetro posteriore per aggiungere forza laterale in pista

Foto di: Porsche

Di: Brian Potter

Tradotto da: Massimo Grassi

25 nov alle 11:00

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Porsche ha depositato un brevetto per delle alette che fuoriescono ruotando dal cofano del bagagliaio anteriore e dal lunotto posteriore per generare una spinta laterale in curva. L'idea è quella di spingere il corpo vettura verso l'interno della curva, proprio come il timone di una barca devia l'acqua.

Il documento, pubblicato nel novembre 2026, descrive un sistema pensato per la guidabilità ad alte velocità che, secondo Porsche, aggiunge aderenza e stabilità oltre a quanto già gestito dai sistemi elettronici di stabilità dell'auto.

Come funziona il sistema

Stando al brevetto, riportato per la prima volta da CarBuzz, Porsche sostiene che il risultato sarebbe un "maggiore potenziale di accelerazione laterale alle alte velocità e capacità di stabilizzazione superiori a quelle" dell'Electronic Stability Program (ESP). Si tratta di una promessa specifica e verificabile, ed è in parte il motivo per cui il documento sta attirando l'attenzione sia degli ingegneri che degli appassionati.

Illustrazione del brevetto dei timoni anteriore e posteriore di Porsche

Foto di: Ufficio Brevetti e Marchi Tedesco

Il meccanismo funziona dispiegando grandi alette che si inclinano contro il flusso d'aria in arrivo mentre il conducente imposta la curva. Questa superficie angolata cattura l'aria e la converte in forza laterale, aiutando di fatto a sterzare il corpo della vettura nella stessa direzione delle ruote. Il brevetto di Porsche colloca una serie di timoni sul cofano anteriore, davanti al parabrezza, e una seconda serie vicino al lunotto posteriore. Dividere l'hardware tra le due estremità consente al sistema di bilanciare l'aderenza anteriore e posteriore invece di aggiungere carico aerodinamico in un unico punto.

Il brevetto descrive inoltre come le alette aiutino ad assorbire il rollio, ovvero l'inclinazione che il telaio di un'auto assume a metà curva sotto carico laterale. Meno rollio significa generalmente un'aderenza più prevedibile. Porsche presenta questa soluzione come uno strumento per la pista, non come una funzione per il comfort.

Una domanda correlata, la DE102025119020A1, è stata pubblicata pochi giorni prima, come riportato inizialmente da Carmoses. Delinea elementi deflettori d'aria mobili separatamente che ruotano tra posizioni retratte ed estese per regolare la portanza o la deportanza. Porsche non è l'unica a cercare modi non convenzionali per gestire i flussi d'aria attorno alla carrozzeria di un'auto. Altri costruttori hanno brevettato sistemi come l'aspirazione verso l'asfalto tramite ventole, e la stessa Porsche ha depositato altre idee audaci che spaziano da un cambio manuale simulato.

Dispiegare delle alette vicino al lunotto posteriore solleva un problema evidente: qualsiasi elemento abbastanza alto da catturare un flusso d'aria significativo è anche abbastanza alto da ostruire ciò che il conducente vede nello specchietto retrovisore. Un diverso brevetto di Porsche relativo a un alettone posteriore utilizza ali divise che si muovono in modo indipendente, affrontando lo stesso problema di visibilità da una prospettiva differente.

Illustrazione del brevetto dell'alettone posteriore diviso di Porsche

Foto di: Ufficio Brevetti e Marchi Tedesco

I venti trasversali complicano ulteriormente le cose. Un'aletta progettata appositamente per catturare l'aria in curva può altrettanto facilmente intercettare una folata in rettilineo, agendo come una vela e spingendo l'auto fuori traiettoria. Lo stesso documento di Porsche indica i circuiti chiusi come l'ambiente di utilizzo previsto.

Tutto ciò non significa che il sistema entrerà in produzione. Gli uffici brevetti sottolineano che le domande servono a proteggere idee tecniche, e le case automobilistiche brevettano molti più prototipi di quanti ne costruiscano effettivamente.

Porsche ha una lunga storia di brevetti aerodinamici e meccanici insoliti che non arrivano mai ai clienti, accanto ad altri che alla fine ce la fanno. L'idea del timone si unisce a un numero crescente di recenti brevetti della casa automobilistica che esplorano l'aerodinamica attiva, una tendenza vista anche nei gruppi ottici posteriori aerodinamici di Ferrari, la cui produzione resta allo stesso modo non confermata.

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Fonte: German Patent and Trade Mark Office via CarBuzz, via Carmoses

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