Home
News
Attualità e mercato
Auto nuove troppo care, 3 italiani su 4 chiedono listini più bassi, massimo fra 20 e 30mila uro
L’indagine Areté mostra che molti automobilisti preferiscono ibrido, city car e crossover, il budget massimo è tra 20mila e 30mila euro
Foto di: Motor1 Italia visual (AI-assisted)
Francesco Stazi
Di: Francesco Stazi
16 nov alle 10:30
Aggiungi Motor1.com alle fonti preferite su Google
- (https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fit.motor1.com%2Fnews%2F815545%2Fauto-nuove-prezzi-bassi-accessibilita%2F&text=Auto%20nuove%20troppo%20care%2C%203%20italiani%20su%204%20chiedono%20listini%20pi%C3%B9%20bassi%2C%20massimo%20fra%2020%20e%2030mila%20uro&via=motor1italia)
- Copia
Condividi
Quasi tre automobilisti italiani su quattro, il 73%, giudica le auto nuove troppo care o con un rapporto qualità-prezzo poco conveniente. Lo rileva una nuova instant survey di Areté, società di consulenza per il settore automotive, dal titolo "Il consumatore italiano è soddisfatto dell'offerta automobilistica?".
Per il 65% degli intervistati la priorità dei costruttori dovrebbe essere ridurre i prezzi di listino e introdurre modelli meno costosi. Solo il 43% si dichiara molto soddisfatto dei modelli oggi in commercio. Il 36% parla di soddisfazione parziale, il 21% la considera scarsa o nulla.
Il prezzo resta il primo criterio di scelta
Per il 43% degli intervistati un prezzo d'acquisto accessibile è indispensabile nella scelta della prossima auto. Il 28% mette al primo posto consumi ridotti e costi di gestione contenuti. In totale, per oltre 7 italiani su 10 l'aspetto economico conta più di sicurezza, tecnologia, comfort e servizi.
I budget dichiarati confermano la tendenza. Il 38% non vuole spendere più di 20mila euro per un'auto nuova, un ulteriore 37% fissa il limite tra 20mila e 30mila euro. Solo il 16% arriva a considerare una spesa tra 31mila e 40mila euro. Appena il 9% supera questa soglia.
Alla domanda su cosa convincerebbe maggiormente all'acquisto, il 44% indica prezzi di listino più accessibili, il 23% dotazioni e accessori migliori, il 14% consumi e costi di gestione più contenuti. Chi cerca oggi un'auto nuova a budget contenuto può orientarsi tra i modelli economici con cambio automatico sotto i 20mila euro già disponibili sul mercato.
Ibrido favorito, ma vince ancora il fattore prezzo
Interrogati sulla motorizzazione che vorrebbero trovare più diffusa tra le auto nuove, il 47% degli intervistati indica l'ibrido (mild e full), davanti a benzina e diesel (20%), elettrico (18%) e plug-in (15%).
È un segnale di interesse verso le nuove tecnologie, che però si scontra con il peso del fattore economico nelle decisioni d'acquisto. È un tema su cui gli italiani chiedono da tempo più scelta tra le alimentazioni disponibili.
Sulle carrozzerie preferite, city car e SUV/crossover raccolgono lo stesso consenso, il 36% ciascuna. Le berline si fermano al 24%, le station wagon al 5%. Ne emerge un consumatore che privilegia vetture compatte o versatili, con costi di acquisto e utilizzo sostenibili, pur restando attento all'evoluzione tecnologica del settore.
Cosa chiede il mercato ai costruttori
Per Massimo Ghenzer, presidente di Areté, il messaggio dei consumatori è chiaro: l'interesse per l'auto nuova resta alto, ma il prezzo è oggi il principale ostacolo tra domanda e offerta.
"Gli italiani non chiedono necessariamente automobili più ricche di tecnologia o di dotazioni, ma vetture che rispondano concretamente alle loro esigenze di mobilità e, soprattutto, alle loro possibilità economiche",
ha dichiarato Ghenzer.
Secondo Ghenzer, la sfida per i costruttori sarà coniugare innovazione, sostenibilità e accessibilità economica. Non a caso c'è chi, come Fiat con la sua idea di city car più economiche, ha già iniziato a ragionare su come abbassare i costi di listino puntando su modelli più semplici.
Leggi anche
Le auto più vendute d'Italia a ottobre 2026: la classifica
Le auto più vendute d'Italia a settembre 2026: la classifica
Vogliamo la tua opinione!
Cosa vorresti vedere su Motor1.com?
Partecipa al nostro sondaggio di 3 minuti.
- Il team di Motor1.com
Condividi questa notizia
- (https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fit.motor1.com%2Fnews%2F815545%2Fauto-nuove-prezzi-bassi-accessibilita%2F&text=Auto%20nuove%20troppo%20care%2C%203%20italiani%20su%204%20chiedono%20listini%20pi%C3%B9%20bassi%2C%20massimo%20fra%2020%20e%2030mila%20uro&via=motor1italia)
- Copia
DI TENDENZA
Ritorna al futuro la A2, l'Audi che aveva anticipato i tempi
Ferrari Luce vs Jaguar Type 01, la sfida impossibile?
Che effetto fa guidare un pick-up americano storico?
Audi 100, 50 anni fa nasceva il cinque cilindri di Ingolstadt
Ultime notizie
- Il camper di lusso con vista panoramica 16 nov - Tempo Libero
- Auto nuove troppo care, 3 italiani su 4 chiedono listini più bassi, massimo fra 20 e 30mila uro 16 nov - Attualità e mercato
- Invernali o 4 stagioni: come scegliere le gomme giuste per te 16 nov - Pneumatici
- Guida accompagnata a 17 anni, arrivano i documenti digitali 16 nov - Codice della strada
- La nuova supercar di Porsche già avvistata al Nürburgring 16 nov - Spy Foto
- Ferrari Luce vs Jaguar Type 01, la sfida impossibile? 16 nov - Attualità e mercato
- Ritorna al futuro la A2, l'Audi che aveva anticipato i tempi 16 nov - Prove su strada
Consigliati per te
Ferrari Luce vs Jaguar Type 01, la sfida impossibile?
Il camper di lusso con vista panoramica
Lancia pronta a rinunciare alla nuova Delta
Invernali o 4 stagioni: come scegliere le gomme giuste per te
C'è una nuova rivale di Pagani e Bugatti
Guida accompagnata a 17 anni, arrivano i documenti digitali
Basi militari tedesche vietate ad alcune auto cinesi