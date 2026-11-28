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Mercedes Classe C (2026), perché comprarla e perché no

Comfort altissimo, tanta tecnologia e ricarica velocissima. Qualche dettaglio però potrebbe essere migliorato

13:28

Foto di: Motor1.com

Francesco Meneghini

Di: Francesco Meneghini

28 nov alle 01:00

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Benzina, diesel e anche elettrica: la Mercedes Classe C si può avere in diverse motorizzazioni, così ognuno sceglie la sua in base alle proprie esigenze. La protagonista di oggi è la versione a batteria, la 100% elettrica, che rispetto alle sorelle si differenzia nel design - è molto più moderna sia fuori che dentro - e punta forte sulla tecnologia.

Come va? È comoda, consuma il giusto e fa tanta strada. E, provandola, potrebbe far ricredere anche i più scettici. Scopriamola insieme in questo Perché Comprarla: vediamo come è fatta, come va e quanto costa.

8.0

Mercedes Classe C elettrica (2026)

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Fuori com'è?

Non lasciatevi ingannare dalla lettera: nonostante sia una Classe C, le dimensioni sono da segmento superiore dato che è lunga 4,88 metri. Il frontale è la vista più caratteristica: il muso è imponente, ha una bella presenza e la calandra la rende subito riconoscibile. Ricorda un po' quella delle Mercedes storiche ed è retroilluminata, per cui di notte fa una gran scena.

Mercedes Classe C elettrica (2026), il posteriore

Foto di: Mercedes-Benz

In generale le forme sono morbide e questo va a vantaggio dell'aerodinamica. Le maniglie sono a filo carrozzeria e i cerchi da 19" sono semicarenati, dettagli che permettono un cx di 0,22, un valore molto basso che si riflette, per esempio, sull'insonorizzazione alle alte velocità. La linea del tetto scende verso il posteriore, dove c'è un piccolo spoiler, la coda è rastremata e i fari, che all'interno hanno delle piccole stelle stilizzate, sono collegati da una fascia nera.

IDENTIKIT

Mercedes Classe C elettrica

La Mercedes Classe C elettrica è una berlina lunga 4,88 metri. Il muso è imponente e la calandra retroilluminata ricorda quella delle Mercedes storiche. È molto aerodinamica, con piccole attenzioni che si riflettono positivamente sull'insonorizzazione alle alte velocità

E dentro? Interni e bagagliaio

Il bagagliaio da 470 litri si apre premendo sulla stella. Essendo una berlina la bocca d'accesso non è larghissima e si può fare un po' di fatica a caricare oggetti ingombranti. Questo per quanto riguarda l'entrata, perché poi lo spazio in sé è buono: il vano è ben rifinito, regolare nelle forme e, per l'organizzazione, ci sono due tasche laterali e una serie di ganci e anelli. Gli schienali posteriori possono poi essere abbattuti in configurazione 40-20-40 con due tasti. In più, davanti c'è il frunk a cui si accede premendo sul logo: è da 101 litri, quindi bello grande, ed è utile per riporre i cavi di ricarica.

Dietro il tetto scende ma l'abitabilità è buona: io sono alto oltre 1 metro e 90 e ho il giusto spazio sia per la testa sia per le ginocchia. Meglio viaggiare in quattro che in cinque, magari sfruttando il bracciolo, non tanto per il tunnel che è sottile quanto per la larghezza limitata della seduta. Al centro ci sono le bocchette dell'aria, due prese di ricarica e un piccolo vano.

Mercedes Classe C elettrica (2026), gli interni

Foto di: Mercedes-Benz

Entrando è impossibile non rimanere colpiti dall'impostazione, con un unico grande schermo da circa 39" che corre a tutta larghezza e dettagli che risaltano ancora di più di notte con l'illuminazione ambientale. Il sistema è reattivo, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, e per accendere l'auto non c'è alcun tasto: basta tirare giù la leva del cambio sul piantone dello sterzo. Le finiture sono ottime, gli assemblaggi solidi e in generale si respira un'aria di qualità, con diversi materiali tra cui scegliere per gli inserti.

Il tunnel centrale è massiccio e diviso su due livelli: sopra ci sono la doppia piastra per ricaricare il telefono, anche ventilata, i due portabicchieri e un bracciolo sdoppiato nell'apertura, sotto un vano molto grande con due prese USB-C. Sono nella media le tasche delle portiere e il cassetto davanti al sedile del passeggero.

Cosa ci piace dentro

Qualità percepita: finiture ottime e assemblaggi solidi

Schermo scenografico, con grafica curata e sistema reattivo

Frunk da 101 litri e grande vano sotto il tunnel

Cosa non ci piace dentro

Tutte le funzioni si gestiscono attraverso lo schermo

Quinto posto sacrificato •

Bocca del bagagliaio non larghissima

Come va la Mercedes Classe C elettrica

Dopo pochi chilometri al volante di questa Classe C elettrica mi sono reso conto di due cose. La prima è che è un'auto grande e importante, con un ingombro notevole sulla strada, e questo in teoria potrebbe non essere l'ideale in città. La visibilità non è il massimo perché i montanti sono massicci, ma riesce a mascherare abbastanza bene le dimensioni grazie all'asse posteriore sterzante che è incredibilmente comodo. Anche le manovre sono facili: si può avere il parcheggio automatico e le telecamere a 360° hanno una risoluzione eccezionale.

L'altro elemento che mi ha stupito è il comfort, sia per l'insonorizzazione, l'auto è elettrica, quindi a queste velocità non si sente un rumore, sia per l'assorbimento di asperità e buche. L'assetto è a controllo elettronico e pneumatico, si alza o si abbassa di qualche centimetro a seconda delle situazioni e, anche con i cerchi da 19", passa sopra a tutto senza che in abitacolo arrivi un contraccolpo o una vibrazione. Smorza molto bene le sollecitazioni verticali ed è morbido ma non troppo: in autostrada, per esempio, negli avvallamenti non ha quell'effetto galleggiamento che potrebbe dare fastidio.

Mercedes Classe C elettrica (2026), la prova di Motor1.com

Foto di: Mercedes-Benz

Questa Classe C quindi punta tanto sul comfort ma pesa anche tanto, per cui in curva si avverte parecchio il rollio. Grazie alla trazione integrale però è molto stabile in percorrenza e restituisce sempre una sensazione di sicurezza totale. Lo spunto è eccezionale sia alle basse sia alle alte velocità, basta sfiorare l'acceleratore per avere una progressione graduale e costante e la risposta di tutti gli elementi si può personalizzare attraverso le modalità di guida.

Lo sterzo può essere più leggero o più pesante, io l'ho preferito nella taratura di default, e lo stesso vale per l'assetto e per la risposta dell'acceleratore, che può essere più o meno pronta. La versione in prova è la 400, con batteria da 94 kWh utilizzabili e doppio motore, quindi trazione integrale, per una potenza di sistema di 489 CV e 800 Nm di coppia. Scatta da 0 a 100 km/h in 4 secondi e il motore anteriore può scollegarsi quando non serve per aumentare l'efficienza.

Mercedes Classe C elettrica (2026), la prova di Motor1.com

Foto di: Mercedes-Benz

Uno dei punti di forza di questa Mercedes è la piattaforma che utilizza un'architettura a 800 V, una soluzione che rispetto a una standard migliora sia le prestazioni sia la velocità di ricarica e riduce peso e ingombro dei cablaggi. L'ho usata per viaggiare e nel classico Roma-Milano, partendo al 95% e impostando l'arrivo con il 20%, mi ha fatto fermare solo 8 minuti. Un risultato ottimo.

Rispetto ad altre elettriche poi ha una particolarità: il cambio a due rapporti. A circa 80 km/h si avverte proprio il passaggio tra una marcia e l'altra: la prima privilegia accelerazione e ripresa, la seconda migliora l'efficienza in autostrada.

Quanto ai consumi, in città servono 16,0 kWh per 100 km, in extraurbano 15 e in autostrada si sale a 19. Il consumo medio è dunque di 16,7 kWh/100 km, per un'autonomia media di circa 570 km. I consumi sono stati rilevati a ottobre, con temperature intorno ai 17 gradi e con pneumatici estivi.

Cosa ci piace della guida

Comfort di marcia: è comodissima in tutte le situazioni

Spunto e stabilità della trazione integrale

Ricarica rapida velocissima

Cosa non ci piace della guida

Visibilità scarsa, soprattutto a tre quarti

Peso elevato, con rollio in curva

Ingombro importante in città

Quanto consuma la Mercedes Classe C elettrica

Città Extraurbano Autostrada 16,0 kWh/100 km 15,0 kWh/100 km 19,0 kWh/100 km

Quanto costa la Mercedes Classe C elettrica

La Mercedes Classe C elettrica parte da circa 63.000 euro per la C300 4MATIC a trazione integrale con batteria da 85 kWh netti e 421 CV di potenza. La C400 di questa prova è sempre a quattro ruote motrici ma è più potente e ha una batteria più grande, e parte da circa 70.000 euro.

Al momento queste sono le uniche scelte a listino, ma presto la gamma si arricchirà con almeno una versione a trazione posteriore. Gli allestimenti disponibili sono tre, con una differenza di circa 16.000 euro tra il base e il top di gamma. Come da tradizione tedesca, però, per avere una dotazione ricca bisogna mettere mano agli optional e il prezzo può salire parecchio.

Mercedes Classe C elettrica (2026), il dettagli della griglia retroilluminata

Foto di: Mercedes-Benz

Cosa ne pensiamo

La Mercedes Classe C elettrica convince soprattutto per il comfort di marcia, per la tecnologia e per la ricarica rapida. Bisogna però mettere in conto qualche compromesso: lo schermo è super scenografico ma alcune operazioni potrebbero portare ad allontanare lo sguardo dalla strada, la scarsa visibilità posteriore e il quinto posto sacrificato.

Pro

Comfort di marcia: è comodissima in tutte le situazioni

Tecnologia: si può avere di tutto e di più

Ricarica rapida velocissima e software di pianificazione delle soste effi

Contro

Tutte le funzioni si gestiscono attraverso lo schermo

Visibilità posteriore

Quinto posto sacrificato

Qualche alternativa

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Fonte: Mercedes-Benz

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