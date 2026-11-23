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Come va la nuova Mercedes GLA 4Matic da 354 CV

Solo elettrica (per ora), la nuova GLA con due motori ha un assetto equilibrato ed è comoda

Foto di: Motor1 Italia

Alberto Carmone

Di: Alberto Carmone

23 nov alle 16:00

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La Mercedes GLA 2027 cresce e cambia strada rispetto al passato. La nuova generazione si presenta con una carrozzeria più muscolosa, un abitacolo completamente riprogettato e, almeno inizialmente, una gamma composta soltanto da motorizzazioni elettriche.

Le versioni disponibili sono tre, con potenze da 224 a 354 CV e un’autonomia dichiarata che raggiunge i 657 km. Per chi preferisce il motore termico, l’appuntamento è invece all’inizio del 2027, quando arriveranno le mild hybrid a benzina. E no, niente diesel all'orizzonte. Nel frattempo, scopriamo com’è fatta la nuova GLA a batteria. Abbiamo messo alla prova la versione 350 con 354 CV e la trazione integrale. Ecco com'è andata.

Esterni | Interni | Guida | Prezzi | Pro e contro

Nuova Mercedes GLA 2027, gli esterni

Il cambiamento si nota prima di tutto nelle proporzioni. La GLA raggiunge 4,57 metri di lunghezza, 14 cm in più rispetto alla precedente generazione, mentre larghezza e altezza sono rispettivamente di 1,85 e 1,61 metri. Il passo cresce fino a 2,79 metri, lasciando più spazio all’abitacolo. Il tetto più basso e le carreggiate allargate rendono la silhouette più piantata a terra. I cerchi vanno da 18" a 20", con disegni studiati anche per l’aerodinamica.

Mercedes GLA Electric (2026)

Foto di: Mercedes-Benz

Davanti spicca la mascherina illuminata, con 608 punti luce e 158 micro-LED dedicati alle animazioni. La firma a stella ritorna nei fari LED High Performance, mantenendo così un legame stilistico coi modelli più recenti della Casa di Stoccarda.

Mercedes GLA Electric (2026), il posteriore

Foto di: Mercedes-Benz

La caratterizzazione cambia a seconda dell'allestimento scelto, dalla Style alla AMG Line Plus. La Night Edition aggiunge dettagli neri lucidi, cerchi neri da 20" e verniciatura opaca Cosmos Black Magno, abbinati a rivestimenti specifici per l’abitacolo.

Nuova Mercedes GLA 2027, gli interni

La plancia segue l’impostazione delle Mercedes più recenti, con superfici essenziali e schermi in evidenza. L'MBUX Superscreen, disponibile secondo l’equipaggiamento, riunisce sotto un pannello in vetro la strumentazione da 10,25", il monitor centrale da 14" e un secondo display da 14" per il passeggero.

L'infotainment è veloce, reattivo e ricco di funzionalità, da quelle più utili nella vita di tutti i giorni, a quelle un po' più di "contorno". Per esempio, troviamo il sistema di telecamere a 360° con la funzione Rim Protection Warning (che mette in evidenza la ruota più esposta se ci si sta avvicinando pericolosamente a un marciapiede in manovra) e l'app di Microsoft Teams preinstallata. Non manca anche la fotocamera per farsi selfie e video durante il viaggio.

Mercedes GLA Electric (2026), la plancia

Foto di: Mercedes-Benz

Il "clima" si regola solamente dal display. La temperatura è sempre accessibile, ma per cambiare l'intensità della ventola e la direzione dell'aria bisogna accedere a un sottomenu. La console centrale è organizzata su due livelli, con portabicchieri e spazio per lo smartphone nella parte superiore e un ulteriore vano sotto. Le bocchette circolari mantengono il disegno a turbina.

I rivestimenti comprendono pelle sintetica Artico e microfibra Microcut, con colori e cuciture differenti secondo la versione. La qualità percepita è generalmente buona: sia la parte superiore dei pannelli porta che il tunnel centrale presentano dei materiali soft touch, mentre la zona inferiore della plancia è in plastica più dura e ruvida. Forse è rivedibile il feeling di alcuni comandi, come quelli per gli alzavetro (un po' troppo leggeri da azionare). Il tetto panoramico è di serie; quello Sky Control, a richiesta, permette di variare l’opacità del vetro e integra 172 stelle.

Mercedes GLA Electric (2026), il frunk

Foto di: Mercedes-Benz

Il passo maggiore porta vantaggi soprattutto dietro, dove lo spazio per le gambe aumenta di circa 4 cm. Lo spazio per la testa, invece, è più disomogeneo: sotto al tetto panoramico, anche chi è alto più di 1,80 m sta comodo, mentre vicino ai montanti e dietro al tetto (per esempio, sedendosi al centro del divano) si sfiora con la testa. Il bagagliaio offre 410 litri, che diventano 1.400 litri abbattendo gli schienali frazionati 40:20:40. Davanti si aggiunge un frunk da 107 litri, utile per separare i cavi di ricarica dai bagagli.

Nuova Mercedes GLA 2027, la guida

La base tecnica è la piattaforma MMA, condivisa con la CLA. La gamma parte dalla GLA 200, con motore posteriore da 224 CV, batteria LFP da 58 kWh utilizzabili e circa 445 km di autonomia WLTP.

Mercedes GLA Electric (2026), la prova di Motor1.com

Foto di: Mercedes-Benz

La GLA 250+ mantiene la trazione posteriore, sale a 272 CV e utilizza una batteria NMC da 85 kWh netti. È la versione orientata alle percorrenze maggiori, con un’autonomia dichiarata fino a 657 km. La GLA 350 4MATIC aggiunge un motore anteriore per ottenere la trazione integrale. La potenza complessiva raggiunge 354 CV, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 5,4 secondi. La batteria rimane quella da 85 kWh.

La spinta data dalla versione 350 si fa sentire, anche se non è così poderosa da incollare al sedile come succede su altre elettriche. L'erogazione è abbastanza progressiva anche nella modalità Sport. L'assetto, poi, è equilibrato, con l'auto che risulta ben bilanciata tra comfort e sportività nella percorrenza delle curve. Il baricentro più basso rispetto a quello della stragrande maggioranza dei SUV avvicina la GLA a una compatta, almeno nella dinamica di guida. Al tempo stesso, la posizione di guida leggermente rialzata contribuisce a migliorare la visibilità anteriore (un po' penalizzata dagli spessi montanti) e la percezione degli ingombri.

La Mercedes assorbe bene gli avvallamenti e le buche, anche se si scelgono i cerchi da 20". Molto buona anche l'insonorizzazione alle velocità autostradali. Per quanto riguarda la frenata rigenerativa, poi, si possono scegliere quattro livelli d'intensità. E i consumi? Dopo circa 100 km di strade extraurbane e sezioni di autostrada percorse senza badare troppo all'efficienza, il computer di bordo indicava circa 20 kWh/100 km, con un'autonomia residua di circa 400 km con poco meno del 70% di carica. Si tratta comunque di valori indicativi.

Mercedes GLA Electric (2026), la prova di Motor1.com

Foto di: Mercedes-Benz

Impegnandosi un po', non dovrebbe essere impossibile superare i 500 km reali in un utilizzo misto. Un valore molto buono reso possibile anche da due fattori. In primo luogo, su questa versione 350 con due motori, quello anteriore si disaccoppia automaticamente a velocità costante per ridurre i consumi e si riattiva in caso di richiesta di massima accelerazione o se s'inserisce la modalità Terrain (specifica per la 350). In secondo luogo, troviamo un cambio a due rapporti, col secondo - più lungo - che s'innesta a velocità autostradali. Anche in quest'ultimo caso, l'idea è di migliorare l'efficienza.

Il vero valore aggiunto della GLA sta nell’architettura a 800 volt, che consente ricariche rapide fino a 320 kW sulle versioni con accumulatore maggiore; la 200 arriva a 200 kW. Il passaggio dal 10 all’80% richiede rispettivamente circa 22 e 20 minuti. In corrente alternata sono previsti 11 kW, con possibilità di arrivare a 22 kW secondo l’equipaggiamento.

Come detto, all’inizio del 2027 seguiranno le mild hybrid a benzina, con un nuovo 1.5 turbo quattro cilindri, cambio doppia frizione a otto rapporti e motore elettrico da circa 30 CV, alimentato da una batteria da 1,3 kWh.

Nuova Mercedes GLA 2027, i prezzi

I prezzi della Mercedes GLA 2027 partono da 46.972 euro per la GLA 200 Executive, mentre la 250+ Executive richiede circa 52.706 euro.

Gli allestimenti sono Executive, Advanced, Advanced Plus e Premium. Già quello d’ingresso comprende cerchi da 18", tetto panoramico, climatizzatore automatico, pompa di calore, telecamera posteriore e cruise control adattivo.

Salendo di livello arrivano portellone elettrico, sedili anteriori riscaldabili, accesso senza chiave, illuminazione ambientale e dotazioni di parcheggio più complete. La Premium aggiunge anche lo schermo dedicato al passeggero.

Nuova Mercedes GLA 2027, pro e contro

Pro

Buona capacità del frunk

Design d'impatto

Comfort di guida

Contro

Mancanza di comandi fisici per il "clima"

Montanti anteriori spessi

A proposito di Mercedes

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