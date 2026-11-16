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La Jeep del 1994 riparata con l'intelligenza artificiale

Un appassionato ha usato Claude e Codex per leggere la centralina della Jeep Cherokee 1994, correggere la taratura e superare il test delle emissioni

Foto di: Jeep

Fabio Gemelli

Di: Fabio Gemelli

16 nov alle 17:30

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Le auto moderne sono ormai infarcite di sistemi di intelligenza artificiale, strumento completamente assente dal panorama del 1994, anno in cui è stata prodotta la Jeep Cherokee d Muhammad Zulali, youtuber di 32 anni con un problema: l'impossibilità nel leggere la centralina del suo fuoristrada.

Problema risolto con una spesa minima e l'utilizzo di Claude, l'assistente di intelligenza artificiale di Anthropic e Codex di OpenAI. Ecco come ha fatto.

Troppo vecchia

Zulali ha avviato l'esperimento perché il suo Cherokee del 1994 falliva il test antismog della California a 25 miglia orarie (circa 40 km/h) per eccesso di ossido di azoto. Senza quel controllo, obbligatorio per rinnovare l'immatricolazione nello Stato, l'auto non poteva circolare. Il problema però è che il Cherokee del 1994 ancora non montava la presa ODB ma una con protocollo chiamato SCI, troppo vecchia per gli strumenti diagnostici moderni.

Zulali ha così costruito un traduttore con un Arduino Nano da 3 dollari (una scheda di sviluppo Open Source), chiedendo poi a Claude Code, lo strumento di programmazione assistita di Anthropic, come effettuare le tarature. La prima lettura utile, temperatura del liquido di raffreddamento e tensione della batteria, è però arrivata dopo vari tentativi falliti, all'1:30 di notte.

Da lì il lavoro è passato dalla sola lettura al controllo attivo. Claude ha fatto partire da solo la pompa del carburante per circa dieci secondi, modificando così per la prima volta qualcosa all'interno della centralina, invece di limitarsi a osservarne il funzionamento. Le verifiche con il manometro hanno mostrato una pressione di appena 10 psi nel circuito del carburante, un valore giudicato "terribile" da Zulali rispetto a quanto previsto.

Il problema della taratura

Claude aveva inizialmente segnalato un dato che non tornava: la centralina avrebbe aggiunto il 22% di carburante extra rispetto al valore di fabbrica, cosa che avrebbe dovuto escludere l'eccesso di ossido di azoto. Un giro di prova con il computer portatile collegato ha smentito quella prima lettura: durante la guida la miscela risultava corretta, e il presunto surplus di carburante non spiegava il problema.

Copiando l'intero programma della centralina su un altro computer, Claude ha scoperto che lo strumento diagnostico usato in rete per quel modello, chiamato Chrysler Scanner, dava un'indicazione sbagliata per quella specifica auto. La vera causa era nella tabella di gestione del carburante scritta apposta per la California: proprio nel carico di guida usato durante il test antismog, quella tabella taglia il carburante invece di aggiungerlo, a differenza delle centraline federali.

Il chip da 3 dollari e il test superato

La soluzione più ovvia era riprogrammare la centralina con la taratura federale, si è però rivelata impossibile: il Cherokee in questione è stato costruito nel dicembre 1993, circa quattro mesi prima che Chrysler iniziasse a produrre centraline aggiornabili via software. È qui che è intervenuto Codex, l'agente di programmazione di OpenAI, trovando il modo di inviare un piccolo programma sulle stesse tre linee di comunicazione e farlo girare direttamente sulla memoria EEPROM della centralina, quella che resta intatta anche scollegando la batteria.

Dopo una mattinata di intoppi, tra un banco prova rotto nella prima officina e un pieno di carburante richiesto dalla seconda per non far esplodere il macchinario di controllo, il Cherokee ha superato il test. Zulali ha pubblicato su GitHub lo schema elettrico e il codice usati nell'esperimento, segnalando che per replicarlo bastano un Arduino Nano clone, una breadboard e alcuni cavi di collegamento, per una spesa indicata in circa 15 dollari.

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