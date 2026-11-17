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Quindi come va la nuova BMW M3?

La prima BMW M3 tocca 838 CV e ha 4 motori. L'abbiamo provata, ancora camuffata, per rispondere alla domanda: è una vera M3?

Foto di: Motor1 Italia

Di: Jared Rosenholtz

Tradotto da: Massimo Grassi

Pubblicato da: Massimo Grassi

17 nov alle 10:30

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È difficile contare quante volte ho sentito la stessa frase: le auto elettriche non possono eguagliare il divertimento di un'auto a benzina. A questo punto, quel sentimento sta diventando un cliché. E sebbene ammetta che alcuni EV siano decisamente noiosi, non posso in buona coscienza dire che lo siano tutti.

Guardate la Hyundai Ioniq 5 N. L'auto elettrica sportiva coreana è arrivata e ha mostrato al mondo come replicare l'esperienza di guida di un motore a combustione interna, senza bruciare una goccia di benzina. Ora altri produttori stanno iniziando a prendere spunto da Hyundai, una frase che mai avrei pensato di dire. Mai.

In questo caso, comunque, sono felice che la nuova BMW M3 di Hyundai. E prima di scartare l'idea di una M3 elettrica, ascoltatemi. Parliamo di oltre 800 cavalli, un'autonomia prevista di 480 km, velocità di ricarica che BMW dice sarà al top e un sound ispirato a uno dei più grandi motori di BMW. BMW mi ha portato al suo circuito di test privato in Francia per guidare un prototipo della nuova (e prima) M3 elettrica. Ecco come va.

Progettata con lo uno sguardo al futuro

Se vi piace il design della nuova BMW i3, adorerete la M3. La berlina firmata M riceve un trattamento più aggressivo che la rende degna di un poster per una nuova generazione di appassionati di auto. Proprio come succede tra i3 e Serie 3 a benzina, la M3 elettrica non condividerà la piattaforma con la M3 benzina in arrivo nel corso del 2027, e le due auto presentano alcune interessanti differenze in termini di lunghezza, passo e altre misure. BMW avrebbe potuto chiamare questa auto i3 M, ma si sentiva sufficientemente sicura da farla esistere come una vera M3.

Foto di: BMW

Foto Di: BMW

Foto di: BMW

Ho guidato il prototipo camuffato che vedete in foto, ma BMW mi ha mostrato anche l'auto fatta e finita, in arrivo nel 2027. Rispetto alla i3, la M3 ottiene frontale e posteriore unici, passaruota più ampi e inserti in un nuovo materiale composito a base di fibre naturali di lino che sostituisce la fibra di carbonio. Ci sono riferimenti molto sottili alle generazioni passate della M3, come le luci quadrate anteriori che ricordano l'E30. Il design è futuristico e probabilmente attirerà critiche iniziali proprio come ha fatto l'attuale M3 quando è stata presentata per la prima volta.

Specifiche che cambiano le regole del gioco

Abbiamo già visto auto elettriche veloci, specialmente in accelerazione, vero punto di forza. La nuova BMW M3 prende questi attributi e aggiunge una prestazione superiore in pista. Non parlo solo di tempi sul giro più veloci, ma di guida vera e propria. BMW mi ha fornito alcune specifiche preliminari, tra cui una batteria da circa 100 kWh che dovrebbe permettere di percorrere circa 480 km con una ricarica. Siamo ben lontani dai valori della i3, a causa delle prestazioni ben più elevate, pneumatici che danno maggior aderenza e deportanza aumentata.

Foto di: BMW

La nuova BMW M3 elettrica raddoppia il numero di motori della i3 passando da due a quattro (uno per ogni ruota) e porta la potenza complessiva a 838 CV e 1164 Nm di coppia. È più potenza di qualsiasi auto M di produzione che BMW abbia mai costruito. Certo, ci sono elettriche più potenti sul mercato, ma poche possono eguagliare la capacità di ricarica e rigenerativa della M3. La i3 è già rapida, offrendo velocità di ricarica massima di 400 kW. La M3 va oltre con velocità fino a 420 kW, sufficienti per guadagnare 350 km di autonomia in 10 minuti.

Tecnologia di Frenata Magica

Se questo non è abbastanza impressionante, la M3 può recuperare energia ancora più rapidamente in frenata. BMW afferma che i freni rigenerativi recupereranno elettricità fino a 540 kilowatt. Quel numero è difficile da comprendere, ma ecco come potete capirlo: la M3 EV può utilizzare i freni per recuperare circa il 50% dell'energia spesa durante la guida su una strada di montagna. Dopo tre giri in pista, i freni recupereranno l'energia di un giro. Durante una frenata a piena velocità, l'auto può rigenerare dal 1 al 3% della sua batteria.

Foto di: BMW

La frenata nella M3 è così impressionante che l'auto può fermarsi completamente (anche a velocità da pista) senza utilizzare pastiglie e dischi. Questo significa che i vostri freni rimarranno più freschi e dureranno più a lungo, così come la tua batteria, anche durante le sessioni di guida più intense.

Migliorare tutto

È un po' ironico che BMW abbia dovuto copiare quanto fatto da Hyundai per aggiungere quel tocco di emozione alla prima M3 senza motore a benzina. Dopotutto, è stato Albert Biermann, l'ex capo di BMW M, che ha trovato questa soluzione. Simulando un suono di motore e tagliando la potenza alle ruote, la Ioniq 5 N dà sensazioni di un'auto a benzina. La versione di BMW consiste in due sistemi: M eDrive ed M eSound.

Il primo simula sei “stadi” simili alle marce in un cambio. Come il sistema N e-Shift di Hyundai, l'M eDrive dispone di modalità automatiche, manuali e disattivate chiamate Auto S, Manual S e D, rispettivamente. Inserendo l'auto in Auto S o Manual S ci si sente come se ci fossero sei marce, mentre D offre un'accelerazione continua, come un tradizionale EV.

Foto di: BMW

Mentre il sistema è simile a quello di Hyundai, è diverso in un modo cruciale: BMW non limita la coppia per simulare la sensazione di un cambio di marcia. Ciò significa che la M3 offre la stessa accelerazione in tutte e tre le modalità di cambio, mentre le auto Hyundai con N e-Shift saranno più lente quando funzionano con le marce. Penso che il sistema di Hyundai sembri leggermente più realistico nel modo in cui si comporta, ma quello di BMW è indubbiamente più veloce.

BMW ha anche un altro vantaggio rispetto a Hyundai: un catalogo più ampio di auto ad alte prestazioni. L'attuale capo della divisione M, Frank Van Meel, ha detto di non voler copiare il suono dei precedenti motori BMW, optando invece per uno nuovo che ne rende omaggio. Il risultato è una traccia audio roca che mi ricorda il V8 S65 di 4 litri della E90 M3, il motore M3 dal miglior suono di tutti i tempi (a mio parere).

Foto di: BMW

Puoi mettere il sistema M eSound in modalità off, mid o max, quest'ultima delle quali riempie l'abitacolo con una colonna sonora stridente durante le forti accelerazioni. Quando rilasci l'acceleratore in modalità Auto S o Manual S, le scalate sono accompagnate da una sorta di suono glitch che posso solo descrivere come un backfire digitalizzato. Piacerà a tutti il suono simulato? Probabilmente no. Ma è sicuramente più viscerale del rumore a quattro cilindri di Hyundai. Vorrei solo che BMW avesse fatto un passo ulteriore e ci avesse dato qualche profilo sonoro in più.

Quattro motori per magie in curva

L'aggiunta dei sistemi M eDrive e M eShift rende la M3 più facile da controllare in pista grazie alle sensazioni fisiche e sonore che imitano un'auto a benzina. Il suono di un motore e i punti di cambio danno ai piloti un punto di riferimento per quanto velocemente affrontare le curve. Rimuoverli rende più difficile giudicare la velocità in ingresso in una curva.

Poiché la nuova BMW M3 ha quattro motori elettrici, offre un maggiore controllo su ogni ruota rispetto a un EV a due motori, utilizzando tale schema per creare uno dei sistemi di torque vectoring più avanzati che abbia mai sperimentato.

Foto Di: BMW

Foto di: BMW

Anche nelle curve affrontate a velocità troppo sostenuta, la berlina tedesca riesce facilmente a risolvere il problema del sottosterzo con l'applicazione dell'acceleratore. Rallenta la ruota interna e sovralimenta quella esterna, così da riportare l'anteriore in linea come, quasi come si stesse giocando a un videogioco di corse in modalità facile. Il guidatore deve a malapena rispondere con il volante: il resto lo fa (in meno di un millisecondo) il sistema Heart of Joy.

I due motori posteriori producono 750 CV rispetto ai 643 CV anteriori, dando alla M3 (come giusto che sia) una preferenza al posteriore. E poi un aspetto di puro divertimento: questa berlina è incredibilmente facile da far derapare, utilizzando la stessa potenza di calcolo che aiuta a tenerla sotto controllo quando si desidera staccare il tempone sul giro. Anche una persona inesperta può saltare sulla M3 e far scivolare il posteriore come un pilota di Formula Drift.

Verdetto: sì, è una vera M3

Quando ho guidato per la prima volta la Ioniq 5 N, sapevo che Hyundai aveva trovato la soluzione che poteva far innamorare gli appassionati di auto degli EV. Era solo una questione di tempo prima che altri produttori sviluppassero le loro interpretazioni, sperando di migliorare l'idea originale di Hyundai.

Foto di: BMW

La BMW M3 esiste a un nuovo livello di prestazioni elettriche. Prende l'accelerazione istantanea che ci aspettiamo e la combina con capacità di manovra che non sono solo paragonabili con quelle di un'auto a benzina, ma potenzialmente superiori. Ci sono cose che quest'auto può fare che semplicemente non sono possibili con un motore a combustione interna. Nessun differenziale convenzionale può eguagliare il vettore di coppia di quattro motori elettrici controllati indipendentemente.

BMW non ha solo creato un nuovo tipo di M3; ha ridefinito cosa possa essere un'auto ad alte prestazioni elettrica.

Pro

Prestazioni che ti aspetteresti da una M3

Suona come un V8

Manovrabilità magica

Contro

A volte può sembrare pesante

Una sola colonna sonora

Le 'marce' sono meno realistiche rispetto a quelle di Hyundai

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Prototipo BMW M3 EV

Motor Four Independently Controlled

Batteria ~100.0 Kilowatt-Hour Lithium-Ion

Potenza 838 Horsepower / 858 Pound-Feet

Trasmissione Single-Speed Automatic (Simulated Six-Speed)

Trazione All-Wheel Drive

Autonomia in elettrico ~300 Miles

Tempo di ricarica 217 Miles In 10 Minutes

Tipo di ricarica DC Fast Charging (Up To 420 kW)

Posti a sedere 5

In vendita 2027 (Expected)

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