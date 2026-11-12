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La Nissan Leaf si reinventa, ora è un SUV elettrico

La pioniera delle elettriche Nissan si reinventa con un design da SUV e tanta tecnologia a bordo; adesso arriva nelle concessionarie

Foto di: Motor1.com

Cristiano Fortini

Di: Cristiano Fortini

12 nov alle 20:00

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Se è vero che non c’è due senza tre, l’arrivo della terza generazione della Nissan Leaf era praticamente scritto. A sedici anni dal suo debutto mondiale, la pioniera della mobilità elettrica torna a rinnovarsi, alzando l’asticella in termini di autonomia ed efficienza e abbandonando le vesti da berlina compatta per abbracciare quelle di un crossover di segmento C.

Una trasformazione che non risponde soltanto alle richieste del mercato. All’interno, infatti, l’abitacolo sposa un’impostazione fortemente tecnologica senza rinunciare alla consueta praticità del marchio giapponese, mentre fuori la scelta di crescere nelle dimensioni risponde a un obiettivo strategico ben preciso.

Questa evoluzione serve anche a lasciare campo libero alla futura Pixo che, attesa nel 2027, sarà la nuova citycar di segmento A incaricata di raccogliere l’eredità urbana della prima Leaf, permettendo al modello storico di reinventarsi in chiave sport utility.

Il design è cambiato: ora è un SUV

Presentata lo scorso anno a Copenaghen, la nuova Leaf colpisce per il suo design pulito ed equilibrato, in linea con quello dell’altra elettrica del marchio, la Ariya. Nel mondo dell’auto, tuttavia, parlare di stile non significa fermarsi alla pura estetica, a una firma luminosa appariscente o a una linea di cintura più o meno marcata.

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Fonte: Nissan

Il design deve essere soprattutto funzionale. Per questo le forme morbide e tondeggianti della carrozzeria sono state sviluppate insieme a un parabrezza molto inclinato e a una coda spiovente, con l’obiettivo di ridurre la resistenza aerodinamica e, di conseguenza, ottimizzare i consumi.

Nonostante i volumi importanti del frontale, tipici di un SUV, la Leaf fa registrare un Cx di appena 0,25. Un valore che non rappresenta un record assoluto, ma che conferma la validità del progetto. Nel complesso, la carrozzeria evita orpelli eccessivi e punta soprattutto sui dettagli delle due firme luminose che, proprio come i cerchi, integrano elementi semi-rettangolari capaci di aggiungere personalità all’insieme.

A definire lo sguardo della vettura contribuisce la maschera nera che incornicia i proiettori anteriori e la fascia a LED. Un motivo stilistico ripreso anche al posteriore, dove un'ampia banda dello stesso colore ingloba i gruppi ottici, la retrocamera e la scritta Nissan.

A bordo

A bordo, la tecnologia si ritaglia il giusto spazio senza scadere nell’eccesso o nella spettacolarizzazione fine a se stessa. La plancia ospita due display da 14 pollici racchiusi in un’unica cornice, gestibili attraverso un’interfaccia intuitiva e affiancati da un sistema d’infotainment basato sull’ecosistema Google, ormai una presenza consolidata nella gamma Nissan. Il software integra anche un sistema di pianificazione intelligente delle soste alle colonnine, un aiuto concreto per affrontare i viaggi più lunghi.

Nissan Leaf, gli interni

Foto di: Nissan

L’ergonomia rimane uno dei punti forti dell’abitacolo, grazie a una serie di accorgimenti studiati a misura d’uomo. Tra questi spiccano la buona visibilità generale e la conformazione dei sedili, ben profilati e comodi anche sulle lunghe distanze. Ogni elemento è disposto in modo intuitivo e i comandi principali restano sempre a portata di mano, compresi i numerosi tasti fisici sul volante e una fascia dedicata al climatizzatore.

Per regolare la temperatura, infatti, non serve navigare nei menu dello schermo centrale: basta sfiorare questi pulsanti retroilluminati, che restituiscono una leggera vibrazione per confermare la selezione. Curata anche l’architettura della plancia, sviluppata su due livelli e rifinita nella fascia superiore con un rivestimento in tessuto che prosegue senza interruzioni anche sulla parte alta delle quattro portiere.

Nissan Leaf, nelle sedute posteriori

Foto di: Nissan

La sezione centrale, che accoglie gli schermi e i controlli del clima, si protende verso chi siede davanti, creando un comodo piano d’appoggio. Nella vita di tutti i giorni si apprezzano anche i numerosi vani portaoggetti distribuiti nell’abitacolo. Tra questi spicca uno scomparto a scomparsa ricavato nella parte bassa e centrale della consolle, che si aggiunge al classico cassetto portaoggetti davanti al passeggero.

Dietro lo spazio è sufficiente per ospitare due adulti, ma l’abitabilità resta complessivamente contenuta. Basta che chi siede al volante superi il metro e novanta e arretri il sedile perché i centimetri a disposizione per le ginocchia diventino pochi. Una limitazione che riguarda anche l’altezza, con l’andamento spiovente del tetto che riduce ulteriormente lo spazio sopra la testa.

Nissan Leaf (2026): il baule

Foto di: Nissan

Nel complesso, salendo a bordo si percepisce la volontà di offrire un ambiente funzionale e votato al comfort di viaggio, pur con qualche compromesso. Oltre a uno spazio posteriore non particolarmente generoso, soprattutto per i passeggeri più alti, nella scelta delle finiture si nota ancora una certa abbondanza di plastiche rigide.

Il bagagliaio offre circa 440 litri di capacità in configurazione standard e, come da tradizione per il marchio giapponese, punta sulla versatilità. Il fondo sdoppiabile permette infatti di suddividere il vano in due sezioni distinte oppure di abbassare il piano di carico sfruttando il doppio fondo, così da adattare lo spazio alle diverse esigenze. Abbattendo gli schienali posteriori, frazionati secondo lo schema 60/40, il volume complessivo supera invece i 1.050 litri.

Due batterie, un motore e autonomie fino a 620 km

Sul fronte della meccanica, la nuova Leaf punta su un unico motore elettrico, declinato in due livelli di potenza e abbinato ad altrettanti tagli di batteria. La versione d’ingresso abbina un’unità da 130 kW e 345 Nm di coppia all’accumulatore da 52 kWh, mentre la variante superiore sale a 160 kW e 355 Nm, in abbinamento al pacco batterie da 75 kWh.

Entrambi gli accumulatori sono agli ioni di litio con chimica NMC (nichel-manganese-cobalto) e raffreddamento a liquido. Una soluzione che consente di controllare la temperatura delle celle durante le fasi di ricarica e di utilizzo, contribuendo a preservare prestazioni ed efficienza. La gestione termica può inoltre sfruttare il sistema di navigazione per preparare la batteria alle condizioni del percorso.

Nissan Leaf, la prova su strada

Foto di: Nissan

Questa combinazione permette alla vettura di contenere i consumi dichiarati in appena 14 kWh ogni 100 km, un risultato convincente alla luce delle nuove proporzioni da SUV. Numeri che, secondo i cicli di omologazione, si traducono in un’autonomia di circa 450 km per il modello da 52 kWh e di oltre 620 km per quello dotato della batteria più capiente.

Sul fronte della ricarica, invece, si poteva osare qualcosa in più. In corrente continua, infatti, la potenza massima si ferma a 105 kW per la versione d’accesso e a 150 kW per la top di gamma. Valori che consentono comunque di passare dal 20 all’80% in meno di mezz’ora in entrambi i casi, ma che risultano un po’ conservativi soprattutto sull’allestimento di punta, proposto a poco meno di 50.000 euro.

La prova su strada

Su strada la Leaf privilegia chiaramente il comfort, grazie a un assetto piuttosto morbido, una caratteristica evidente soprattutto nelle modalità di guida Eco e Comfort. Selezionando Sport, il comportamento delle sospensioni cambia in maniera quasi impercettibile e la taratura rimane piuttosto cedevole, senza riuscire a contenere del tutto il rollio quando si decide di alzare il ritmo tra le curve.

Nissan Leaf (2026): L'esterno

Foto di: Nissan

Il volante appare piuttosto filtrato ma, come da tradizione per i modelli più recenti della casa giapponese, garantisce comunque una risposta diretta e rapida. A differenza delle sospensioni, lo sterzo cambia sensibilmente carattere passando alla modalità Sport, diventando più consistente e corposo tra le mani. Un’impostazione che invita a una guida brillante, ma che non trova pieno riscontro nella morbidezza dell’assetto.

Convince infine la gestione della frenata rigenerativa, ben modulabile nella guida quotidiana e regolabile su più livelli attraverso i pratici paddle integrati dietro le razze del volante.

Nissan Leaf, il listino

La gamma della nuova Leaf si articola su tre allestimenti principali, denominati Engage, Advance ed Evolve, configurabili con la batteria da 52 kWh oppure con quella più capiente da 75 kWh.

Il listino parte da poco meno di 37.000 euro per la versione d’ingresso Engage con accumulatore da 52 kWh e supera di poco i 48.000 euro per la top di gamma Evolve equipaggiata con la batteria più grande.

Versione batteria prezzo Engage 52 kWh 36.950 euro Advance 52 kWh 41.450 euro Engage 75 kWh 40.950 euro Advance 75 kWh 45.450 euro Evolve 75 kWh 48.150 euro

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