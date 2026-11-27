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Auto elettriche e ibride plug-in, ecco quali inquinano e consumano meno

Green NCAP mette a confronto quattro SUV elettrici e ibridi plug-in, analizzandone consumi, efficienza ed emissioni ambientali

Foto di: Green NCAP

Cristiano Fortini

Di: Cristiano Fortini

27 nov alle 18:00

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Quanto è efficiente un'automobile nella vita di tutti i giorni? Per scoprirlo non basta considerare i consumi dichiarati dalle Case automobilistiche o i dati ottenuti durante le prove di omologazione. È proprio da questa esigenza che nasce Green NCAP, un programma indipendente che analizza l'efficienza energetica e l'impatto ambientale delle vetture attraverso una serie di test in laboratorio e su strada.

Le prove prendono in considerazione diversi parametri, tra cui i consumi, le emissioni inquinanti, l'efficienza del sistema di propulsione e l'impatto ambientale dell'intero ciclo di vita dell'automobile, dalla produzione all'utilizzo. Le vetture vengono inoltre sottoposte a condizioni di guida differenti, comprese quelle autostradali e quelle invernali, con temperature che possono raggiungere i -7 °C.

Al termine delle verifiche, ogni modello riceve una valutazione complessiva espressa in percentuale e un numero di stelle, oltre a punteggi specifici per tre categorie: qualità dell'aria, efficienza energetica ed emissioni di gas serra.

Nell'ultima tornata di prove, pubblicata il 26 novembre 2026, sono state esaminate quattro vetture: la Ford Puma Gen-E, la BYD Dolphin G DM-i, l'Audi Q3 e-hybrid e la Toyota C-HR Plug-in Hybrid. I risultati mostrano differenze significative, soprattutto tra le tre ibride ricaricabili.

Ford Puma Gen-E, 5 stelle e il 96% di efficienza

La protagonista dei test è la Ford Puma Gen-E, che conquista 5 stelle e un punteggio complessivo del 96%. Il SUV elettrico dell'Ovale Blu si distingue soprattutto nella categoria dell'efficienza energetica, dove raggiunge 9,8 punti su 10. Un risultato che la colloca ai vertici delle vetture elettriche analizzate da Green NCAP, con una sola eccezione: la più piccola e leggera Dacia Spring.

Ford Puma Gen-E 2026

Foto di: Ford

Merito soprattutto della gestione dell'energia e della batteria da 54 kWh, che permettono alla Puma Gen-E di contenere i consumi anche in condizioni di utilizzo impegnative. Durante le prove su strada sono stati rilevati valori fino a 13,3 kWh/100 km.

L'organizzazione ha verificato il comportamento della vettura anche in autostrada e con temperature esterne di -7 °C. In queste condizioni, nonostante l'assenza della pompa di calore, la Puma ha mantenuto consumi contenuti. Secondo le stime di Green NCAP, l'autonomia reale è di 303 km nella guida mista con temperature miti e di 190 km durante l'inverno.

Per quanto riguarda la ricarica, servono poco più di 24 minuti per passare dal 10 all'80% della capacità della batteria utilizzando una colonnina rapida in corrente continua.

La Ford ha ottenuto anche il punteggio massimo nella categoria dei gas serra, con 10/10. Considerando l'intero ciclo di vita della vettura, le emissioni sono stimate in 102,5 g di CO2 equivalente per chilometro. Un dato che tiene conto non soltanto dell'utilizzo su strada, ma anche della produzione dell'automobile e della sua batteria.

BYD Dolphin G DM-i, 97 km di autonomia elettrica

Tra le tre ibride plug-in esaminate, la BYD Dolphin G DM-i Comfort è quella che ottiene il risultato migliore. La compatta cinese conquista 4,5 stelle e un punteggio dell'88%, dimostrando quanto possa essere importante disporre di una batteria sufficientemente capiente per sfruttare il più possibile la propulsione elettrica.

Il pacco batterie da 18,3 kWh permette di percorrere 97 km in modalità completamente elettrica durante i test Green NCAP. Un'autonomia che si è rivelata sufficiente anche per affrontare l'intera prova invernale a -7 °C senza mai accendere il motore a benzina.

BYD Dolphin G DM-i

Foto di: BYD

Buoni anche i risultati nelle singole categorie, con 9/10 per la qualità dell'aria, 8,3/10 per l'efficienza energetica e 9,3/10 per i gas serra. A contribuire al risultato sono anche il peso relativamente contenuto, pari a 1.575 kg, e il sistema di recupero dell'energia in frenata.

Le emissioni complessive lungo il ciclo di vita sono state stimate in 124 g di CO2 equivalente per chilometro. Green NCAP ha apprezzato inoltre alcuni accorgimenti dedicati al comfort durante l'inverno, come il riscaldamento programmabile dei sedili e del volante e l'isolamento termico dell'abitacolo. Meno efficace, invece, il riscaldamento nella zona dei piedi dei passeggeri posteriori.

Audi Q3 e-hybrid, 106 km a zero emissioni

Il SUV ibrido plug-in a ottenere un risultato positivo è l'Audi Q3 e-hybrid, che raggiunge 4 stelle e il 77%. Nonostante una massa di 1.906 kg, il modello tedesco è riuscito a percorrere 106 km in modalità elettrica durante le prove, completando anche il test invernale a -7 °C senza avviare il motore termico.

Un risultato che dimostra come anche un SUV di dimensioni importanti possa offrire una buona autonomia elettrica, a condizione che il sistema ibrido sia gestito in maniera efficiente.

Audi Q3 e-hybrid

Foto di: Audi

L'Audi ha ottenuto 8,5 punti su 10 nella categoria della qualità dell'aria e 7,9 nella valutazione dei gas serra. Le emissioni complessive lungo il ciclo di vita sono state calcolate in 149 g di CO2 equivalente per chilometro.

Il punto debole è rappresentato dall'efficienza energetica, dove il punteggio si ferma a 6,9/10. A incidere sono soprattutto il peso elevato, la resistenza al rotolamento e i consumi elettrici, che aumentano sensibilmente nelle condizioni più difficili. Durante la prova invernale sono stati rilevati 31,3 kWh/100 km, un valore che penalizza il risultato complessivo.

Toyota C-HR Plug-in Hybrid, meglio la full hybrid?

Il risultato meno convincente tra le tre ibride plug-in è quello della Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid, che ottiene 4 stelle e il 70%. Un dato soltanto leggermente superiore a quello della versione full hybrid tradizionale, che si ferma al 66%.

La differenza rispetto a BYD e Audi è legata soprattutto alla capacità della batteria, pari a 13,6 kWh. Una dotazione che limita la percorrenza in modalità elettrica e riduce la possibilità di utilizzare il motore termico soltanto quando necessario.

Toyota C-HR GR Sport (2027)

Foto di: Toyota

Il limite emerge soprattutto durante le prove invernali. A -7 °C, infatti, la C-HR Plug-in Hybrid non è riuscita a completare il test mantenendo attiva esclusivamente la propulsione elettrica, con il motore a benzina che si è avviato immediatamente.

La vettura può comunque contare su una pompa di calore e su un sistema di riscaldamento a zone, che consentono di raggiungere rapidamente la temperatura desiderata nell'abitacolo e di conservarla nel tempo. Tuttavia, il maggiore ricorso al propulsore termico incide negativamente sulle emissioni.

Nel dettaglio, la Toyota ha ottenuto 7,1/10 per la qualità dell'aria, 7,4/10 per l'efficienza energetica e 6,7/10 per i gas serra. Le emissioni complessive lungo il ciclo di vita arrivano a 172 g di CO2 equivalente per chilometro, il valore più alto tra i quattro modelli esaminati.

Elettriche e ibride plug-in, cosa dicono i risultati

I test di Green NCAP evidenziano come non sia sufficiente scegliere un'automobile in base alla sola alimentazione per avere la certezza di ridurre il proprio impatto ambientale. Nel caso delle ibride plug-in, in particolare, autonomia elettrica e capacità di mantenere attiva la propulsione a batteria anche in condizioni climatiche difficili fanno una differenza importante.

La BYD Dolphin G e l'Audi Q3 e-hybrid dimostrano i vantaggi di un sistema ibrido ricaricabile dotato di una batteria adeguata, mentre la Toyota C-HR evidenzia i limiti di una soluzione che, nelle condizioni più impegnative, ricorre più frequentemente al motore a benzina.

Green NCAP ricorda comunque che i benefici delle PHEV dipendono anche dalle abitudini di chi le utilizza. Per sfruttarne davvero le potenzialità è necessario partire con la batteria carica e ricaricarla regolarmente. In caso contrario, il ricorso frequente al motore termico può ridurre sensibilmente i vantaggi ambientali di questa tecnologia.

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