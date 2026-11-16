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Auto nuove troppo care, 3 italiani su 4 chiedono listini più bassi, massimo fra 20 e 30mila uro

L’indagine Areté mostra che molti automobilisti preferiscono ibrido, city car e crossover, il budget massimo è tra 20mila e 30mila euro

Foto di: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

Francesco Stazi

Di: Francesco Stazi

16 nov alle 10:30

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Quasi tre automobilisti italiani su quattro, il 73%, giudica le auto nuove troppo care o con un rapporto qualità-prezzo poco conveniente. Lo rileva una nuova instant survey di Areté, società di consulenza per il settore automotive, dal titolo "Il consumatore italiano è soddisfatto dell'offerta automobilistica?".

Per il 65% degli intervistati la priorità dei costruttori dovrebbe essere ridurre i prezzi di listino e introdurre modelli meno costosi. Solo il 43% si dichiara molto soddisfatto dei modelli oggi in commercio. Il 36% parla di soddisfazione parziale, il 21% la considera scarsa o nulla.

Il prezzo resta il primo criterio di scelta

Per il 43% degli intervistati un prezzo d'acquisto accessibile è indispensabile nella scelta della prossima auto. Il 28% mette al primo posto consumi ridotti e costi di gestione contenuti. In totale, per oltre 7 italiani su 10 l'aspetto economico conta più di sicurezza, tecnologia, comfort e servizi.

I budget dichiarati confermano la tendenza. Il 38% non vuole spendere più di 20mila euro per un'auto nuova, un ulteriore 37% fissa il limite tra 20mila e 30mila euro. Solo il 16% arriva a considerare una spesa tra 31mila e 40mila euro. Appena il 9% supera questa soglia.

Alla domanda su cosa convincerebbe maggiormente all'acquisto, il 44% indica prezzi di listino più accessibili, il 23% dotazioni e accessori migliori, il 14% consumi e costi di gestione più contenuti. Chi cerca oggi un'auto nuova a budget contenuto può orientarsi tra i modelli economici con cambio automatico sotto i 20mila euro già disponibili sul mercato.

Ibrido favorito, ma vince ancora il fattore prezzo

Interrogati sulla motorizzazione che vorrebbero trovare più diffusa tra le auto nuove, il 47% degli intervistati indica l'ibrido (mild e full), davanti a benzina e diesel (20%), elettrico (18%) e plug-in (15%).

È un segnale di interesse verso le nuove tecnologie, che però si scontra con il peso del fattore economico nelle decisioni d'acquisto. È un tema su cui gli italiani chiedono da tempo più scelta tra le alimentazioni disponibili.

Sulle carrozzerie preferite, city car e SUV/crossover raccolgono lo stesso consenso, il 36% ciascuna. Le berline si fermano al 24%, le station wagon al 5%. Ne emerge un consumatore che privilegia vetture compatte o versatili, con costi di acquisto e utilizzo sostenibili, pur restando attento all'evoluzione tecnologica del settore.

Cosa chiede il mercato ai costruttori

Per Massimo Ghenzer, presidente di Areté, il messaggio dei consumatori è chiaro: l'interesse per l'auto nuova resta alto, ma il prezzo è oggi il principale ostacolo tra domanda e offerta.

"Gli italiani non chiedono necessariamente automobili più ricche di tecnologia o di dotazioni, ma vetture che rispondano concretamente alle loro esigenze di mobilità e, soprattutto, alle loro possibilità economiche",

ha dichiarato Ghenzer.

Secondo Ghenzer, la sfida per i costruttori sarà coniugare innovazione, sostenibilità e accessibilità economica. Non a caso c'è chi, come Fiat con la sua idea di city car più economiche, ha già iniziato a ragionare su come abbassare i costi di listino puntando su modelli più semplici.

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