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Basi militari tedesche vietate ad alcune auto cinesi

I siti della Bundeswehr ora applicano regole locali sulle auto cinesi connesse per motivi di sicurezza relativi a sensori e dati

Foto di: Nio

Di: Brian Potter

Tradotto da: Fabio Gemelli

13 nov alle 16:30

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Le forze armate tedesche hanno tracciato una linea ai cancelli. Alcune auto di fabbricazione cinese di BYD, Nio e Geely vengono ora fermate prima di raggiungere siti sensibili della Bundeswehr, a causa di ciò che le loro telecamere e sensori potrebbero registrare.

Il ministero della Difesa afferma che la restrizione si applica ai veicoli connessi in generale. Non è mirata a un elenco specifico di marchi o paesi. I soldati che guidano una di queste auto devono parcheggiare fuori e entrare a piedi.

Come riportato da Bloomberg, persone a conoscenza di una valutazione non pubblica di controspionaggio hanno affermato che la Germania ha vietato certi veicoli dalle basi perché i loro segnali potrebbero potenzialmente raccogliere e trasmettere dati. Der Spiegel aveva riferito due giorni prima che elenchi circolanti all'interno della Bundeswehr nominano modelli cinesi specifici vietati da strutture classificate come aree di sicurezza.

Quali siti della Bundeswehr rifiutano le auto cinesi?

Il portavoce del ministero della Difesa Mitko Müller ha dichiarato in una conferenza stampa governativa l'11 novembre che gli ufficiali di sicurezza locali stabiliscono le effettive regole di accesso, sito per sito. Un'auto connessa potrebbe essere tenuta fuori da una zona ristretta ma parcheggiare in un'area più lontana dagli edifici sensibili.

Geely E5

Foto di: Geely

Questa discrezione locale significa che non esiste un elenco pubblicato unico dei modelli vietati. I funzionari non hanno confermato se marchi oltre BYD, Nio e Geely siano coinvolti. La presenza di Geely in Germania si estende oltre il suo marchio, attraverso Volvo, Polestar, Lynk & Co, Zeekr, Lotus e la sua proprietà congiunta di smart con Mercedes-Benz.

Stuttgarter Zeitung ha riferito che non ci sono prove pubblicamente dimostrate che mostrino che queste auto abbiano inviato dati della Bundeswehr ai servizi di intelligence cinesi. I limiti di ingresso sono descritti come precauzionali.

La Germania non è sola in questo. La Polonia ha limitato i veicoli di fabbricazione cinese presso le strutture militari a febbraio, coprendo qualsiasi auto in grado di registrare posizione, video o suono a meno che queste funzioni non siano disattivate. La spinta verso un divieto permanente sui veicoli connessi cinesi si sta costruendo in diversi governi occidentali.

Perché le telecamere e il radar scatenano una revisione della sicurezza

Il ministero ha nominato telecamere, microfoni, radar e sensori ultrasonici come le attrezzature specifiche dietro la preoccupazione. Tutto è progettato per raccogliere dati sull'ambiente di un'auto per l'assistenza al parcheggio o il monitoraggio del conducente. Vicino a una caserma, quella stessa attrezzatura potrebbe mappare layout, routine ed equipaggiamenti.

BYD Atto 8

Foto di: BYD

Questo non riguarda solo i veicoli elettrici. Le restrizioni si applicano a qualsiasi auto connessa che trasporta quel pacchetto di sensori, indipendentemente dal tipo di motore o dal paese di origine. È anche per questo che l'attenzione europea su BYD si è ampliata oltre un singolo produttore.

La restrizione dei veicoli è separata da una decisione già confermata. La Bundeswehr smetterà di utilizzare droni di fabbricazione cinese per l'addestramento e li sostituirà con modelli tedeschi o di altre nazioni europee. La politica copre la formazione e le esercitazioni future.

Altri governi hanno agito su basi simili. La pressione sui prezzi dei veicoli elettrici cinesi in Europa ha già rimodellato la conversazione competitiva. In ottobre, l'esercito degli Stati Uniti ha vietato l'ingresso di veicoli BYD di proprietà privata nella base aerea di Kadena a Okinawa, Giappone, citando rischi per la sicurezza legati alle stesse categorie di sensori.

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Fonte: Der Spiegel via Bloomberg

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