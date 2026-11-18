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Stellantis Smart Compact Van: via un sedile e compare un tavolino

La versione d’ingresso di Berlingo, Doblò, Combo e Partner ridisegna la cabina per chi guida da solo: sedile ribaltabile e tavolino

Foto di: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

Francesco Stazi

Di: Francesco Stazi

18 nov alle 17:00

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Sul furgone, il sedile del passeggero di solito è lì e basta. Sullo Smart Compact Van di Stellantis Pro One può diventare un tavolino, un vano di carico o un cassetto per il computer. Il punto di partenza è un dato semplice: chi lavora con un furgone a tre posti ne usa uno solo per circa il 90% del tempo.

La risposta è una versione d’ingresso comune a Citroën Berlingo Van First, Fiat Professional Doblò Easy Pro, Opel Combo Start e Peugeot Partner Active. Non sostituisce la gamma attuale: la affianca, con un prezzo di partenza più basso e una cabina ridisegnata intorno a chi guida da solo. Noi abbiamo provato la versione elettrica.

Esterni | Interni | Guida | Prezzi | Pro e Contro

Stellantis Smart Compact Van: gli esterni

Da fuori non cambia nulla, e non è un difetto. Le dimensioni restano quelle dei furgoni di partenza, con due lunghezze, M e XL, e ogni marchio mantiene i suoi tratti: Berlingo, Doblò, Combo e Partner si riconoscono a colpo d’occhio. Stellantis insiste sul fatto che l’allestimento sia trasversale e si rivolga allo stesso cliente, a prescindere dal badge scelto.

Opel Combo

Foto di: Stellantis

Su un furgone conta quanto si carica. Qui non c’è nessuna limitazione: il vano resta quello del modello originale, nelle misure, nella portata e nella volumetria. Il volume va da 3,3 a 3,8 metri cubi sulla M e da 3,9 a 4,4 sulla XL. Le portate utili partono da poco più di 600 kg e arrivano a quasi una tonnellata sulle versioni a portata maggiorata.

Stellantis Smart Compact Van: le dimensioni

Versione Lunghezza Larghezza Altezza Passo M (L1) 4.401 mm 1.848 mm 1.796–1.880 mm 2.785 mm XL (L2) 4.751 mm 1.848 mm 1.812–1.880 mm 2.975 mm

Stellantis Smart Compact Van: gli interni

La novità è tutta in cabina. La plancia è stata ridisegnata da zero, insieme ai pannelli porta, con un’impostazione dichiarata verso ergonomia e praticità quotidiana. Il cuore è il Flex Seat, il sedile del passeggero che si ripiega ed è di serie. Ripiegato, ospita il ModuTable, il tavolino che si ancora allo schienale e alla plancia, oppure libera un vano di carico aggiuntivo di circa mezzo metro cubo.

SCV

Foto di: Stellantis

Intorno al sedile ruotano gli accessori. La ModuConsole è la console centrale con portabicchieri e vano chiuso: si estrae in pochi secondi e si può riporre nell’area di carico, come il tavolino. La Dashbox porta sulla plancia due vani portaoggetti e un portabicchiere, mentre il Drive Drawer è un cassetto sotto il sedile per computer e tablet. Chi ha bisogno del terzo posto può scegliere il ModuWork, con il sedile centrale che diventa piano d’appoggio oppure alloggio per oggetti lunghi.

SCV

Foto di: Stellantis

La dotazione di serie comprende climatizzatore manuale, freno di stazionamento elettrico, sensori di parcheggio posteriori e una smartphone station con supporto centrale e porte USB-C. Per i dispositivi c’è anche una presa da 220 V.

Stellantis Smart Compact Van: la guida

Al volante si nota subito l’effetto della plancia nuova. Il display del digital cockpit, molto essenziale e in bianco e nero, si posiziona all’interno del quadrante superiore del volante, con una impostazione simile a quella delle Peugeot: volante piuttosto basso e strumentazione nella mezzaluna superiore. I vani aperti sulla plancia sono facili da raggiungere anche in marcia, e la console è alta. Sulla versione elettrica non c’è la leva del cambio, ma sarebbe comunque a portata di mano.

Opel Combo

Foto di: Stellantis

La gamma è multienergia, con la stessa offerta su tutti e quattro i marchi. Il benzina 1.2 da 110 CV è disponibile solo sulla lunghezza M. Il diesel 1.5 è proposto da 100 e 130 CV, compatibile con il carburante sintetico HVO. I motori termici hanno il cambio manuale. L’elettrico ha 100 kW di potenza e una batteria da 42 kWh, per un’autonomia fino a 270 km nel ciclo WLTP. Dal 2027 arriverà anche una variante mild hybrid, con l’obiettivo dichiarato di accompagnare la transizione energetica.

Citroën Berlingo First

Foto di: Stellantis

Il tunnel centrale, optional, è profondo e abbastanza pratico da raggiungere mentre si guida. Manca però un vero alloggiamento per lo smartphone, e non c’è la ricarica wireless. Gli ADAS sono 12, e con l’aggiornamento 2026 sono arrivati quelli obbligatori dal nuovo regolamento europeo di sicurezza, compreso il sensore di attenzione del conducente, sul montante A. Il pacchetto di assistenza è di serie su tutti e include la frenata automatica di emergenza.

SCV

Foto di: Stellantis

Gli accessori sono omologati anche per la marcia, tavolino compreso. C’è da segnalare che per ora manca l’airbag del passeggero che arriverà in un secondo momento. Anche in quel caso il tavolino si potrà montare sulla sede dell’airbag, disattivandolo.

Stellantis Smart Compact Van: Prezzi

Il listino parte da 20.650 euro più IVA per Berlingo Van First, Combo Start e Partner Active con il benzina 1.2 da 110 CV in lunghezza M. Il Doblò Easy Pro costa 21.400 euro più IVA. Per l’elettrico si sale: servono 27.650 euro più IVA per il Partner e 28.600 per il Doblò. La messa su strada vale 1.050 euro per tutti. Agli importi vanno aggiunti gli accessori: il ModuTable, il più importante, costa 300 euro più IVA.

Stellantis Smart Compact Van: Pro e Contro

Pro

Flex Seat di serie e accessori omologati anche in marcia

Vano di carico invariato rispetto ai furgoni di partenza

Gamma multienergia: benzina, diesel ed elettrico

Prezzo d’ingresso più basso

Contro

Digital cockpit essenziale, in bianco e nero

Nessuna ricarica wireless né alloggiamento per lo smartphone

Cambio manuale sui motori termici

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Fonte: Stellantis

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