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Michelin mostra come fare pneumatici senza sacrificare le foreste

Dopo 10 anni di lavoro il produttore francese è arrivato a impiegare solo gomma naturale coltivata in piantagioni a deforestazione zero

Foto di: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

Filippo Einaudi

Di: Filippo Einaudi

27 nov alle 08:00

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Naturale non è sempre sinonimo di sostenibile: lo sanno bene i produttori di pneumatici, che utilizzano quantità crescenti di gomma di origine vegetale per render ei loro prodotti più eco-friendlòy, ma che proprio da questo impegn opossono trovare contrindicaizoi a livell oambientale. Perchè?

Perché la coltivazione del caucciù da cui si ricava gomma naturale, un materiale rinnovabile e dalle proprietà difficilmente replicabili con prodotti di sintesi, può in realtà avere un impatto significativo sulla biodiversità in quanto la sua coltivazione spesso sacrifica aree di foresta in zone come il sudamerica e il sudest asiatico.

Per questo, Michelin annuncia con particolare orgoglio di aver raggiunto un duplice importante traguardo: l'intero approvvigionamento di gomma naturale del Gruppo, che consente di aver eprodotti più eco-compatibili, risponde già ai criteri di deforestazione zero previsti dal nuovo regolamento europeo EUDR. E questo non soltanto per la produzione destinata al mercato europeo, ma a livello mondiale.

Perché la gomma naturale è insostituibile

Nella ricerca di materiali alternativi ai derivati del petrolio, la gomma naturale rappresenta una risorsa preziosa per l'industria automobilistica. Quella degli pneumatici assorbe infatti il 75% della gomma naturale utilizzata nel mondo e la sola Michelin ne impiega quasi 750.000 tonnellate all'anno.

Resistenza, elasticità, flessibilità e aderenza sono caratteristiche che rendono questo materiale fondamentale per le prestazioni, la sicurezza e la durata degli pneumatici. Le gomme sintetiche riescono a riprodurne alcune proprietà, ma nessuna oggi è in grado di replicarle tutte contemporaneamente.

Il problema è che l'albero della gomma, l'Hevea brasiliensis, necessita di un clima caldo e umido, tipico delle regioni tropicali a cavallo dell'equatore, che ospitano anche alcuni degli ecosistemi più ricchi di biodiversità del pianeta. L'espansione delle superfici coltivate rischia quindi di avvenire a scapito delle foreste.

Michelin, pneumatici a "deforestazione zero"

Foto di: Michelin

Dieci anni di lavoro e 2,5 milioni di terreni mappati

A rendere particolarmente complessa la gestione sostenibile di questa risorsa è la struttura stessa della filiera produttiva, che a livello mondiale fa capo a circa sei milioni di coltivatori, distribuiti in diversi Paesi e collegati all'industria attraverso articolate catene di approvvigionamento.

Michelin ha assunto già nel 2015 l'impegno di rifornirsi esclusivamente di gomma naturale che non contribuisse alla deforestazione, avviando un programma di interventi su più fronti: dalla mappatura dei rischi ambientali alla geolocalizzazione delle coltivazioni, passando per l'impiego di immagini satellitari e il supporto diretto a fornitori e coltivatori.

Il sistema di tracciabilità sviluppato in questi anni dal Gruppo francese coinvolge oggi circa 1,5 milioni di coltivatori e comprende la mappatura di quasi 2,5 milioni di appezzamenti. Una mole di informazioni che permette a Michelin, secondo quanto annunciato dall'azienda, di documentare la provenienza della materia prima e la conformità delle proprie forniture ai requisiti europei.

Michelin, pneumatici a "deforestazione zero"

Foto di: Michelin

Anticipare le regole giocando ad armi pari

Il risultato raggiunto da Michelin anticipa dunque l'applicazione dell'EUDR (European Union Deforestation Regulation), il regolamento con cui l'Unione europea intende contrastare la deforestazione legata alla produzione e al commercio di diverse materie prime, tra cui appunto la gomma naturale.

Il Gruppo francese pone però l'accento anche su un'altra questione, quella della competitività industriale. Garantire la tracciabilità delle forniture richiede infatti investimenti economici, tecnologici e organizzativi importanti, che rischiano di tradursi in uno svantaggio competitivo se le regole non vengono applicate in maniera uniforme a tutti gli operatori del mercato.

"L'esperienza maturata da Michelin negli ultimi anni dimostra che un approvvigionamento responsabile richiede investimenti significativi, strumenti tecnologici solidi e un dialogo costante con gli attori sul territorio, le ONG e le autorità locali. L'equità e l'effettiva applicazione delle regole sono essenziali per evitare di penalizzare la competitività di chi si impegna in questo percorso", ha dichiarato Pierre-Martin Huet, Senior Vice President Sustainability del Gruppo Michelin.

Una sfida che, per essere vinta, richiede dunque il coinvolgimento dell'intera filiera, dal piccolo coltivatore all'industria manifatturiera. Perché la sostenibilità di uno pneumatico non si misura soltanto in termini di durata, resistenza al rotolamento o percentuale di materiali rinnovabili utilizzati per produrlo, ma anche nel modo in cui questi ultimi vengono ottenuti.

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Fonte: Michelin

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