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Seat Leon (2027): piccoli aggiornamenti, Euro 7 e 1.5 mild-hybrid 160 CV

Un nuovo 1.5 eTSI arricchisce il programma. In aggiunta ci sono accenti neri esterni

Foto di: SEAT

Di: Benja Hiller

Tradotto da: Felipe Munoz

25 nov alle 18:00

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Mentre il marchio gemello Cupra è sotto i riflettori, il sospetto che Seat giochi un ruolo minore è sempre presente. Tuttavia, dietro le quinte si continua a lavorare intensamente sulle gamme principali. Dopo gli aggiornamenti dei modelli del 2026 per Ibiza e Arona, ora tocca alla Leon ricevere un aggiornamento tecnico e ottico.

Il fulcro per la versione a cinque porte Leon e per la wagon Leon Sportstourer non è una grande rivoluzione, ma piuttosto l'adeguamento alle future normative sulle emissioni Euro 7. Sotto il cofano della Leon viene aggiornata l'offerta dei motori mild hybrid.

Arriva il 1.5 mild hybrid

Nuovo è il 1.5 eTSI da 160 CV (118 kW). Il nuovo motore è dotato di serie di un cambio a doppia frizione a 7 marce. Il noto 1.5 eTSI da 116 CV (85 kW) rimane a listino ma è stato tecnicamente rivisto per rispettare i limiti Euro 7.

Seat Leon (2027)

Foto di: SEAT

Anche la versione meno potente è di serie associata al DSG a 7 marce. In futuro, quindi, saranno disponibili due benzina mild hybrid.

Accenti neri su frontale e posteriore

Esteticamente, la quarta generazione della Seat Leon mantiene il layout di base noto, ma nelle linee di equipaggiamento Style e FR riceve cambiamenti di dettaglio mirati. Seat punta principalmente su contrasti scuri. Sia nella Style che nella FR, la scritta Leon sul retro e le cornici dei fari avranno in futuro il tono "Midnight Black".

Nella Leon Style, anche in versione Leon Sportstourer, gli spagnoli verniciano inoltre la cornice della griglia del radiatore e le calotte degli specchietti esterni in questo colore. Chi sceglie il più sportivo FR riceve questa estetica scura anche sugli elementi decorativi del paraurti anteriore e un logo FR nero sul montante B.

Per il contatto con la strada, sono disponibili ruote di dimensioni da 16 a 18 pollici. Per quanto riguarda la verniciatura esterna, rimangono sette colori: Candy White, Fiord Blue, Manhattan Grey, Midnight Black, Glacial White, Desire Red e Graphene Grey.

Seat Leon Sportstourer (2027)

Foto Di: SEAT

Seat Leon (2027), gli interni

Foto di: SEAT

Nuovi tessuti e colori nell'abitacolo

Anche nell'abitacolo, Seat distingue maggiormente le due linee attraverso nuovi materiali e combinazioni di colori. Nella Leon Style, gli spagnoli installano rivestimenti in tessuto "Aurora Green" sui sedili e nei pannelli delle porte. Seat combina poi elementi in "Black Soul", modanature in "Stone Blue", cuciture decorative in "Dark Silver" e un cielo del tetto in "Storm Grey".

La Leon FR è internamente molto più scura. Qui si incontrano rivestimenti dei sedili in "Nuance Dark Fusion Grey" e "Clip Soul" nero con elementi decorativi in "Dark Aluminium Matt". Cuciture a contrasto in "Dark Silver" e dettagli di rivestimento in "Cold Grey" e "Soul Black" completano il pacchetto. Per chi desidera qualcosa di più raffinato, è possibile ordinare per entrambe le linee di allestimento un interno "Dinamica" opzionale, che combina sedili bicolore in grigio e nero con parti decorative in "Dark Aluminium Matt".

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