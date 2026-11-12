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Subaru vuole salvare il motore a benzina con un boxer più efficiente

Subaru sta sviluppando un motore boxer di nuova generazione con un ambizioso obiettivo di efficienza termica del 50%

Di: Adrian Padeanu

Tradotto da: Fabio Gemelli

12 nov alle 16:00

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Il motore a combustione interna non si arrende senza combattere. Toyota, Mazda e Subaru lo hanno chiarito abbondantemente quando hanno annunciato uno sforzo congiunto per sviluppare nuovi motori a combustione nel 2024. Piuttosto che condividere lo stesso gruppo propulsore, ogni casa automobilistica perseguirà la propria tecnologia: Toyota lavorerà su una nuova famiglia di motori a quattro cilindri più piccoli ed efficienti, Mazda continuerà a sviluppare il suo motore rotativo e un nuovo quattro cilindri in linea Skyactiv-Z, mentre Subaru manterrà il suo amato boxer orizzontalmente opposto.

Da allora, Toyota e Mazda hanno offerto maggiori dettagli sui loro rispettivi piani. Subaru, tuttavia, è stata relativamente silenziosa su cosa accadrà dopo per il suo layout caratteristico del motore. Questo finalmente sta cambiando, con la casa automobilistica giapponese che fornisce uno sguardo più da vicino alla sua prossima generazione di motori boxer e rivelando un ambizioso obiettivo: il 50% di efficienza termica.

L'obiettivo non è semplicemente mantenere in vita il quattro cilindri piatto per nostalgia. Subaru vuole renderlo significativamente più efficiente senza sacrificare le caratteristiche di guida che hanno definito le sue auto per decenni. Gli ingegneri stanno cercando modi per migliorare la combustione senza cambiare fondamentalmente il layout. Hanno lavorato per creare un flusso d'aria più forte all'interno dei cilindri, aiutando l'aria e il carburante a mescolarsi più completamente prima dell'accensione.

Subaru raddoppia l'intervallo di funzionamento ad alta efficienza

La rivista giapponese Motor-Fan ha partecipato a un briefing di Subaru sul suo motore di prossima generazione, dove l'azienda ha rivelato promettenti risultati iniziali. Nonostante mantenga una corsa relativamente breve, il motore boxer in sviluppo genera già un flusso d'aria più forte all'interno dei cilindri rispetto ai motori di riferimento concorrenti. Subaru ha anche introdotto l'analisi tridimensionale della combustione nel suo processo di sviluppo. Questo consente agli ingegneri di prevedere meglio come si diffonde la fiamma all'interno dei cilindri dopo l'accensione, facilitando l'anticipazione del battito e l'ottimizzazione della combustione.

Motore boxer Subaru di nuova generazione

I risultati sono incoraggianti. Secondo i dati presentati da Subaru, il motore in sviluppo ha circa il doppio dell'intervallo operativo con alta efficienza termica rispetto al motore aspirato attualmente utilizzato nei suoi modelli ibridi.

È importante perché un motore non dovrebbe fornire un'economia di carburante impressionante solo in condizioni di guida specifiche. Ampliare il suo intervallo operativo efficiente dovrebbe aiutare a migliorare il consumo nel mondo reale in una varietà più ampia di situazioni.

Il prototipo è un motore turbo a iniezione diretta, mentre il gruppo propulsore di riferimento è aspirato. L'induzione forzata dà anche a Subaru un maggiore controllo sulla quantità di aria che entra nei cilindri, aiutando a fornire una coppia più forte su un intervallo operativo più ampio.

Obiettivo di Subaru: 50% di efficienza termica

Subaru non si ferma qui. Gli ingegneri stanno esplorando diverse tecnologie aggiuntive che potrebbero aiutare ad avvicinare l'efficienza termica all'obiettivo del 50 percento.

Una possibilità è un turbocompressore a geometria variabile (VGT), che regola i passaggi di flusso della turbina in base al volume dei gas di scarico. Questo potrebbe migliorare la reattività, anche se Subaru riconosce che l'assistenza del motore elettrico potrebbe anche aiutare a compensare il ritardo del turbo.

L'azienda sta anche considerando il ciclo Miller, che modifica il tempo delle valvole di aspirazione per ottenere un rapporto di compressione-espansione più favorevole. Oltre a migliorare l'efficienza, questo approccio abbassa le temperature di scarico, rendendo potenzialmente più facile ed economico implementare un turbocompressore a geometria variabile.

Tuttavia, Subaru ammette che queste tecnologie da sole probabilmente non saranno sufficienti per raggiungere il 50% di efficienza termica. È qui che entra in gioco la combustione nella camera di pre-accensione, come BMW l'ha recentemente introdotta sui sei cilindri in linea che alimentano M2, M3 e M4 venduti in Europa per rispettare normative sulle emissioni più severe.

Il nuovo motore boxer sta arrivando... eventualmente

Detto ciò, non si sa quando il boxer di prossima generazione raggiungerà la produzione o quali modelli lo riceveranno per primi. Subaru sta ancora affrontando le sfide tecniche, e la cifra del 50% di efficienza termica rimane un obiettivo di sviluppo ambizioso piuttosto che una specifica confermata.

Tuttavia, è incoraggiante vedere Subaru investire in un layout del motore che è diventato sinonimo del marchio. L'azienda avrebbe potuto prendere la strada più facile e allontanarsi dai suoi motori orizzontalmente opposti, ma chiaramente vuole preservare quell'identità mentre rende i suoi gruppi propulsori più efficienti.

C'è una contraddizione interessante nella strategia di Subaru. Mentre l'azienda sta investendo in un motore boxer più efficiente per il futuro, si sta muovendo nella direzione opposta in Europa. Subaru ha annunciato piani per il passaggio a una gamma elettrica nel continente entro il 2028, ponendo effettivamente fine alla vendita di nuovi modelli a benzina. Il boxer potrebbe rimanere centrale per l'identità del marchio in altri mercati, ma i suoi giorni nei concessionari europei sono contati.

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Fonte: Motor-Fan

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