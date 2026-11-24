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Abbiamo guidato la Porsche 718 Boxster elettrica: che senso ha?

Perché un cliente Porsche dovrebbe comprare questa sportiva elettrica? Non è solo una questione di impressioni di guida...

13:33

Foto di: Polestar

Giuliano Daniele

Di: Giuliano Daniele

24 nov alle 16:00

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Avete presente la scena del film di "Indiana Jones e l'ultima crociata" in cui Harrison Ford e Sean Connery decollano con un dirigibile? Era ambientata all'aeroporto Tempelhof di Berlino. Ed è proprio lì, durante l'evento Michelin Challenge Bibendum, che nel 2011 ho guidato per la prima volta una Porsche Boxster con motore elettrico.

Si trattava di un veicolo sperimentale basato sul modello 987, che per Porsche rappresentava un progetto di ricerca finanziato dal governo tedesco. E ora - a distanza di 15 anni - ho di nuovo guidato una Porsche Boxster elettrica, che stavolta sta per arrivare davvero sul mercato.

Porsche Boxster elettrica e Macan a benzina: l'accordo con Audi

Il muletto della Porsche Boxster elettrica 2027, che ho provato in anteprima a Palma di Maiorca, non ha ovviamente nulla in comune con il prototipo Porsche Boxster E del 2011, periodo in cui la Tesla Roadster era già in vendita - ma non da molto tempo - e si stava appena iniziando a parlare di auto elettriche di serie, quelle di normale produzione.

A dire il vero, dopo una lunga serie di ripensamenti, la nuova Porsche Boxster elettrica 2027 sembrava essere destinata a non essere venduta. L'accordo con Audi per realizzare una variante termica della nuova Porsche Macan con motore a benzina, utilizzando come base tecnica l'Audi Q5, sembra invece aver dato il via libera anche alla nuova Porsche Boxster 100% elettrica, che permetterà di "spalmare" i costi anche della variante definitiva dell'Audi Concept C (anch'essa prevista con motorizzazione elettrica).

Porsche 718 Boxster elettrica 2027 prototipo

Foto di: Porsche

Per rendere sostenibile l'investimento, infatti, Porsche ha condiviso l'architettura tecnica con Audi, per cui è importante realizzare il modello definitivo della Concept C: si tratta del primo progetto voluto dal nuovo responsabile del design, Massimo Frascella, che in questo modo ha definito un nuovo manifesto stilistico del marchio Audi.

Al tempo stesso, Porsche dovrebbe infatti sviluppare la piattaforma PPC dell'Audi Q5 per la prossima generazione della Porsche Macan con motori termici a benzina, un progetto conosciuto anche con il nome in codice "Octan".

Porsche 718 Boxster elettrica 2027 prototipo

Foto di: Porsche

La batteria a forma di T della Porsche 718 Boxster elettrica

In attesa della scheda tecnica definitiva, durante questo primo test drive gli ingegneri tedeschi hanno confermato le scelte che sono state fatte per replicare l'impostazione telaistica della precedente Porsche 718 Boxster con motore centrale a benzina.

La batteria non è stata quindi collocata sotto il pavimento dell'abitacolo come su altre elettriche, ma adotta una disposizione a forma di T. Alcuni moduli si trovano nel vano posteriore dietro l'abitacolo, dove sulle versioni termiche c'è il motore boxer, ma il pacco batteria si estende anche in parte lungo il tunnel centrale. L'architettura è a 800 Volt e per contenere il peso la chimica dovrebbe essere NMC, nichel-manganese-cobalto, anche se l'informazione è ancora da confermare.

Questa soluzione consente di montare i due sedili in basso, mantenendo una posizione di guida sportiva e ottenendo una ripartizione delle masse analoga a quella della Porsche 718 Boxster a benzina: 40% sull'avantreno e 60% sul retrotreno.

Porsche 718 Boxster elettrica 2027 prototipo

Foto di: Porsche

Porsche 718 Boxster elettrica (2027): peso, sterzo, sospensioni da 911

La nuova Porsche Boxster 718 elettrica 2027 dovrebbe pesare tra i 1.550 kg e i 1.600 kg, un valore simile a quello dell'attuale Porsche 911, la 992 Carrera, che ha fatto da riferimento per la questione del peso.

Ma dalla 911 derivano anche altre soluzioni tecniche. La nuova 718 Boxster elettrica monta infatti la scatola dello sterzo della Porsche 911 GTS e introduce per la prima volta nella storia del modello le ruote posteriori sterzanti (RWS).

Porsche 718 Boxster elettrica 2027 prototipo

Foto di: Porsche

Inoltre, dalla sorella maggiore provengono alcuni elementi costruttivi della scocca e parti della carrozzeria (con possibili condivisioni anche a livello di sospensioni, ancora da confermare in via ufficiale), così come la scelta di montare pneumatici con misure differenziate tra avantreno e retrotreno - con cerchi da 19 e 20 pollici oppure da 20 e 21 pollici - e un impianto frenante dimensionato sugli standard della 911.

La gamma della 718 elettrica 2027 prevede un unico taglio di batteria, abbinato a 2 diversi livelli di potenza, sempre in abbinamento alla trazione posteriore.

La versione che ho potuto guidare in questa prima prova è la più potente e ha di serie un differenziale autobloccante meccanico posteriore (probabilmente disponibile a richiesta sulla variante d'accesso), per un tempo di accelerazione nello 0-100 km/h inferiore ai 3 secondi e una velocità massima di 250 km/h.

Per non fare crescere il peso, Porsche ha scelto di non adottare la trasmissione finale meccanico a 2 rapporti, come su altre elettriche del marchio, rimanendo quindi con un unico rapporto di trasmissione fisso.

Porsche 718 Boxster elettrica 2027 prototipo

Foto di: Porsche

Nuova Boxster: come cambia la guida con (o senza) cambio

È proprio l'assenza di un cambio, però, ad essere al centro dell'esperienza di guida di questa nuova 718 Boxster elettrica. Gli ingegneri Porsche, infatti, hanno sviluppato un sistema chiamato E-Shift, introdotto per la prima volta sulla Taycan Turbo GT.

Si tratta di un software che, tramite i bilancieri dietro al volante, riproduce il funzionamento di un cambio doppia-frizione PDK a 8 marce, intervenendo sull'erogazione della coppia e sul feedback acustico, calibrato prendendo come riferimento il suono della Boxster 981 GTS. Il sistema può modificare la risposta in base alla modalità di guida selezionata, può essere utilizzato sia in modalità manuale sia in modalità automatica e porta il "motore virtuale" fino al limitatore in accelerazione.

Porsche 718 Boxster elettrica 2027 prototipo

Foto di: Porsche

Guidando, la sensazione è che la risposta dell'acceleratore sia volutamente meno immediata rispetto all'erogazione in modalità elettrica "pura" (con E-Shift disattivato), per replicare le sensazioni che siamo abituati a ricevere da una sportiva con motore termico.

E, a prescindere dal fatto che Porsche dichiari che le prestazioni restino invariate nelle due modalità di utilizzo, questo sistema permette al pilota di avere riferimenti fondamentali nella guida sportiva: poter parzializzare il motore in tiro, sentire i contraccolpi in scalata e scegliere quale spinta avere in uscita di curva, inserendo delle marce virtuali più lunghe piuttosto che "tirare" un rapporto inferiore più corto.

Quando invece si decide di disattivare l'E-Shift, con le palette sul volante si passa alla gestione di 3 diversi livelli di frenata rigenerativa.

Porsche 718 Boxster elettrica 2027 prototipo

Foto di: Porsche

In ogni caso, la coppia in trazione viene gestita bene, grazie anche al differenziale autobloccante (molto raro da trovare sulle auto elettriche, anche più potenti), e senza interventi invasivi da parte dei controlli elettronici. Nelle curve più lunghe, in appoggio, si sente un po' l'inerzia dovuta a un peso superiore a quello di una 718 termica, seppur allineato a quello della Porsche 911 GTS che mi ha fatto da lepre sul tracciato di Palma di Maiorca.

Nello specifico, l'assetto dell'esemplare in prova aveva molle e altezze da terra in versione "stradale" e ammortizzatori elettronici, dunque è probabile che nella configurazione più sportiva la 718 Boxster elettrica possa essere ancora più efficace in pista.

Porsche 718 Boxster elettrica 2027 prototipo

Foto di: Porsche

Ha senso una Porsche 718 Boxster elettrica? A quale prezzo?

La presentazione ufficiale della nuova Porsche 718 Boxster elettrica è prevista nel primo trimestre del 2027, con un listino di partenza che dovrebbe rimanere al di sotto dei 100.000 euro, in linea con il posizionamento delle precedenti versioni a benzina della 718 Boxster.

Resta da valutare come il mercato accoglierà una motorizzazione elettrica su una Porsche spider a 2 posti: si tratta infatti di un'auto che i clienti verosimilmente vogliono usare negli spostamenti del fine settimana e per la guida su percorsi collinari o di montagna. Proprio dove la capillarità delle infrastrutture di ricarica rapida, fuori dalle principali arterie autostradali, può creare limitazioni effettive all'utilizzo di una macchina elettrica.

C'è anche da considerare che la clientela di una sportiva da circa 100.000 euro, come la nuova Boxster elettrica, difficilmente baserà la propria scelta sul risparmio che l'elettricità può dare rispetto alla benzina. Anche considerando i rincari più recenti che hanno interessato i carburanti.

Piuttosto, l'acquisto di un'elettrica come la nuova Boxster potrebbe dipendere in gran parte dalle politiche fiscali dei singoli mercati europei. In Paesi come la Francia, ad esempio, le imposte sulle emissioni di CO2 fanno sostanzialmente raddoppiare il prezzo di una sportiva termica come una Porsche 911, per citare un modello molto diffuso; mentre in Irlanda, la tassazione agevolata rende una BMW M5 plug-in più conveniente all'acquisto rispetto a una BMW M3 a benzina, dando un vantaggio competitivo alle motorizzazioni elettriche o elettrificate.

Infine, l'evoluzione delle normative europee e lo sviluppo di carburanti sintetici o di e-fuel tengono forse ancora aperta l'ipotesi che Porsche possa affiancare alla gamma elettrica della Boxster anche versioni termiche di punta per le future declinazioni più estreme della famiglia 718, come eventuali eredi della GT4 e della GT4 RS. Recentemente questo scenario è stato smentito da Porsche, che però negli ultimi tempi ha dimostrato di poter cambiare idea. Staremo a vedere cosa succederà.

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