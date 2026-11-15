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Volkswagen 2027, tutte le novità in arrivo

ID. Cross e ID. Tiguan arrivano in concessionaria in primavera, mentre a fine anno toccherà alla piccola elettrica ID.1

Foto di: Motor1 Italia

Alberto Carmone

Di: Alberto Carmone

15 nov alle 13:00

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Il 2027 di Volkswagen è segnato dall’ampliamento della gamma elettrica. Le novità partiranno dai SUV, con l’arrivo nelle concessionarie italiane della ID. Cross a marzo e della ID. Tiguan ad aprile, per poi spostarsi sulle piccole con la ID.1, prevista alla fine dell’anno.

Tre modelli con compiti diversi: avvicinare all’elettrico chi cerca un crossover compatto, rinnovare l’offerta per le famiglie e introdurre una proposta d’accesso dal prezzo più contenuto. Il tutto affiancando le Volkswagen a benzina, diesel e ibride, che continueranno a far parte della gamma.

Volkswagen ID. Cross

Volkswagen ID. Tiguan

Volkswagen ID.1

Volkswagen ID. Cross

La Volkswagen ID. Cross porta la nuova famiglia di elettriche compatte nel mondo dei SUV. Il suo arrivo nelle concessionarie italiane è previsto per marzo 2027, con un’impostazione che privilegia spazio, facilità d’uso e prezzi più accessibili rispetto alle elettriche di categoria superiore.

Volkswagen ID. Cross

Foto di: Volkswagen

Lo stile segue il nuovo linguaggio della Casa, con superfici pulite e proporzioni regolari. Dentro trovano posto cinque persone, materiali rivestiti in tessuto e comandi fisici che accompagnano gli schermi. Tra gli equipaggiamenti annunciati figurano anche sedili con massaggio, sospensioni adattive DCC e sistemi di assistenza evoluti. La gamma prevede potenze di 116, 135 e 211 CV, con due batterie da 37 e 52 kWh netti. L’autonomia arriva fino a 427 km WLTP, mentre la ricarica rapida raggiunge 90 kW con l’accumulatore più piccolo e 105 kW con quello maggiore. Volkswagen indica circa 23 minuti dal 10 all’80%.

I prezzi della Volkswagen ID. Cross partono da poco meno di 29.000 euro.

Modello Volkswagen ID. Cross Carrozzeria SUV piccolo Motori Elettrici da 116, 135 e 211 CV Arrivo Marzo 2027 Prezzo da 28.950 euro

Volkswagen ID. Tiguan

Con la ID. Tiguan, attesa in Italia ad aprile 2027, Volkswagen trasferisce nell’elettrico uno dei nomi più conosciuti della propria gamma. Il modello prende il posto delle ID.4 e ID.5, affiancando la Tiguan con motorizzazioni termiche e ibride.

Volkswagen ID. Tiguan

Foto di: Volkswagen

Il cambiamento interessa soprattutto il disegno della carrozzeria, completamente ripensato per dare al SUV una presenza più importante. Anche l’abitacolo punta a fare un salto nei materiali e nell’organizzazione dei comandi, con una nuova plancia e la possibilità di aggiungere un display per il passeggero. La Tiguan attuale non verrà quindi sostituita da questa versione, ma continuerà a rappresentare l’alternativa per chi cerca benzina, diesel o ibrido.

Modello Volkswagen ID. Tiguan Carrozzeria SUV segmento C Motori Elettrici Arrivo Aprile 2027 Prezzo da 44.750 euro

Volkswagen ID.1

La novità più piccola dovrebbe arrivare alla fine dell’anno. Per la ID.1 (o ID. Up, nome registrato da Volkswagen presso l'ufficio brevetti europeo) il calendario prevede la presentazione a settembre 2027, l’apertura degli ordini a ottobre e l’arrivo nelle concessionarie a dicembre.

Volkswagen ID.1, il primo teaser

Foto di: Volkswagen

Il riferimento è la concept ID. EVERY1, che anticipa un’elettrica dal prezzo obiettivo di circa 20.000 euro. Una proposta pensata per occupare la fascia d’ingresso, sotto la ID. Polo, mantenendo dimensioni adatte alla città. Il prototipo misura 3,88 metri, offre quattro posti e un bagagliaio da 305 litri. Utilizza un motore anteriore da 95 CV, con velocità massima di 130 km/h e autonomia dichiarata di almeno 250 km.

Sono caratteristiche della concept, che dovranno essere confermate per la versione definitiva. L’obiettivo, però, è già chiaro: riportare nella gamma Volkswagen una piccola essenziale e versatile, questa volta completamente elettrica.

Modello Volkswagen ID.1 Carrozzeria City car segmento A Motori Elettrici Arrivo Presentazione a settembre, ordini a ottobre, consegne da dicembre 2027 Prezzo Obiettivo di circa 20.000 euro

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