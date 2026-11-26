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Se volete potere acquistare la Ferrari Purosangue di Leclerc
Si tratta di quella tamponata a MonteCarlo. Ha 33.000 km dichiarati mentre il prezzo è top secret
Massimo Grassi
Di: Massimo Grassi
26 nov alle 16:30
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Una Ferrari con qualche segno in più addosso, e proprio per questo più interessante. La Ferrari Purosangue appartenuta a Charles Leclerc è in vendita presso Autohaus Blöchl, concessionaria di Osterhofen, in Baviera, che l'ha acquistata direttamente dal pilota monegasco.
L'esemplare è lo stesso finito nei video virali del tamponamento avvenuto nel traffico di MonteCarlo a settembre 2024. Ha percorso circa 33.000 km, monta il V12 aspirato di 6,5 litri e 725 CV, e Autohaus Blöchl non ha ancora reso pubblico il prezzo.
Quale esemplare è in vendita
Acquistata nell'aprile del 2024 la Purosangue di Leclerc ha livrea Argento Nürburgring, cerchi bicolore e pinze freno rosse. Look per nulla appariscente per percorrere circa 33.000 km, segno di come il pilota Ferrari non l'abbia presa per tenerla custodita in garage. D'altra parte un SUV (pardon, FUV) da 310 km/h e 0/100 km/h in 3,3 secondi chiede di essere guidato. Sempre.
Il concessionario bavarese ha mostrato la vettura sui propri canali social, sottolineando come i segni dell'incidente avrebbero influito sull'acquisto, ma visto il proprietario - e la storia della Ferrari Purosangue - forse potrebbero essere anche un motivo in più per portarsela a casa. Chi fosse interessato deve contattare direttamente Autohaus Blöchl: il prezzo non compare da nessuna parte, ma potrebbe addirittura superare i 450.000 euro di listino. Anche perché pare che a livello di optional Leclerc non si sia trattenuto.
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