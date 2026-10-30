YouTester 2026, la Fase 2 entra nel vivo: arrivano i reel

La sfida di YouTester 2026 – Creator Edition entra in una nuova fase. Dopo le selezioni al Salone Auto Torino, il talent di Motor1.com Italia torna protagonista sui social con i reel dei ragazzi che continuano il percorso verso la Redazione.

Sono nove gli aspiranti YouTester ancora in gara: uno dei dieci selezionati, Daniel Trentin, al termine della prima fase si è infatti ritirato. Ora, per chi è rimasto, è il momento di dimostrare di saper raccontare un’automobile attraverso un video, unendo conoscenza del prodotto, capacità comunicative e creatività.

I reel arrivano su Instagram dal 2 al 6 novembre

Da lunedì 2 a venerdì 6 novembre pubblicheremo i reel dei nove candidati sui canali Instagram di Motor1.com Italia, con due contenuti al giorno e un ordine di pubblicazione estratto a sorte. Protagonista di tutti i video è la nuova Renault Clio full hybrid E-Tech 160, che i partecipanti hanno dovuto raccontare seguendo le indicazioni e i tutorial forniti dalla nostra Redazione.

La prova ha richiesto a ciascun candidato di recarsi presso il concessionario Renault della propria zona, ideare il contenuto, scriverne il copione - oppure scegliere un approccio più spontaneo - e occuparsi delle riprese e del montaggio. Un esercizio che mette alla prova non soltanto la conoscenza dell'auto, ma anche la capacità di individuare gli aspetti più interessanti da comunicare, costruire una narrazione efficace e catturare l'attenzione del pubblico in pochi secondi.

Renault Clio full hybrid E-Tech, l'auto protagonista di YouTester 2026 Foto di: Motor1.com

I reel saranno valutati dalla Commissione di Redazione, dalle performance ottenute sui social e dal giudizio di un creator ospite. Le visualizzazioni contribuiranno quindi alla valutazione complessiva, ma non saranno l'unico parametro né quello decisivo: l'obiettivo è individuare i candidati che dimostrano le maggiori potenzialità per lavorare nella comunicazione automotive, considerando sia l'efficacia del contenuto sia le capacità di chi lo ha realizzato.

Da Torino a Roma: il percorso verso la fase finale

Il viaggio di YouTester 2026 è iniziato dall'11 al 13 settembre al Salone Auto Torino. Al nostro stand, gli aspiranti partecipanti hanno avuto la possibilità di iscriversi e realizzare una Instagram Story di massimo un minuto dedicata alla nuova Renault Clio. La prima selezione ha coinvolto la Redazione di Motor1.com Italia e la community social, con l'obiettivo di individuare dieci profili meritevoli di accedere alla fase successiva.

Renault Clio full hybrid E-Tech, l'auto protagonista di YouTester 2026 Foto di: Motor1.com

I nomi sono stati annunciati il 28 settembre. Da quel momento, i selezionati hanno avuto il compito di confrontarsi con una prova più articolata: realizzare autonomamente un reel presso un concessionario Renault, passando dall'idea iniziale alla pubblicazione del video. Un passaggio che sposta l'attenzione dalla prima impressione davanti alla telecamera alla capacità di costruire un contenuto completo, dall'ideazione al montaggio.

Al termine della seconda fase saranno scelti tre profili, che accederanno alla prova conclusiva presso la House of Motor1 a Roma. Qui dovranno cimentarsi nella scrittura, nella preparazione e nell'interpretazione di un video nello stile di Perché Comprarla e Perché No, uno dei format più rappresentativi di Motor1.com Italia.

La selezione finale spetterà al direttore Lorenzo Curatti e al vicedirettore Andrea Farina, chiamati a individuare il profilo più adatto a diventare YouTester 2026. Si aprirà così la possibilità di avviare una collaborazione di tirocinio con la Redazione.

Fotogallery: Renault Clio full hybrid E-Tech, l'auto protagonista di YouTester 2026