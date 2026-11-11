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Chi paga se prendi una buca e rovini l’auto

Responsabilità dell’ente e doveri del conducente si intrecciano quando una buca provoca danni a pneumatici, cerchi o sospensioni

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

11 nov alle 18:30

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Una buca improvvisa manda fuori uso un pneumatico o deforma un cerchio. La domanda è sempre la stessa: chi paga? Il Comune o l'ente proprietario della strada non risarcisce automaticamente ogni danno causato da un dissesto del manto stradale.

Esiste infatti una responsabilità precisa in capo a chi gestisce la strada, ma scatta solo a certe condizioni. Serve dimostrare il collegamento diretto tra la buca e il guasto, e bisogna anche che il conducente abbia tenuto una condotta di guida prudente al momento dell'impatto.

Quando il danno da buca può essere risarcito

La responsabilità dell'ente che gestisce la strada nasce dal ruolo di custode. Chi ha in carico una strada deve mantenerla in condizioni che non creino pericolo per chi la percorre, e se una buca resta aperta per settimane senza segnalazione né transenne l'ente può essere chiamato a rispondere del danno.

Riparare le buche con il bitume risolve il problema solo sul momento, a lungo andare la buca si riformerà

Non basta però che la buca esista perché scatti il risarcimento. Il Codice della strada impone a ogni utente di comportarsi in modo da non creare pericolo e da salvaguardare la sicurezza della circolazione, un dovere che riguarda anche chi guida, non solo chi gestisce l'infrastruttura. L'ente risponde per la cattiva manutenzione, ma il conducente deve aver fatto la sua parte nel percepire e gestire il rischio. Una buca visibile, segnalata o prevedibile data la zona, può spostare parte della responsabilità su chi guidava.

La prova del nesso tra buca e guasto

Chi chiede il risarcimento deve dimostrare che il danno è stato causato proprio da quella buca, e non da usura del pneumatico, da una manutenzione carente del veicolo o da un evento diverso. Senza questo nesso, anche una strada oggettivamente dissestata non basta a ottenere nulla. Le prove utili sono concrete: foto della buca e del danno scattate subito dopo l'impatto, l'orario e il luogo esatto, eventuali testimoni, il verbale di un intervento di assistenza stradale chiamato sul posto. Più la documentazione è tempestiva, più è difficile contestarla.

Anche una denuncia o una segnalazione formale all'ente proprietario della strada, fatta nell'immediatezza, rafforza la posizione di chi reclama il danno. Aspettare settimane prima di muoversi rende invece più debole il collegamento tra il fatto e il danno lamentato.

Per chiedere il risarcimento bisogna dimostrare che il danno è stato effettivamente causato da una buca

La prudenza del conducente può escludere il risarcimento

L'articolo 2054 del Codice civile stabilisce che chi guida deve risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, salvo provare di aver fatto tutto il possibile per evitarli. Lo stesso principio, letto al contrario, pesa anche quando è il conducente a chiedere i danni all'ente stradale. Se la buca era visibile, se la velocità era eccessiva per le condizioni del tratto, o se la zona era già nota per il dissesto, l'ente può sostenere che il danno andava evitato con un comportamento più attento. In questi casi il risarcimento viene ridotto o negato del tutto.

Vale la pena ricordare che un episodio del genere può anche portare danni non visibili subito, come accade nei tamponamenti a bassa velocità. Un controllo meccanico dopo l'impatto evita sorprese successive, soprattutto su sospensioni e assetto.

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