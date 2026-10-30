McLaren svela il nome della McL 820, erede della 750S con 820 CV

McLaren ha nascosto il nome della sua prossima supercar all'interno di una statua gigante di kiwi, e i numeri dietro di essa indicano un serio incremento di potenza. L'azienda ha posto la scultura a Covent Garden a Londra questa settimana, con "McL 820" dipinto sul suo fianco in livrea nera e arancione.

Quel numero si allinea con la direzione della linea principale di supercar di McLaren mentre la 750S termina la produzione dopo un decennio di vendite in varie forme. Se la logica di denominazione si conferma, il modello sostitutivo avrà circa 820 CV, un notevole salto rispetto alla vettura uscente.

Come riportato da Autocar, la cifra di 820 si intende come cavalli metrici, ovvero 820 CV. Ciò metterebbe la nuova auto ben al di sopra della 750S, che McLaren valuta a 740 CV.

McLaren McL 820: Cosa Rivela il Nome

La denominazione numerica di McLaren ha sempre seguito i cavalli metrici. Un salto da 750 a 820 non è solo un abbellimento di marketing, ma è l'azienda che dichiara, nel suo personale linguaggio, quanto sia più potente la nuova auto rispetto a quella che sostituisce.

Il prefisso "McL" è di per sé nuovo. È apparso per la prima volta sulla McL 6GT, una hypercar dal design retrò con cambio manuale presentata alla Monterey Car Week nell'estate scorsa. Quell'auto ha segnalato che una rebranding era in corso, ma nessuno sapeva ancora se si sarebbe esteso alla gamma principale di McLaren.

Il riferimento al kiwi non è casuale. È la mascotte "Speedy Kiwi" di McLaren, un omaggio alle origini neozelandesi del fondatore Bruce McLaren che il marchio ha utilizzato più intensamente nella sua spinta di marketing quest'anno.

Niente di tutto questo è ufficialmente confermato come un badge di produzione. McLaren non ha rilasciato una dichiarazione che leghi "McL 820" a un modello specifico. L'indizio rimane, per ora, esattamente quello: un indizio cucito sul lato di una statua.

McL 820, per una potenza di 820 CV

La McLaren 750S è ufficialmente programmata per terminare la produzione nel 2027, chiudendo una famiglia di supercar principale che è durata circa dieci anni in varie forme. I primi reportage suggeriscono che l'auto che seguirà offrirà la più alta potenza di produzione di serie che McLaren abbia mai fornito, basata sulla cifra prevista di 820 CV.

Schizzo della mascotte McLaren "Speedy Kiwi" Foto di: McLaren

Si prevede che questa potenza derivi da uno dei due nuovi propulsori ibridi che McLaren sta sviluppando internamente, un cambiamento rispetto all'affidamento a fornitori esterni per il lavoro sui motori. Il COO di McLaren, Michael Straughan, ha affermato che i nuovi motori "ovviamente inizieranno con i prodotti attuali V8 o con la generazione futura di questi."

Costruire i propri propulsori si inserisce in un più ampio movimento infrastrutturale. McLaren sta costruendo una seconda fabbrica nel Regno Unito dove prevede di assemblare i motori internamente per la prima volta.

Questo rappresenta un distacco dal modo in cui il marchio ha storicamente ottenuto i suoi motori e segnala ambizioni oltre un solo nuovo modello.

Il passaggio verso l'ibrido si collega anche ai piani più ampi di McLaren, che includono un SUV e l'espansione continua delle opzioni elettrificate attraverso la sua gamma. Per ora, il badge McL 820 e la sua implicazione di circa 820 CV rappresentano il punto dati più chiaro su cosa verrà dopo la 750S.