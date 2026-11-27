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Auto elettrica in centro a Roma, Renault apre lo store rnlt con la nuova Twingo

A Piazza Cavour apre il secondo rnlt d'Italia, con la Twingo E-Tech electric protagonista fino a gennaio 2027

Foto di: Renault

Eleonora Lilli

Di: Eleonora Lilli

27 nov alle 17:49

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Renault porta il suo mondo nel cuore di Roma e lo fa in una location decisamente speciale: il Cinema Adriano, in Piazza Cavour, che ospita il nuovo temporary store RNLT. Uno spazio tutto da scoprire, aperto fino a gennaio 2027 e affacciato sulla piazza con ben tre vetrine, pensato per far incontrare design, lifestyle e mobilità elettrica.

Si tratta del secondo spazio di questo tipo in Italia, dopo il debutto nel quartiere Brera, a Milano. La protagonista assoluta è la nuova Renault Twingo E-Tech electric, in bella mostra all'interno dello store, affiancata da una selezione di capi d'abbigliamento e accessori firmati Renault. Non un semplice showroom, quindi, ma un luogo in cui l'universo del marchio francese prende vita e si apre al pubblico in una veste decisamente più pop e contemporanea.

Il temporary store rnlt al Cinema Adriano: concept, location e ruolo per il brand

Il Cinema Adriano si trova in una delle zone più frequentate del centro di Roma, e lo spazio scelto da Renault ha tre ampie vetrine che guardano direttamente sulla piazza. È la stessa formula già sperimentata a Milano nel quartiere di Brera, dove il primo rnlt italiano ha aperto in precedenza.

Con questa seconda apertura Renault estende la presenza del format nei centri delle grandi città italiane, dopo il debutto milanese. Lo spazio romano resterà attivo per circa due mesi e mezzo, fino a gennaio 2027.

RNLT Temporary Store Cinema Adriano

Foto di: Renault

Esperienza all'interno di rnlt Roma: consulenza, collezioni The Originals e relazione con la città

Chi entra nel temporary store può parlare con uno specialista Renault per farsi spiegare le caratteristiche della Twingo E-Tech electric e le altre tecnologie del marchio. Lo spazio ospita anche una selezione delle collezioni The Originals Renault, con capi di abbigliamento, accessori e modellini ispirati alla storia del marchio.

A presentare l'apertura è stato un portavoce Renault, che ha spiegato il ruolo del nuovo format nella strategia dell'azienda: "Con l'apertura di rnlt Roma compiamo un ulteriore passo avanti nel percorso di evoluzione della presenza del brand sul territorio, portando l'universo Renault in uno spazio ad alta visibilità e forte valore relazionale".

Renault Twingo E-Tech electric: caratteristiche tecniche e nuova idea di mobilità urbana

La Twingo E-Tech electric, lo ricordiamo, è lunga 3,79 metri e ha cinque porte, con due sedili posteriori indipendenti e scorrevoli che permettono di modulare lo spazio del bagagliaio. Quest'ultimo arriva fino a 360 litri, e lo schienale del sedile anteriore passeggero si abbatte per trasportare oggetti lunghi fino a due metri.

Il motore elettrico eroga 60 kW, pari a 80 CV, abbinato a una batteria LFP da 27,5 kWh. Secondo Renault, l'autonomia dichiarata arriva fino a 263 km nel ciclo WLTP, un valore pensato per gli spostamenti quotidiani in città e nelle aree periurbane. La funzione One Pedal permette di rallentare fino all'arresto agendo soprattutto sull'acceleratore.

A bordo trova posto il sistema multimediale openR link con Google integrato, affiancato da diversi sistemi di assistenza alla guida. Chi cerca altre novità recenti del marchio può consultare anche la pagina dedicata alla nuova serie speciale della Renault Austral o quella sulla Renault E-Space Concept mostrata al Salone di Parigi 2026.

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