La Fiat Panda è l’auto più venduta in Italia da molto tempo. E per molte ragioni, tra cui il fatto che è una delle macchine più economiche nel rapporto tra dimensioni esterne compatte e spazio interno.

La gamma

Pur essendo pensata per i trasferimenti tra casa e lavoro - per un utilizzo quotidiano soprattutto in città - la Panda è disponibile con motorizzazioni e versioni molto diverse fra loro: benzina, GPL, metano e da poco anche in una variante omologata ibrida, con il sistema di elettrificazione “leggera” della Panda mild hybrid.

E poi c’è la Panda 4x4, molto apprezzata da chi effettivamente la usa fuori strada (oppure sulla neve) sfruttandone le potenzialità, oltre che da chi ama la sua impostazione da piccolo SUV in formato tascabile. Ma a lei dedicheremo un #ComeConfigurarla separato, ora concentriamoci sul “pandino” tradizionale.

Gli accessori irrinunciabili

Ci siamo messi nei panni di chi cerca una Fiat Panda (nuova) e vuole risparmiare il più possibile , scegliendo però gli accessori necessari.



Il primo che bisogna ricordare di selezionare nella configurazione è il sedile posteriore abbattibile separatamente in rapporto 60/40, per sfruttare appieno le possibilità di carico di una macchina del genere. Cosa che porta subito a fare una scelta per quanto riguarda gli allestimenti disponibili, come potete scoprire guardando il video.

Da non tralasciare, poi, la sicurezza. Sia passiva che attiva, scegliendo rispettivamente l'optional degli airbag laterali anteriori e del sistema di frenata di emergenza in città. Quest’ultimo, oltre a fare la differenza in città dove il rischio di micromponamenti sono all’ordine più interessante la macchina sul mercato dell'usato nel caso dobbiate rivenderla, magari ad un neopatentato. Meglio non rinunciare, infine, al ruotino di scorta.



Gli optional non necessari

Il supporto integrato per lo smartphone, con presa elettrica a portata di mano, è una soluzione pratica, ma nell'ottica di configurare una Panda senza spendere troppo può essere lasciato da parte (a favore di supporti after market meno costosi) essendo incluso in un pacchetto di applicazioni per la connettività, e non venduto separatamente.



Si può fare a meno anche degli specchietti retrovisori elettrici o dei sensori di parcheggio, che da un lato avrebbero senso su un'auto con cui verosimilmente ci si trova molto spesso a fare manovra, ma la scelta tiene conto dell'obbiettivo di configurare una Panda senza esagerare con il budget. Ancora meno consigliabili, in quest'ottica, sono il lunotto e i vetri posteriori oscurati, che tra l'altro di notte riducono di molto la visibilità.

Le versioni migliori

A questo punto, per valutare la configurazione della "nostra" Panda 1.2 Easy è utile prendere in considerazione anche la Panda 1.2 Pop, che con una configurazione simile costa circa 1.500 euro in meno, senza però mettere a disposizione tutti gli accessori che abbiamo considerato come importanti.

FIAT PANDA "POCO COSTOSA" Accessori consigliati Optional superflui Sedile abbattibile 60/40 Retrovisori elettrici Airbag laterali anteriori Sensori di parcheggio Emergency City Braking Vetri posteriori e lunotto oscurati Ruotino di scorta App di connettività

Le principali concorrenti

Per quanto riguarda infine le rivali da valutare nel configurare una Fiat Panda "economica", vi segnaliamo la Kia Picanto, che in un allestimento allineato a quello che abbiamo considerato per la piccola italiana ha un prezzo competitivo - in rapporto all'equipaggiamento - e una sfruttabilità degli spazi interni paragonabile. In alternativa c'è anche la Dacia Sandero, che offre di più in termini di abitabilità interna perché ha dimensioni esterne superiori, cosa che potrebbe in realtà essere anche uno svantaggio per chi avesse problemi di parcheggio. Il vantaggio, al contrario, è nel prezzo di acquisto molto accessibile in rapporto alla dotazione.