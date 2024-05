La cinese NIO ha grandi piani per il futuro. Ad oggi vende molto meno della connazionale BYD (che sta scalando le classifiche mondiali), ma con i suoi prodotti è intenzionata a fare subito concorrenza a big come Tesla. Ecco quindi che per aumentare le vendite lancia due nuovi marchi: Onvo, che significa "in viaggio" e si rivolge alle famiglie, e Le Dao, che vuol dire "percorso verso la felicità".

Il primo modello di Onvo è un crossover compatto che prende di petto la Model Y. Si chiama L60 e in Cina si può preordinare con prezzi da 219.900 renminbi (ovvero circa 28.100 euro al cambio attuale). Il listino è stato studiato apposta per essere inferiore a quello della concorrenza (circa il 12% in meno della Tesla Model Y, che in Cina ha prezzi da 249.900 renminbi).

Le consegne in Patria dovrebbero iniziare a settembre, mentre entro la fine dell'anno NIO vorrebbe portarla in Europa.

Onvo L60, dimensioni e prestazioni

La Onvo L60 ha le sembianze di un SUV fastback ed è completamente elettrico. E' lungo 4,82 metri, largo 1,93 m e alto 1,61 m con un passo di 2,95 m. Nonostante le sue dimensioni, la L60 mantiene un buon profilo aerodinamico, con un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,229 Cd a 120 km/h.

A bordo i sedili anteriori possono essere completamente reclinati per fornire il massimo confort da ferma e poi c'è tanta tecnologia. Lo schermo centrale da 17,2" è accompagnato da un quadro strumenti da 13" e schermi di intrattenimento da 8" opzionali per i passeggeri posteriori.

La Onvo L60 con i sedili reclinati

La L60 ha un consumo dichiarato di 12,1 kWh/100 km secondo lo standard CLTC, superando i 12,5 kWh/100 km della Model Y in scenari simili, e offre tre opzioni di autonomia (CLTC):

Batteria da 60 kWh (555 km)

Batteria da 90 kWh (730 km)

Batteria da 150 kWh (1.000 km)

L'unità da 150 kWh è una batteria allo stato semisolido che utilizza celle della cinese Welion.

Obiettivo: Europa

Le auto Onvo avranno accesso alla rete di ricarica NIO, che attualmente conta più di 1.000 stazioni di scambio batterie e 25.000 caricabatterie pubblici in tutta la Cina. La rete si sta espandendo anche al di fuori del Paese, a partire da alcuni Stati europei. L'obiettivo, infatti, è come dicevamo quello di vendere anche qui da noi entro l'anno.

Onvo L60 (NIO)

Le Deo è ancora in circolazione con il nome in codice Firefly e si concentrerà su veicoli elettrici compatti per ambienti urbani, con prezzi che dovrebbero mantenersi sempre sotto i 30.000 euro. Il lancio negli Stati Uniti di NIO o di uno qualsiasi dei suoi altri marchi potrebbe invece non avvenire mai, dato l’aumento delle tariffe sui veicoli elettrici di fabbricazione cinese deciso questa settimana dall’amministrazione Biden al 100%, rispetto al 25%.