Home

Porsche

News

La Porsche 917K Gulf di Steve McQueen torna all’asta nel 2027

Lo storico telaio 917-022 arriva al martello Mecum con motore originale, restauro 2024 e una provenienza unica

Foto di: Mecum Auctions

Fabio Gemelli

Di: Fabio Gemelli

27 nov alle 16:00

Aggiungi Motor1.com alle fonti preferite su Google

Condividi

Il telaio numero 917-022 è la Porsche che Steve McQueen ha guidato davanti alle telecamere nel film "Le Mans" del 1971, con la livrea blu e arancio Gulf Oil numero 20. Il 16 gennaio 2027 torna sotto il martello di Mecum Auctions a Kissimmee, in Florida, come lotto R865 della sua asta invernale.

Questa 917K si è già vista all'asta. Nel gennaio 2025, sempre con Mecum, le offerte erano arrivate a 25 milioni di dollari senza che la vendita si concludesse perché l'offerta massima non aveva raggiunto il prezzo di riserva fissato dal venditore.

Dal set del film alla pista vera

La storia di 917-022 comincia nel 1970. Steve McQueen l'acquista nuova direttamente da Porsche attraverso la sua società di produzione cinematografica, la Solar Productions, con l'idea di girare un film sulla 24 Ore di Le Mans (poi uscito nel 1971 col titolo originale di "Le Mans") e guidare lui stesso in gara al fianco di Jackie Stewart.

Fotogallery: Porsche 917K (1970), telaio 917-022

52

Fonte: Mecum Auctions

L'attore era reduce da un secondo posto alla 12 Ore di Sebring con una Porsche 908/2. La produzione cinematografica bloccò l'idea di McQueen di gareggiare personalmente, per il rischio economico in caso di incidente e McQueen concentrò tutti gli sforzi sul film.

Le riprese iniziarono durante la vera 24 Ore di Le Mans del giugno 1970, con 19 telecamere piazzate lungo il tracciato davanti a 50.000 spettatori. La 917-022 diventò l'auto guidata dal personaggio di McQueen, Michael Delaney.

Su questo telaio vennero montate le staffe per le camere da ripresa. I punti di fissaggio originali sono ancora visibili oggi sulla carrozzeria e legano in modo diretto questa vettura al set del film.

Porsche 917K (1970), telaio 917-022. La vista posteriore

Foto di: Mecum Auctions

Dopo le riprese la vettura tornò a correre sul serio. Nel 1971 fu acquistata dal team di Reinhold Joest e portata in pista da piloti come Jo Siffert nella stagione del Campionato Mondiale Marche.

I passaggi di proprietà fino a Mecum

Dopo la parentesi agonistica con Joest, la 917-022 passa nel 1975 a Brian Redman, pilota ufficiale Porsche. Nel 1977 finisce nelle mani di Richard Attwood, vincitore della 24 Ore di Le Mans 1970 proprio su una Porsche 917, che la ridipinge con la livrea rossa e bianca ispirata alla sua Salzburg vincente.

Attwood usa l'auto saltuariamente nelle corse storiche europee. Quando decide di rimetterla in vendita nel 1999, riporta la vettura alla celebre Gulf blu e arancio.

Porsche 917K (1970), telaio 917-022. L'autografo di Steve McQueen

Foto di: Mecum Auctions

Nel 2000 la vettura viene battuta all'asta e acquistata dal collezionista Frank Gallogly, che nel 2001 la cede al comico e appassionato di Porsche Jerry Seinfeld. Sotto la sua custodia la 917-022 compare in eventi di primo piano come il Pebble Beach Concours d'Elegance nel 2009 e nel 2021.

La vettura prende parte anche al Porsche Rennsport Reunion V nel 2015, diventando una presenza fissa dei raduni dedicati alla storia sportiva del marchio. Il passaggio a Dana e Patti Mecum (di Mecum Auctions) arriva nel 2025 e l'anno successivo la vettura vince la categoria di riferimento al Concorso d'Eleganza di Amelia Island.

Motore originale e restauro del 2024

Il telaio 917-022 conserva il motore originale a numeri corrispondenti, un dodici cilindri Type 912 raffreddato ad aria da 4.494 cc con angolo di 180 gradi. L'unità ha iniezione meccanica Bosch, rapporto di compressione 10,5:1 e cambio manuale a 4 marce con sincronizzatori su tutti i rapporti.

La potenza dichiarata è di 580 CV a 8.400 giri, con coppia di 366 lb-ft, pari a circa 496 Nm, a 6.800 giri. Si tratta del gruppo motopropulsore che ha reso la 917 una protagonista assoluta nelle gare di durata dei primi anni Settanta.

Porsche 917K (1970), telaio 917-022. Il vano motore

Foto di: Mecum Auctions

Il restauro più recente è stato completato nell'agosto 2024 da Cavaglieri Restorations di Van Nuys, in California. L'intervento ha riportato la vettura alle specifiche del 1970 viste nel film, rinnovando al tempo stesso le componenti meccaniche.

Il motore è passato dalle mani di Ed Pink Racing Engines. Il telaio è stato sottoposto a prova di pressione per individuare cricche o perdite, mentre l'intera carrozzeria è stata riverniciata e la grafica Gulf ricreata per corrispondere esattamente a quella di "Le Mans".

Quanto può valere all'asta

Il precedente più diretto per stimare il valore della 917-022 resta il mancato accordo del gennaio 2025, quando le offerte avevano toccato i 25 milioni di dollari senza chiudere la vendita. Un altro riferimento utile arriva da un'altra 917K in livrea Gulf, lo chassis 917-024, venduto come vettura di test per 14,08 milioni di dollari alle Pebble Beach Auctions del 2017.

Porsche 917K (1970), telaio 917-022. Gli interni

Foto di: Mecum Auctions

È un prezzo già alto per il modello ma riferito a un esemplare privo del legame diretto con Steve McQueen e con le riprese del film. Mecum non ha comunicato una stima ufficiale per il lotto R865 in vista dell'asta Mecum del 16 gennaio 2027.

La vettura arriva comunque sul mercato con una provenienza che difficilmente trova paragoni: proprietà diretta di McQueen, ruolo di protagonista sullo schermo, carriera agonistica negli anni Settanta e una serie di passaggi fra collezionisti noti fino a Jerry Seinfeld. Tra i confronti possibili restano sullo sfondo le recenti aggiudicazioni della Carrera GT nelle aste internazionali, che confermano quanto alto possa salire l'interesse per le Porsche più desiderate sul mercato.

Altre auto di Steve McQueen all'asta

La Ferrari di Steve McQueen venduta per 18,9 milioni di dollari

La Shelby Cobra guidata da Steve McQueen finisce all'asta: ecco quanto vale

Vogliamo la tua opinione!

Cosa vorresti vedere su Motor1.com?

Partecipa al nostro sondaggio di 3 minuti.

- Il team di Motor1.com

Condividi questa notizia

DI TENDENZA





Kia 2027, tutte le novità in arrivo





Volkswagen Golf GTI 1976 (2027): è tornata col cambio manuale





Volvo XC40 2026, ecco perchè ha ancora senso





La Mercedes GLA ibrida arriva in Italia: ecco quanto costa

Ultime notizie

La Porsche 917K Gulf di Steve McQueen torna all’asta nel 2027 27 nov - Attualità e mercato

La Ford GT41 è pronta a sfidare Ferrari, Toyota e le altre Hypercar a Le Mans 27 nov - Curiosità

La 911 GT3 senza lunotto che omaggia la GT1 del 1996 27 nov - Curiosità

Volkswagen Golf GTI 1976 (2027): è tornata col cambio manuale 27 nov - Nuove auto

Kia 2027, tutte le novità in arrivo 27 nov - Anticipazioni

La Shelby di Fuori in 60 Secondi ritorna con un restomod 27 nov - Curiosità

Stellantis investe 5 miliardi in ricerca in Italia e chiede energia meno cara 27 nov - Attualità e mercato

Consigliati per te





La 911 GT3 senza lunotto che omaggia la GT1 del 1996





La Ford GT41 è pronta a sfidare Ferrari, Toyota e le altre Hypercar a Le Mans





Le auto di Xiaomi sono pronte per l'Europa





Volkswagen Golf GTI 1976 (2027): è tornata col cambio manuale





La strana idea di Porsche per far curvare più velocemente le sue auto





Kia 2027, tutte le novità in arrivo





Abbiamo guidato la Porsche 718 Boxster elettrica: che senso ha?