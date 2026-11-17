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Youtester 2026, ecco chi passa alla fase finale

Per Simone Cito, Lorenzo Lemma e Samuel Moretti la selezione si sposta a Roma, nella nostra Redazione

Foto di: Motor1 Italia

Redazione

Di: Redazione

17 nov alle 13:00

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Eccoci, siamo alle battute finali. Il percorso di selezione di YouTester 2026, il nostro talent dedicato alla ricerca di nuovi volti del giornalismo automotive, è arrivato all'ultimo atto. Dopo i provini al Salone Auto Torino 2026, durante i quali oltre 70 ragazze e ragazzi si sono candidati, e la successiva fase intermedia, che ha visto nove aspiranti YouTester cimentarsi nella realizzazione di un reel Instagram dedicato alla Renault Clio, ci avviciniamo all'epilogo.

La valutazione dei contenuti realizzati dai candidati, che si sono occupati di ideazione, scrittura, interpretazione e montaggio, ha coinvolto la Commissione di Redazione e la partecipazione speciale di Fjona Cakalli, content creator tra i più conosciuti in Italia. Al termine di questa seconda selezione sono emersi i tre profili ritenuti più adatti a proseguire il percorso: Simone Cito, Lorenzo Lemma e Samuel Moretti. Ecco cosa li aspetta.

Ciak, si gira

Per i tre ragazzi la prossima destinazione è Roma, nella Redazione di Motor1.com Italia. Qui saranno chiamati a realizzare una delle nostre celebri video prove Perché Comprarla e Perché No. Facile a dirsi, decisamente meno a farsi.

Renault Clio full hybrid E-Tech, l'auto protagonista di YouTester 2026

Foto di: Motor1.com

I candidati avranno a disposizione alcune ore per guidare e conoscere a fondo la Renault Clio full hybrid E-Tech 160, l'auto protagonista di questa edizione. Terminata la prova su strada, dopo un briefing con i giornalisti e il reparto video di Motor1.com, dovranno mettersi al lavoro sulla scrittura del copione.

Anche il tempo sarà una variabile importante. I tre aspiranti YouTester avranno infatti una finestra limitata per preparare il testo, organizzare le informazioni e individuare gli aspetti più interessanti da raccontare. Una scelta precisa, pensata per riprodurre le condizioni e i ritmi serrati che caratterizzano il lavoro quotidiano di una Redazione.

Poi arriverà il momento di stare davanti alla telecamera. Dovranno interpretare il copione che hanno scritto, dimostrando di saper trasformare le informazioni raccolte in un racconto efficace, capace di unire competenza tecnica, chiarezza espositiva ed empatia. Perché conoscere un'automobile è importante, ma saperla raccontare a chi ci guarda lo è altrettanto.

Fotogallery: Renault Clio full hybrid E-Tech, l'auto protagonista di YouTester 2026

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Fonte: Motor1.com

Gli elaborati saranno infine valutati da Lorenzo Curatti e Andrea Farina, rispettivamente Direttore e Vicedirettore di Motor1.com Italia. Saranno loro, con giudizio insindacabile, a scegliere chi conquisterà il titolo di YouTester 2026 e avrà la possibilità di entrare a far parte della Redazione per un periodo di formazione di almeno tre mesi.

Da Torino a Roma: il percorso di YouTester 2026

Quello che sta per concludersi è un percorso di selezione lavorativa iniziato a settembre, durante il Salone Auto Torino 2026. Dall'11 al 13 settembre, presso il nostro stand, oltre 70 aspiranti giornalisti e creator hanno avuto la possibilità di mettersi alla prova davanti alla telecamera, realizzando una Instagram Story di massimo un minuto con protagonista la nuova Renault Clio.

Da quella prima selezione sono emersi dieci nomi, scelti dalla Redazione e dal pubblico social di Motor1.com Italia. Uno dei candidati, Daniel Trentin, ha successivamente deciso di ritirarsi.

Renault Clio full hybrid E-Tech, l'auto protagonista di YouTester 2026

Foto Di: Motor1.com

Renault Clio full hybrid E-Tech, l'auto protagonista di YouTester 2026

Foto Di: Motor1.com

A loro è stato chiesto di realizzare un reel completo sulla Clio, recandosi presso un concessionario Renault della propria zona e gestendo autonomamente le diverse fasi di produzione: dall'idea alla stesura del copione, dalle riprese al montaggio. I video sono stati pubblicati sui nostri canali Instagram tra il 2 e il 6 novembre, permettendo alla community di conoscere il lavoro dei candidati e alla Commissione di valutarne le capacità.

Adesso restano soltanto tre aspiranti YouTester e un'ultima prova, decisamente più vicina alla realtà del lavoro che li aspetterebbe entrando in Motor1.com Italia.

Renault Clio E-Tech 160, l'auto protagonista

A fare da filo conduttore a tutta questa edizione di YouTester è stata la nuova Renault Clio, nella versione full hybrid E-Tech 160. Una scelta non casuale, visto che rappresenta un prodotto giovanile ma ricco di contenuti da approfondire e raccontare, dalla tecnologia del sistema ibrido alle soluzioni di bordo, passando per design, abitabilità e consumi.

Il suo powertrain abbina un motore benzina 1.8 quattro cilindri aspirato a due unità elettriche, alimentate da una batteria da 1,4 kWh, per una potenza complessiva di 160 CV. Il sistema utilizza una trasmissione multimode senza frizione e sincronizzatori, con quattro rapporti dedicati al motore termico e due a quello elettrico. Nella nostra prova dei consumi reali, la Clio ha registrato 3,75 l/100 km, equivalenti a oltre 26 km/l.

Renault Clio full hybrid E-Tech, l'auto protagonista di YouTester 2026

Foto di: Motor1.com

Lunga 4,12 metri, la nuova generazione della Clio ha rinnovato profondamente anche il proprio aspetto, con un frontale ridisegnato, gruppi ottici caratteristici e interni che puntano molto sulla digitalizzazione. Qui trovano posto due schermi da 10,1 pollici, per strumentazione e sistema multimediale, quest'ultimo sviluppato con Google e dotato dei servizi connessi della piattaforma.

Non manca l'attenzione alla praticità: il bagagliaio della versione full hybrid offre una capacità di 309 litri, mentre le dimensioni esterne la mantengono nel cuore del segmento B. È stata proprio questa varietà di contenuti a rendere la Clio un banco di prova interessante per i partecipanti: un'automobile da conoscere, analizzare e raccontare attraverso linguaggi e strumenti diversi.

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