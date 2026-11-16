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La nuova Subaru WRX STI Sport R giapponese ha il cambio manuale!

L'edizione speciale non si limita a resuscitare il cambio TY85, ma aggiunge diversi altri importanti aggiornamenti hardware

Foto di: Subaru

Di: Adrian Padeanu

Tradotto da: Fabio Gemelli

16 nov alle 14:00

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Subaru offre agli appassionati un altro motivo per mantenere in vita il motore a combustione interna. La casa automobilistica giapponese ha ampliato la sua gamma WRX per il mercato interno con un nuovo modello STI Sport R, introducendo uno speciale cambio manuale a sei velocità nella berlina sportiva turbo come opzione di produzione regolare.

La STI Sport R resuscita la trasmissione TY85, utilizzata per l'ultima volta nella generazione precedente della WRX STI. Invece di mantenerla invariata, gli ingegneri di Subaru hanno rivisto la trasmissione manuale per ridurre il gioco del cambio fino al 60 percento. Hanno anche ottimizzato le tolleranze interne e l'attrito per offrire cambi più rapidi e precisi con una sensazione meccanica più soddisfacente.

Chi si rivede? La WRX STI!

La potenza proviene dal noto motore boxer quattro cilindri turbo da 2,4 litri di Subaru, che produce 271 CV (200 kW) e 375 Newton-metri di coppia. Naturalmente, il robusto cambio manuale invia la potenza a tutte e quattro le ruote da 19 pollici avvolte in pneumatici Bridgestone Potenza 245/35 R19.

Subaru WRX STI Sport R (2026)

Foto di: Subaru

La WRX STI Sport R Riceve Altri Aggiornamenti

Il motore riceve una messa a punto dedicata per questa nuova applicazione manuale, mentre i controlli elettronici dell'acceleratore e della pressione di sovralimentazione rivisti migliorano la risposta del turbo quando il guidatore torna sull'acceleratore. C'è anche una funzione di abbinamento automatico dei giri chiamata Rev Sync, che aumenta i giri del motore in scalata per abbinare la velocità del motore. In altre parole, gli appassionati di punta-tacco possono ancora fare le cose alla vecchia maniera, ma l'auto è lieta di dare una mano.

La Subaru WRX STI Sport R non è speciale solo per i tre pedali. Subaru ha dotato la berlina sportiva di ammortizzatori controllati elettronicamente ZF con impostazioni specifiche per il modello, puntando a bilanciare la precisione di guida e il comfort di marcia.

Il potere frenante è fornito da Brembo, con pinze monoblocco a sei pistoncini anteriori e due pistoncini posteriori abbinate a dischi freno forati. L'auto beneficia anche di un sistema dedicato Drive Mode Select, che include un'impostazione Sport+ che affina la risposta dell'acceleratore e offre una connessione più diretta tra l'acceleratore e il motore.

Subaru WRX STI Sport R (2026), la leva del cambio manuale

Foto di: Subaru

Anche la tecnologia di sicurezza non è stata trascurata. Subaru include il suo pacchetto di assistenza alla guida EyeSight come equipaggiamento standard, specificamente adattato per le auto con trasmissione manuale. Utilizza telecamere stereo e una telecamera monoculare grandangolare, con funzionalità come la prevenzione dell'abbandono di corsia e l'Assistente di Mantenimento della Corsia d'Emergenza.

La WRX manuale torna in Giappone come modello di produzione regolare

La nuova STI Sport R è particolarmente significativa per il mercato domestico di Subaru. La generazione attuale della WRX è stata venduta in Giappone esclusivamente con una trasmissione a variazione continua, lasciando gli appassionati senza un'opzione manuale di produzione regolare.

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Fonte: Subaru

Ciò è cambiato brevemente con la WRX STI Sport#, un'edizione speciale a tiratura limitata che ha suscitato notevole interesse. La domanda ha apparentemente convinto Subaru che c'era spazio per una WRX con cambio manuale oltre una produzione limitata.

La nuova STI Sport R sarà offerta come modello di produzione regolare, con Subaru che punta a vendite mensili di 330 unità. Gli ordini apriranno il 19 novembre a un prezzo di partenza di 5.480.000 yen, circa 31.100 euro ai tassi di cambio attuali.

I clienti possono scegliere tra otto colori esterni, inclusi il classico WR Blue Pearl, oltre a Ceramic White, Ice Silver Metallic, Magnetite Gray Metallic, Crystal Black Silica, Ignition Red, Galaxy Purple Pearl e Sapphire Blue Pearl.

Non confondetela con una normale WRX STI

C'è una distinzione importante da fare: nonostante il marchio STI, questa non è una rinascita completa della WRX STI. Subaru sta ampliando la gamma WRX regolare con un modello manuale meglio equipaggiato piuttosto che riportare in vita la leggendaria ammiraglia delle prestazioni. Tuttavia, è un pacchetto convincente, e il fatto che Subaru la offra come modello di produzione regolare piuttosto che come un'altra edizione speciale limitata è probabilmente la migliore notizia di tutte.

Purtroppo, non ci sono notizie sull'espansione della disponibilità della TY85 ad altri mercati. La WRX STI Sport R è solo una parte del piano di Subaru per mantenere viva la trasmissione manuale. La casa automobilistica sta sviluppando anche altri due modelli a tre pedali: una nuova derivazione della BRZ ispirata alla BRZ STI Sport Type RA a tiratura limitata dell'anno scorso e una hatchback sportiva come versione di produzione del concept Performance-B STI.

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