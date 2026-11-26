Home

News

Anticipazioni

La strana scelta per il nuovo conduttore di Top Gear

Per la prossima stagione è stato scelto Gordon Ramsay. Le riprese inizieranno nel 2027, con i nuovi episodi in onda nel 2028.

Foto di: BBC Studios

Di: Anthony Alaniz

Tradotto da: Massimo Grassi

26 nov alle 10:00

Aggiungi Motor1.com alle fonti preferite su Google

Condividi

BBC Studios ha annunciato che Gordon Ramsay sarà il nuovo conduttore principale di Top Gear. Lo chef stellato, diventato famoso grazie a programmi di cucina, guiderà una nuova formazione di co-conduttori durante la stagione 2028. Lo show lanciato dal trio Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May ritorna dopo la “pausa” di fine 2023, con la sospensione di Top Gear a seguito del grave incidente che ha visto protagonista l'ex conduttore Andrew Flintoff.

Ramsay, che si è detto appassionato di auto fin da quando era giovane, ha affermato di voler portare “nuova energia e ambizione” allo show per una nuova generazione di spettatori. Le riprese per i nuovi episodi del celebre programma automobilistico inizieranno il prossimo anno.

Gli altri possibili conduttori

BBC Studios ha annunciato che Top Gear tornerà ad agosto 2027. Non è chiaro chi saranno gli altri presentatori, anche se da tempo di parla del comico inglese Jimmy Carr. Manca il terzo uomo, ma il nuovo Top Gear potrebbe rivedere il classico format con 3 presentatori.

Che fine ha fatto il vecchio Top Gear?

Sembra incredibile ma è già passato quasi un decennio dal licenziamento di Jeremy Clarkson, causato da un alterco tra lo storico presentatore e un produttore. Clarkson è stato seguito dai colleghi James May e Richard Hammond e il terzetto si è accasato in quel di Amazon, dando vita al programma The Grand Tour.

Il loro posto è stato preso da Chris Evans e la star di Friends Matt LeBlanc, affiancati da diversi altri co-conduttori nel corso degli episodi, tra cui Chris Harris, Eddie Jordan, Sabine Schmitz e Rory Reid. L'ultima stagione del programma ha visto Harris insieme a Flintoff e Paddy McGuinness.

Leggi anche

La Ferrari di Jeremy Clarkson venduta a una cifra da record

Quanto costa portare in Italia la Porsche 911 di James May?

Fonte: BBC Studios

Vogliamo la tua opinione!

Cosa vorresti vedere su Motor1.com?

Partecipa al nostro sondaggio di 3 minuti.

- Il team di Motor1.com

Condividi questa notizia

DI TENDENZA





Le elettriche avanzano, ma Europa, USA e America Latina viaggiano a velocità diverse





La piccola Land Cruiser di Toyota si prepara allo sterrato





Come nasce un'auto made in Italy: i segreti del design raccontati da chi le disegna





E se questa fosse la nuova Maserati?

Ultime notizie

La strana scelta per il nuovo conduttore di Top Gear 26 nov - Anticipazioni

La piccola Land Cruiser di Toyota si prepara allo sterrato 26 nov - Tuning

Che spettacolo la griglia illuminata di Bentley Torcal! 76 diamanti e 202 LED 26 nov - Design

Le elettriche avanzano, ma Europa, USA e America Latina viaggiano a velocità diverse 26 nov - Attualità e mercato

Come nasce un'auto made in Italy: i segreti del design raccontati da chi le disegna 25 nov - Design

Le auto di Xiaomi sono pronte per l'Europa 25 nov - Attualità e mercato

Seat Leon (2027): piccoli aggiornamenti, Euro 7 e 1.5 mild-hybrid 160 CV 25 nov - Nuove auto

Consigliati per te





E se questa fosse la nuova Maserati?





La piccola Land Cruiser di Toyota si prepara allo sterrato





Audi brevetta dei nuovi tasti fisici a scomparsa





Che spettacolo la griglia illuminata di Bentley Torcal! 76 diamanti e 202 LED





Stellantis promette auto più divertenti





Le elettriche avanzano, ma Europa, USA e America Latina viaggiano a velocità diverse





Toyota 2027: tutte le novità in arrivo