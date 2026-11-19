Home

Xpeng

L03

Prove

Sembra una Ferrari, costa meno di 39.000 euro ed è ibrida

Prova su strada della Xpeng L03 REEV Power X con range extender 1.5 a benzina e 242 CV elettrici

16:49

Foto di: Polestar

Giuliano Daniele

Di: Giuliano Daniele

19 nov alle 20:00

Aggiungi Motor1.com alle fonti preferite su Google

Condividi

Xpeng è un marchio cinese di cui ultimamente si è sentito parlare per le caratteristiche tecniche delle sue auto, che riescono ad esempio a ricaricare la batteria dal 10% all'80% in 12 minuti, collegandosi a colonnine ad alta potenza in corrente continua DC.

Del resto, Xpeng viene spesso equiparato a Tesla per l'approccio da azienda tecnologica - oltre che automobilistica - per quel che riguarda lo sviluppo di software e hardware, anche nei settori dell'intelligenza artificiale e della robotica.

Nei mesi scorsi, inoltre, Porsche ha annunciato un'alleanza con Xpeng per poter diminuire il conteggio delle emissioni di CO2 in Europa, rispetto alla precedente misurazione come marchio all'interno del gruppo Volkswagen, che peraltro detiene il 4,99% delle azioni proprio di Xpeng, con cui collabora anche per sviluppare tecnologie e realizzare auto in Cina.

E le forme della carrozzeria della Xpeng L03 sono state anche paragonate alla Ferrari Purosangue, anche perché l'ex designer Ferrari JuanMa Lopez ora è vice presidente del centro stile del marchio Xpeng.

Finora, questo modello era disponibile solo in versione 100% elettrica, e adesso affiancato dalla Xpeng L03 Power-X, una motorizzazione range extender ibrida che affianca al motore elettrico di trazione un motore a benzina per aumentare l'autonomia. Ecco come è fatta e come va.

Esterni | Interni | Guida | Prezzi | Pro e contro

Xpeng L03 REEV Power-X (2027): gli esterni

Come la sorella BEV 100% elettrica Xpeng L03, anche lo stile della Xpeng L03 REEV è stato supervisionato dal ex designer Ferarri, JuanMa Lopez, senza introdurre differenze sostanziali: questa nuova motorizzazione ibrida, infatti, all'esterno si riconosce per l'aggiunta dello sportello per fare rifornimento di carburante e per la scritta Power-X sul portellone posteriore.

Xpeng L03 REEV Power-X (2027) - Prova su strada

Foto di: Xpeng

Rimangono invece caratteristiche distintive come la coda da fastback - inserita su una carrozzeria rialzata (ma più Crossover che SUV) - ed elementi come i rigonfiamenti nella zona dei passaruota o le soluzioni aerodinamiche, che hanno portato ad ottenere un coefficiente di penetrazione Cx di 0,228.

I fari anteriori hanno dei proiettori a 400 LED, con abbaglianti intelligenti e luci di svolta (cornering lights), in abbinamento alla fascia luminosa a tutta larghezza della coda.

Xpeng L03 REEV Power-X (2027) - Prova su strada

Foto di: Xpeng

La versione L03 REEV Power-X Long Range ha dei cerchi in lega da 18" con pneumatici 225/60, mentre la L03 REEV Power-X Long Range ULTRA monta ruote da 20" con razze argentate, gomme 245/45 e pinze freno gialle.

La vernice di serie per la carrozzeria è l'Artic White, a cui si aggiungono i colorazioni metallizzati opzionali: Phantom Purple, Midnight Black, Silver Frost e Rock Gray.

Xpeng L03 REEV Power-X (2027) - Prova su strada

Foto di: Xpeng

Xpeng L03 REEV Power-X (2027): le dimensioni

Lunghezza Altezza Larghezza Passo 4,65 metri 1,60 metri 1,92 metri 2,85 metri

Xpeng L03 REEV Power-X (2027): gli interni

Il bagagliaio ha una capacità minima di 539 litri (con schienali posteriori frazionabili 40/20/40) e non è previsto un vano di carico "funk" sotto il cofano anteriore.

Sotto il tetto panoramico in vetro oscurato, che isola dal calore per l'86% e filtra per il 99,9% i raggi UV, i passeggeri posteriori hanno parecchio spazio a disposizione, con un pavimento piatto che non è troppo rialzato - evitando così di dover piegare troppo le ginocchia - e con schienali regolabili su diverse inclinazioni.

Xpeng L03 (2026)

Foto di: Xpeng

I sedili anteriori elettrici sono ventilati, riscaldati con funzione di massaggio e si possono inclinare fino a quasi 180 gradi, mentre i colori disponibili per i rivestimenti in eco pelle sono due: Dark Gray e Light Gray.

Xpeng L03 (2026)

Foto di: Xpeng

Anche il volante capacitivo è riscaldabile e ha una forma allargata per lasciare spazio alla strumentazione digitale da 8,88 pollici, affiancata da un head-up display con proiezione delle immagini a 26,8 pollici e lo schermo centrale touch da 15,6 pollici.

Xpeng L03 (2026)

Foto di: Xpeng

Si tratta di una software con sistema operativo XOS 6 assistente vocale AI "Hey XPENG" e integrazione nativa di Google Maps Auto SDK, per fornire dati cartografici ai sistemi di assistenza alla guida anche senza richiedere il collegamento di uno smartphone, pur essendo sempre possibile abbinare il telefono con Apple Car Play e Android Auto.

La postazione di ricarica senza fili ventilata dello smartphone è da 50W, ci sono 3 prese USB ed è possibile avere anche l'impianto audio Xpeng XOpera da 20 altoparlanti e 960W con due diffusori integrati direttamente nel poggiatesta del conducente.

Xpeng L03 (2026)

Foto di: Xpeng

Xpeng L03 REEV Power-X (2027): la guida

La XPENG L03 REEV Power-X è un'auto ibrida ricaricale basata su una architettura range extender (ibrido in serie), in cui la trazione sulle ruote posteriori è affidata un motore elettrico sincrono a magneti permanenti con 242 CV (178 kW), 280 Nm di coppia e una trasmissione diretta a rapporto singolo. Il tempo di accelerazione nello 0-100 km/h è di 6,8 secondi, la velocità massima autolimitata è di 180 km/h e il peso a vuoto varia tra 1.860 kg e 1.890 kg a seconda delle versioni.

Il motore termico è un 4 cilindri a benzina aspirato 1.5 di cilindrata, mologato Euro 6e, 84 CV (62 kW) di potenza, alimentato da un serbatoio da 42 litri e senza nessun collegamento meccanico con le ruote, perché fa da generatore di elettricità.

Per l'isolamento acustico sono stati sviluppati sistemi attivi che generano frequenze per ridurre il rumore del motore termico (ENC) e quello del rotolamento stradale (RNC).

Xpeng L03 REEV Power-X (2027) - Prova su strada

Foto di: Xpeng

La batteria di trazione ha una chimica Litio-Ferro-Fosfato (LFP) e una capacità di 37,2 kWh, con alimentazione a 400 V, pompa di calore integrata X-HP 3.5 e autonomie in elettrico dichiarate nel ciclo WLTP comprese tra 201 km e 215 km, un consumo dichiarato di 15,5 kWh/100 km oppure di 5,5 litri/100 km quando l'auto ha la batteria scarica e usa il motore a benzina.

Per la ricarica, la Xpeng L03 REEV arriva a 11 kW di potenza in corrente alternata AC e a 123 kW in corrente continua DC, con un tempo dichiarato di 20 minuti per passare dal 10% all'80% della batteria e anche la compatibilità per la funzione bidirezionale Vehicle-to-Load (V2L) fino a 6 kW di potenza in uscita.

Per quel che riguarda gli ADAS, sulla versione Ultra ci sono 2 microchip Turing AI predisposti per consentire in futuro la guida assistita avanzata fino al livello 4 al sistema XPILOT, che già oggi integra cruise control adattivo, mantenimento attivo al centro della corsia, parcheggio automatico, telecamere a 360 gradi con funzione di "telaio trasparente", dashcam integrata e modalità sentinella.

Xpeng L03 REEV Power-X (2027) - Prova su strada

Foto di: Xpeng

In questo primo test drive attorno a Lisbona sotto la pioggia, con un po' di traffico urbano, autostrada a 120 km/h, percorsi extraurbani e tratti di collina con curve e saliscendi, i consumi in elettrico hanno oscillato tra gli 11 e i 15 kWh/100 km (circa 6-9 km/kWh), valori allineati a quelli delle vetture 100% elettriche e non così scontati su una ibrida ricaricabile.

Partendo con il 94% di carica e forzando manualmente l'accensione del motore termico dal sistema di infotainment (fino a scendere al 74%), la media di consumo di benzina è arrivata a circa 3 litri/100 km (più di 30 km/litro), ma per valutare i consumi a batteria scarica dovremmo percorrere più chilometri su tracciati differenti, quando avremo l'auto in prova in Italia.

Per il resto, la L03 REEV Power-X si muove come un'auto 100% elettrica in termini di prontezza di erogazione e ripresa istantanea. Lo sterzo ha una risposta lineare e progressiva e anche la taratura delle sospensioni è riuscita: a differenza di altre concorrenti cinesi non è troppo cedevole, pur assorbendo le irregolarità dell'asfalto e contribuendo - con l'insonorizzazione acustica e la morbidezza dei sedili - a un comfort di livello elevato.

Xpeng L03 REEV Power-X (2027) - Prova su strada

Foto di: Xpeng

Per quel che riguarda la visibilità e l'ergonomia si apprezza l'assenza di angoli ciechi in corrispondenza dei montanti anteriori e degli specchietti retrovisori, un aspetto sempre più trascurato sulle auto contemporanee, mentre la visuale posteriore è un po' penalizzata dall'andamento spiovente del tetto e dalle dimensioni contenute del lunotto.

Tra gli elementi che mi sono piaciuti meno, invece, c'è la forma non tradizionale del volante, poco intuitiva quando si devono spostare le mani nelle curve più strette e un certo ritardo nell'intervento della frenata rigenerativa al rilascio dell'acceleratore, che risulta un po' scomodo nella guida nel traffico nei livelli di intensità più elevati e rende meno immediata la percezione dei trasferimenti di carico per inserire l'avantreno in traiettoria tra le curve.

Molto razionale e intuitiva, invece, l'impostazione del software sul touchscreen, dove basta toccare icone dirette come quella della percentuale di batteria per esplorare i menu dedicati a consumi e gestione energetica, o per comandare rapidamente fari e assistenti alla guida e così via.

Completa la dotazione il pacchetto ADAS Xpilot di serie (con cruise control adattivo, Turning Cruise, mantenimento attivo al centro della corsia, parcheggio automatico E.A.P.A., telecamere a 360 gradi con vista "telaio trasparente", dashcam integrata e Sentinel Mode), che pur avendo mostrato qualche messaggio di mancata lettura della segnaletica orizzontale sotto la pioggia battente si avvale di un hardware già predisposto - grazie ai microchip Turing AI e al sistema XPENG NGP VLA 2.0 in arrivo via OTA dal 2027 - per evolvere dall'attuale livello 2 fino alla guida assistita di livello 4.

Guarda il video per scoprire altri dettagli su come va la Xpeng L03 ibrida REEV Power-X.

Xpeng L03 REEV Power-X (2027) - Prova su strada

Foto di: Xpeng

Xpeng L03 REEV Power-X (2027): i prezzi

In Italia la commercializzazione della gamma XPeng e la logistica dei ricambi — con tempi di consegna dichiarati in 24-48 ore — sono affidate alla società ATFlow del gruppo Autotorino, con garanzia che copre tutto il veicolo per 5 anni o 120.000 km (inclusa l'assistenza stradale), mentre la batteria di trazione è garantita per 8 anni o 160.000 km.

Il listino della motorizzazione ad autonomia estesa parte da un prezzo di 38.970 euro per la XPeng L03 Power-X RWD Long Range (allineandosi alla versione 100% elettrica RWD Long Range), e da 43.970 euro per la variante XPeng L03 Power-X RWD Long Range Ultra (che arriverà a partire dal secondo trimestre del 2027).

Oltre che sfidare la Tesla Model Y nel mercato delle auto 100% elettriche, quindi, con la motorizzazione ibrida la Xpeng L03 si confronta anche con dei SUV ibridi ricaricabili plug-in e range extender, come la BYD Seal U, la Geely Starray, la Jaecoo 7, la Omoda 7, la Great Wall H7, la Leapmotor C10, la MG HS, la Toyota RAV4, la Honda CR-V o la Volkswagen Tiguan.

Xpeng L03 REEV Power-X (2027): pro e contro

Pro

Rapporto prezzo/contenuti

Guidabilità superiore ad altre ibride ricaricabili

Contro

Volante non ergonomico

Ritardo di intervento della rigenerazione

Le Xpeng più grandi: la G6 e la G9L

Cosa vuol dire ricaricare 300 km in 10 minuti: Xpeng G6, la prova

Xpeng G9L a Parigi: SUV a 6 posti, 585 CV e ordini aperti

Fotogallery: Xpeng L03 REEV Power-X (2027)

Xpeng

Make: Xpeng

Xpeng Model:

URL: Xpeng

51

Fonte: Xpeng

Foto di: Motor1.com Staff

Vogliamo la tua opinione!

Cosa vorresti vedere su Motor1.com?

Partecipa al nostro sondaggio di 3 minuti.

- Il team di Motor1.com

Condividi questa notizia

DI TENDENZA





Sembra una Ferrari, costa meno di 39.000 euro ed è ibrida





Fiat pensa al ritorno della Punto: ecco come potrebbe essere





Stellantis, solo il 12% delle vendite usa piattaforme proprie





GTA 6 è il paradiso per chi ama le auto

Ultime notizie

Sembra una Ferrari, costa meno di 39.000 euro ed è ibrida 19 nov - Prove su strada

L'affascinante raduno delle Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa 19 nov - Curiosità

Nuova Fiat Punto, tutto quello che sappiamo 19 nov - Rendering

Forse state ancora sbagliando con le cinture di sicurezza in auto 19 nov - Codice della strada

GTA 6 è il paradiso per chi ama le auto 19 nov - Videogame

Arval Italia: consulenza e proattività al centro della strategia di crescita 19 nov - Interviste

Tuning sacrilego sulla Lamborghini Revuelto? Con 1.073 CV ci sta 19 nov - Tuning

Consigliati per te





Ford, Volkswagen e Geely: l'auto europea nasce dalle alleanze





L'affascinante raduno delle Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa





C'è un nuovo SUV coupé ibrido: prezzi e allestimenti di Xpeng L03





Nuova Fiat Punto, tutto quello che sappiamo





Quindi come va la nuova BMW M3?





Forse state ancora sbagliando con le cinture di sicurezza in auto





Ritorna al futuro la A2, l'Audi che aveva anticipato i tempi