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Ferrari Luce vs Jaguar Type 01, la sfida impossibile?

Entrambe elettriche, entrambe discusse fin dal loro debutto. Così diverse ma così uguali

Foto di: Motor1 Italia

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

16 nov alle 07:00

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Mettiamolo subito in chiaro: Ferrari Luce e Jaguar Type 01 sono auto estremamente diverse. Per la loro prima elettrica in quel di Maranello hanno puntato su un aspetto (vagamente) da crossover, a Whitley invece si sono focalizzati su una carrozzeria da (grande) GT.

L'effetto però è stato lo stesso: una marea di discussioni tra appassionati e non, a criticare stile, powertrain (entrambe sono elettriche), interni, filosofia. Insomma: praticamente tutto. Così abbiamo deciso di metterle una contro l'altra in una sfida a ruote ferme, per analizzarne punti di contatto e differenze.

Ferrari Luce vs Jaguar Type 01: gli esterni

Spiazzante. Ecco forse la parola che meglio si addice alla Ferrari Luce, perché (al di là del powertrain) mai il Cavallino ha avuto in gamma un'auto con forme del genere. Lo stile non è nato a Maranello ma in collaborazione tra il Centro Stile Ferrari e LoveFrom, fondata da quel Jony Ive che ha dato forma all'iPhone. E si vede: i poco più di 5 metri dell'elettrica Ferrari sono vestiti da una carrozzeria che, anche grazie alla mancanza di un motore benzina, ha proporzioni mai viste prima, nate anche per dare alla Luce la miglior efficienza aerodinamica possibile. Non ci sono spigoli ma solo linee morbide, i cerchi da 23" all'anteriore e 24" al posteriore sono i più grandi mai montati da una vettura di Maranello.

Ferrari Luce

Foto di: Ferrari

Jaguar Type 01

Foto di: Jaguar

Anche la Jaguar Type 01 è un qualcosa che mai si era visto nel listino della Casa inglese, ma rimane comunque maggiormente ancorata alla tradizione. Lunghissimo cofano che non nasconde né motore né frunk, un lieve accenno di coda e forme imponenti ma levigate. Si è andati per sottrazione, eliminando il superfluo. Quello che rimane è una maxi GT (5,23 metri di lunghezza) che, come la rivale Luce, poggia su immensi cerchi: 23".

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Ferrari Luce 5,02 metri 1,99 metri 1,54 metri 2,96 metri Jaguar Type 01 5,23 metri 2 metri 1,4 metri 3,2 metri

Ferrari Luce vs Jaguar Type 01: gli interni

Anche in questo caso l'approccio tra Ferrari Luce e Jaguar Type 01 è diverso. A Maranello hanno dato carta bianca a Ive e soci e in questo caso è evidente come la matita del designer statunitense abbia pescato a piene mani dall'esperienza in Apple. Vetro a alluminio a profusione, pulsanti fisici, strumentazione che mixa analogico e digitale e il monitor centrale che ruota, agendo su una maniglia, per essere più comodo da gestire per guidatore o passeggero. Quest'ultimo senza un monitor a lui dedicato. Per fortuna, osiamo dire. Ci sono anche citazioni del passato, come il volante con il suo design anni '50. La qualità chiaramente è di un livello altissimo e si unisce - prima volta per Ferrari - a un abitacolo 5 posti e bagagliaio di quasi 600 litri. Un ambiente minimal con uno stile mai visto prima in un'auto.

Ferrari Luce, gli interni

Foto di: Ferrari

Come per gli esterni anche dentro la Jaguar Type 01 gioca con i richiami al passato, come il monitor per lo specchietto retrovisore digitale sistemato subito sotto il parabrezza. E come la rivale italiana la tecnologia c'è, ma non vuole essere protagonista. Monitor da 27" d'ordinanza sulla plancia, grosso ma non esagerato e un altro - in verticale - sul tunnel centrale, per gestire clima e altre funzioni. I designer Jaguar hanno optato per una totale scomparsa dei pulsanti fisici, mettendo naturalmente l'immancabile assistente vocale per non distrarsi a sufficienza. I posti sono 4, con quelli posteriori comodi ma con un accesso non particolarmente confortevole. Non generoso il bagagliaio, con appena 450 litri. E la qualità beh, siamo su una Jaguar.

Jaguar Type 01, gli interni

Foto di: Jaguar

Modello Strumentazione digitale Monitor centrale Capacità bagagliaio Ferrari Luce 12" 12,9"

597 litri

Geely Starray 27" 7"

450 litri

Ferrari Luce vs Jaguar Type 01: i motori

Qui ci sono i veri punti di contatto tra Ferrari Luce e Jaguar Type 01. Entrambe sono elettriche, anche se l'italiana rappresenta solo l'unica scelta a batterie in una gamma termica ed elettrificata, l'inglese invece è solo il primo passo verso un futuro esclusivamente alla spina.

La Ferrari Luce adotta una configurazione a 4 motori, uno per ruota, dei sincroni a magneti permanenti a flusso radiale, derivati direttamente da quelli della F80 e figli del know-how accumulato in Formula 1 e nel WEC. Il totale è di 1.050 CV, ma ci si arriva per gradi. Agendo sull'e-manettino infatti si può scegliere tra diverse mappature, così da avere a disposizione sempre più potenza. Le batterie sono strutturali e lavorano a 800V e hanno una potenza di 122 kWh, per 530 km di autonomia dichiarata e ricarica fino a 350 kW. Grande attenzione è stata dedicata anche al sound, con un sistema che capta le vibrazioni del powertrain elettrico e del sottotelaio elastico posteriore, le filtra ed elabora per dare un sound meccanico.

Ferrari Luce

Foto di: Ferrari

La Jaguar Type 01 non vuole sfigurare al cospetto di Maranello e sfodera 1.030 CV e 1.350 Nm di coppia. La chiamano GT, i numeri sono quelli di una hypercar. I motori sono 3 - 2 al posteriore e uno all'anteriore - alimentati da una batteria a celle prismatiche da 120 kWh da, secondo i dati ufficiali, 700 km e una potenza di ricarica massima di 350 kW grazie all’architettura a 850 volt. Naturalmente anche lei dispone di differenti modalità di guida, se si vuole spremere al massimo il powertrain o godersi il comfort di una GT inglese.

Jaguar Type 01

Foto di: Jaguar

Modello Motore Ferrari Luce BEV 1.050 CV - 122 kWh Jaguar Type 01 BEV 1.030 CV - 120 kWh

Ferrari Luce vs Jaguar Type 01: i prezzi

Se vi volete portare a casa una Ferrari Luce dovete mettere in conto due elementi fondamentali: il prezzo parte da 550.000 euro e dovrete aspettare almeno fino al 2028. Se poi naturalmente volete personalizzarla il limite è la fantasia. E il budget.

La Jaguar Type 01 partirà invece da circa 150.000 euro, che come per la rivale possono arrivare a toccare cifre stellari se vi fate prendere la mano nelle personalizzazioni. Anche in questo caso però ci potrebbe volere del tempo per mettersela in garage: pare infatti che ci siano già più di 50.000 persone interessate.

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