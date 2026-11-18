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La Ferrari 12Cilindri di Novitec sembra ancora più bella

Novitec aggiunge parafanghi più larghi, aerodinamica in fibra di carbonio e ruote più grandi, ma senza esagerare

Foto di: Novitec

Di: Jeff Perez

Tradotto da: Fabio Gemelli

18 nov alle 10:00

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Novitec non è Manstory, ma il tuner tedesco ha comunque una reputazione per rendere supercar e auto sportive altrimenti belle, diciamo, stravaganti. Tuttavia, il suo ultimo progetto potrebbe essere uno dei suoi sforzi più di buon gusto.

Novitec ha svelato una versione widebody della Ferrari 12Cilindri. Anche se apporta alcune modifiche abbastanza significative alla gran turismo italiana, il risultato finale è sorprendentemente sobrio. In effetti, diremmo che effettivamente migliora il design originale.

La nuova creazione fa parte della linea N-Largo di Novitec, una serie di conversioni widebody a produzione limitata che l'azienda sviluppa dal 2013. Come in progetti precedenti, Novitec ha lavorato con il designer tedesco Vittorio Strosek per sviluppare la nuova carrozzeria, che utilizza fibra di carbonio ovunque.

Una Ferrari più larga con abbondanza di fibra di carbonio

Parlando di fibra di carbonio, ce n'è molta. La conversione N-Largo include fasce anteriori e posteriori ridisegnate, parafanghi più larghi, minigonne laterali in fibra di carbonio e nuove coperture per gli specchietti.

Novitec Ferrari 12Cilindri

Foto di: Novitec

Davanti, il paraurti rivisitato ottiene prese d'aria più grandi e uno spoiler integrato, mentre il cofano presenta una nuova uscita d'aria incorniciata in fibra di carbonio a vista. E sì, Novitec ha persino rimosso il controverso design del sopracciglio di Ferrari—un miglioramento del design ogni volta che lo vediamo.

Dietro, Novitec aggiunge uno spoiler a tre pezzi che si estende attraverso la carrozzeria posteriore. La fascia posteriore ottiene anche un nuovo diffusore in fibra di carbonio, insieme a doppi terminali di scarico su entrambi i lati.

Fotogallery: Novitec Ferrari 12Cilindri

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Fonte: Novitec

La carrozzeria aggiuntiva non è puramente estetica. Novitec afferma che i componenti sono stati sviluppati con l'aerodinamica in mente, inclusa l'ottimizzazione in galleria del vento. I parafanghi anteriori presentano aperture a branchia per estrarre l'aria calda dai passaruota, mentre prese e uscite aggiuntive aiutano a raffreddare i freni posteriori.

L'azienda abbassa anche le sospensioni di circa 30 millimetri utilizzando le proprie molle sportive.

Nuove Ruote e Un Sistema di Scarico V12 Ottimizzato

La carrozzeria più larga crea spazio per un nuovo set di ruote Novitec NF12 N-Largo, sviluppate in collaborazione con il produttore americano di ruote Vossen. Presentano un design a cinque razze con razze a forma di Y e un centro concavo.

Le ruote anteriori misurano 21 pollici, avvolte in pneumatici 275/35 ZR 21. Quelle posteriori sono ancora più grandi, misurano 22 pollici e montano pneumatici considerevolmente più larghi 325/30 ZR 22.

Novitec offre anche un sistema di scarico in acciaio inossidabile aggiornato per il V12 aspirato della Ferrari. Presenta valvole a farfalla controllate elettronicamente, permettendo ai conducenti di passare da una nota di scarico più sommessa a qualcosa di considerevolmente più forte dall'interno dell'abitacolo.

Foto Di: Novitec

Foto di: Novitec

Per gli acquirenti che desiderano qualcosa di particolarmente raffinato, lo scarico può essere ordinato anche con una placcatura in oro fino a 999. Sono disponibili anche catalizzatori sportivi opzionali, che secondo Novitec ottimizzano ulteriormente l'erogazione di potenza del motore.

L'azienda non ha pubblicato una cifra specifica di cavalli per l'auto modificata, quindi non c'è ancora un aumento di potenza confermato da segnalare. L'aggiornamento dello scarico sembra concentrarsi sul suono e sull'ottimizzazione dell'erogazione piuttosto che promettere un salto drammatico della potenza.

Novitec personalizzerà anche l'interno secondo le specifiche del proprietario, sebbene non abbia fornito dettagli specifici sui rivestimenti, materiali o opzioni di finitura disponibili.

Novitec non ha annunciato il prezzo o il numero esatto di produzione per la conversione N-Largo. L'azienda lo descrive come un modello in edizione limitata e afferma che i clienti possono ordinare un veicolo completo configurato secondo le loro preferenze o convertire una Ferrari 12Cilindri esistente.

In ogni caso, questo potrebbe essere uno di quei rari casi in cui un tuner aftermarket migliora l'aspetto di una Ferrari senza sforzarsi troppo.

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