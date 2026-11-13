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Honda mostra ai concessionari USA i modelli futuri. Ecco cosa hanno detto

Dalla rinascita della Element squadrata a una Accord più raffinata, Honda ha molti nuovi modelli in cantiere.

Foto di: Theophilus Chin | Motor1

Di: Adrian Padeanu

Tradotto da: Fabio Gemelli

13 nov alle 09:00

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Honda ha fornito ai concessionari un'anteprima di diversi modelli in arrivo, e c'è molto da aspettarsi. La settima generazione della CR-V subirà un importante restyling e abbandonerà le motorizzazioni esclusivamente a benzina, mentre l'Accord è pronta per un sostanzioso facelift.

C'è anche una nuova Honda Pilot all'orizzonte, una Ridgeline dall'aspetto più robusto, e forse la sorpresa più grande di tutte: il ritorno della stravagante Honda Element.

Il ritorno della Honda Element, tanto atteso negli USA

Le anteprime si sono svolte durante un incontro dei concessionari a Las Vegas all'inizio di questa settimana. Sebbene Honda non abbia rilasciato ufficialmente immagini o specifiche tecniche, i rivenditori che hanno partecipato all'evento hanno condiviso alcune succose indiscrezioni con Automotive News. La sorpresa più grande dell'incontro è stata la conferma che Honda sta lavorando per riportare la Element.

La produzione della Honda Element originale è terminata nel 2011, ma Honda apparentemente crede che ci sia ancora spazio per un altro SUV stravagante. Ai concessionari è stata mostrata una silhouette che, secondo quanto riferito, mantiene le proporzioni squadrate dell'originale e persino le porte con cerniere posteriori. Honda non ha fornito una data di lancio, ma gli insider affermano che la produzione inizierà nel secondo trimestre del 2029.

Rendering della nuova generazione di Honda Element da Motor1

Foto di: Theophilus Chin | Motor1

La nuova Element dovrebbe essere un crossover ibrido orientato all'avventura posizionato tra la CR-V e la HR-V. Honda mira a giovani acquirenti e avventurieri urbani, con la trazione integrale almeno come opzione, una supposizione ragionata. Si prevede che ne verranno prodotte fino a 100.000 unità nel primo anno completo di produzione.

È un obiettivo ambizioso per un nome che è stato inattivo per 18 anni. Tuttavia, riportare un po' della personalità dell'originale potrebbe dare a Honda qualcosa di diverso in un mercato SUV sempre più pieno di crossover simili.

La Nuova Generazione Ridgeline Prende Forma

Nel frattempo, la Honda Ridgeline si prepara a ricevere un aspetto più massiccio per il 2028. Un concept robusto mostrato ai concessionari presentava una griglia anteriore aggressiva, una barra luminosa montata sul tetto e un sistema di binari distintivo. Un rivenditore afferma: "il redesign è più elegante e attirerà anche gli acquirenti di lusso entry-level."

Rendering della nuova generazione di Honda Ridgeline da Motor1

Foto Di: Theophilus Chin | Motor1

Rendering della nuova generazione di Honda Ridgeline da Motor1

Foto di: Theophilus Chin | Motor1

Le porte presentavano anche una curva inferiore più pronunciata, che i concessionari che hanno partecipato all'incontro privato hanno detto ricordare loro la Toyota Tacoma. Honda sembra desiderosa di dare al suo pickup monoscocca una personalità più avventurosa, sebbene non sia chiaro quanto dello stile del concept sarà presente nella produzione.

Separatamente, sempre in arrivo nel 2028, Honda metterà il suo marchio sulla Mitsubishi Triton/L200 come pick-up a telaio separato per alcuni mercati asiatici.

Nuova Honda Pilot In Arrivo

Honda ha anche offerto una breve occhiata alla prossima generazione della Pilot attraverso un video. Il SUV a tre file sembra avere un design più futuristico, con fari e fanali posteriori triangolari e una carrozzeria sostanzialmente rivista.

Rendering Honda Pilot XXL di Motor1

Foto Di: Theophilus Chin | Motor1

Rendering Honda Pilot XXL di Motor1

Foto di: Theophilus Chin | Motor1

Stranamente, i concessionari non hanno menzionato il vociferato SUV a tre file più grande che Honda starebbe sviluppando come alternativa più spaziosa alla Pilot. Il costruttore non ha ancora confermato ufficialmente il modello, quindi non è chiaro se arriverà insieme alla prossima generazione della Pilot o successivamente.

Honda Accord Sale Di Livello

Anche la Honda Accord sta ricevendo un restyling visivo, sebbene non sarà ancora un redesign completo. Honda ha anticipato un sostanziale aggiornamento a metà ciclo previsto per la seconda metà del 2027.

Rendering della nuova generazione di Honda Accord di Motor1

Foto Di: Theophilus Chin | Motor1

Rendering della nuova generazione di Honda Accord di Motor1

Foto di: Theophilus Chin | Motor1

Lo stile relativamente conservatore dell'attuale berlina lascerà il posto a un look più futuristico. Ai concessionari è stata mostrata un'auto con un cofano slanciato, una griglia dall'aspetto premium e fari sottili ispirati alla prossima CR-V. Un rivenditore ha descritto il redesign come più elegante, aggiungendo che dovrebbe attrarre gli acquirenti di lusso entry-level.

Honda apparentemente non ha menzionato il vociferato ritorno della Crosstour. Come riportato in precedenza, si dice che il costruttore stia lavorando su una Accord hatchback rialzata e ibrida che effettivamente riporterebbe il nome Crosstour. Il modello è previsto per il 2029, ma i concessionari apparentemente non ne hanno ottenuto un'anteprima all'incontro di Las Vegas.

La Nuova Honda CR-V Si Avvicina

Forse la più grande rivelazione di prodotto è stata senza dubbio la settima generazione della CR-V. A porte chiuse, Honda avrebbe mostrato ai concessionari il crossover ridisegnato prima del suo debutto in concessionaria previsto per l'estate prossima. Il nuovo modello adotterà un aspetto più muscoloso, con fianchi posteriori pronunciati e un frontale eretto e squadrato.

Teaser Honda CR-V 2028

Foto di: Honda

I fari saranno particolarmente sottili, misurando circa 3,8 centimetri di altezza, mentre la parte posteriore presenterà una firma di fanali posteriori a tutta larghezza. La parte posteriore dovrebbe avere un aspetto più pulito, con il tergicristallo nascosto sotto lo spoiler del tetto; una soluzione di design resa popolare da Range Rover e successivamente adottata da Hyundai, Kia e altri costruttori.

Anche l'abitacolo riceverà un sostanziale aggiornamento. I livelli di allestimento più alti includeranno un grande touchscreen da 15,4 pollici, mentre l'attuale selettore del cambio ingombrante diventerà un comando a leva dietro il volante, liberando spazio sulla console centrale. Anche il nuovo emblema Honda apparirà sul volante.

Sotto il cofano, la prossima CR-V sarà disponibile esclusivamente con motorizzazioni ibride. Honda prevede che il crossover ridisegnato supererà le 400.000 vendite negli Stati Uniti nel suo primo anno completo dopo il suo arrivo nei concessionari la prossima estate. I concessionari hanno grandi speranze, con un rivenditore che afferma "la CR-V sarà un successo" mentre un altro prevede che "si venderà come il pane."

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Fonte: Automotive News

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