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Alpine 2027, tutte le novità in arrivo

Verso fine anno debutterà la nuova Alpine A110, con motori elettrici. Ma non è da escludere l'arrivo anche di versioni a benzina

Foto di: Motor1 Italia

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

26 nov alle 12:00

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Alpine ha ormai abbracciato l'elettrico e con le A290 e A390 propone la classica sportività, muovendosi solo a batteria. Una filosofia che verrà ripresa anche dalla nuova Alpine A110, che con la versione ormai pensionata condividerà l'impostazione da coupé 2 porte, preferendo però un powertrain completamente elettrico al 1.8 benzina. Anche se non sono da escludere colpi di scena.

Potrebbero esserci anche versioni con motore termico della nuova Alpine A110. Ma vediamo nel dettaglio quello che attende la Casa francese per il 2027.

Nuova Alpine A110

Nuova Alpine A110

La nuova Alpine A110 l'abbiamo già vista, anche se mai in veste definitiva. Prima è comparsa sulla collina di Goodwood con il suffisso Future, a indicarne lo stato di prototipo. Poi al Salone di Parigi 2026 è stata la volta di una particolare scultura pensata per anticipare parte dell'estetica della coupé francese. Che stilisticamente riprenderà molto della precedente versione - a sua volta ispirata alla prima A110, prodotta tra il 1962 e il 1977.

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Fonte: Alpine

Tutto questo si traduce in linee tondeggianti, luci circolari e bombature nei punti giusti, con qualche nervatura in più. Ma la novità più importante sarà sotto. Basata sulla nuova piattaforma APP (Alpine Performance Platform) architettura modulare sviluppata specificamente per modelli sportivi elettrici e destinata ad accogliere diverse configurazioni di carrozzeria e di propulsione. Dal punto di vista tecnico, la nuova piattaforma utilizza un sistema a 800 Volt con tecnologia "cell-to-pack" e batterie sistemate non sotto il pianale, ma sono distribuite tra avantreno e retrotreno, con una ripartizione indicata in 25% davanti e 75% dietro.

Per ora non si conoscono dati come autonomia, potenza o altro della nuova coupé Alpine. Sappiamo solo che ci saranno due motori posteriori. E che potrebbero arrivare anche versioni a benzina della nuova Alpine A110. La Casa infatti non ha escluso l'adozione di powertrain termici, magari con qualche forma di elettrificazione.

Modello Alpine A110 2027 Carrozzeria Coupé 2 porte Motori Elettrici Arrivo Fine 2027 Prezzo n.d.

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