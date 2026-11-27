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La 911 GT3 senza lunotto che omaggia la GT1 del 1996

Il programma di personalizzazione Sonderwunsch celebra la vittoria a Zhuhai con una livrea dipinta a mano e cerchi dorati

Foto di: Porsche

Di: Brian Potter

Tradotto da: Alberto Carmone

27 nov alle 14:00

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Una speciale vittoria di trent’anni fa diventa una Porsche 911 GT3 da collezione. La Casa tedesca presenta la Tribute to 911 GT1, un esemplare unico che riprende colori e particolari della vettura vincitrice a Zhuhai nel 1996.

Il progetto nasce su iniziativa di Porsche China e coinvolge il programma di personalizzazione Sonderwunsch, Style Porsche e Studio F. A. Porsche. Sono serviti circa 18 mesi per completarlo, lavorando su verniciatura, materiali e componenti dedicati.

L'omaggio alla GT1

Il riferimento è la 4 Ore di Zhuhai del 1996, ultimo appuntamento del campionato BPR International Endurance GT Series. Qui, Emmanuel Collard e Ralf Kelleners portarono al successo la 911 GT1 ufficiale, completando 149 giri nell’anno d’inaugurazione del circuito.

Porsche 911 GT3, la one-off dedicata alla GT1 del 1996

Foto di: Porsche

Quella gara rappresenta il punto di partenza della personalizzazione. Sulla carrozzeria bianca della GT3 si alternano Club Blue, Jebsen Blue e Guards Red, applicati a mano secondo un disegno adattato alle forme della 911 attuale.

Il logo Mobil 1 richiama sia la vettura da competizione sia il rapporto trentennale tra Porsche e il marchio di lubrificanti. Il Club Blue ritorna inoltre su specchietti, appendici del paraurti anteriore, scritte e paratie laterali dell’ala.

Porsche 911 GT3, il trequarti posteriore

Foto di: Porsche

Proprio su queste ultime compare il tracciato di Zhuhai, mentre sul cofano trova posto lo stemma Porsche utilizzato sulla GT1 del 1996. Sono dettagli che rendono riconoscibile il collegamento anche osservando l’auto da vicino.

Il lunotto lascia spazio al carbonio

Tra gli interventi più particolari c’è la sostituzione del lunotto con una copertura in fibra di carbonio. La soluzione prende ispirazione dal kit Manthey della GT3 RS, ma viene sviluppata appositamente per questo esemplare.

La superficie bianca è decorata con un motivo a parallelogrammi oro e neri, che accompagna visivamente il tetto verso la coda. Più in basso, la scritta “Born in Flacht” ricorda la sede del reparto motorsport Porsche.

Porsche 911 GT3, gli interni

Foto di: Porsche

Anche i cerchi partecipano all’omaggio: quelli forgiati in magnesio del pacchetto Weissach ricevono una finitura BBS Gold satinata, con bordi Brilliantchrome, riprendendo l’aspetto delle ruote della GT1.

Nell’abitacolo domina invece la pelle Guards Red dei sedili a guscio, abbinata a passaggi delle cinture bianchi e a una modanatura dello stesso colore sulla plancia. Per la prima volta su un progetto Sonderwunsch, anche i comandi di apertura delle portiere e quello di accensione vengono verniciati in Guards Red. Sui battitacco in carbonio compare infine un invito semplice: “Have Fun!”

Il boxer rimane aspirato

La personalizzazione conserva la meccanica della GT3. Dietro lavora il 4.0 sei cilindri boxer aspirato da 510 CV e 450 Nm, capace di raggiungere i 9.000 giri/min.

Il cambio è il PDK a sette rapporti, abbinato alla trazione posteriore. Porsche dichiara uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e una velocità massima di 311 km/h.

L’esclusività passa quindi soprattutto dalla lavorazione artigianale e dai richiami alla storia sportiva. Non è previsto un seguito in serie e il prezzo di questa GT3 non è stato comunicato.

Le Porsche uniche al mondo

Perché questa Porsche 911 potrebbe valere 8 milioni di dollari?

La verniciatura di questa Porsche ha richiesto 300 ore di lavoro

Fonte: Porsche

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