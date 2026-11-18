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Aston Martin porta il suo fuoristrada di Call Of Duty alla Dakar

Il Dreadnought sta facendo il salto dal mondo digitale al deserto impegnativo, e Fernando Alonso sarà al volante

Foto di: Aston Martin

Di: Adrian Padeanu

Tradotto da: Fabio Gemelli

18 nov alle 11:00

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Il selvaggio Dreadnought di Aston Martin non è più confinato a un videogioco. Introdotto per la prima volta come SUV ispirato al mondo militare per Call of Duty: Modern Warfare 4, il fuoristrada fittizio sta ora ispirando una macchina reale. Aston Martin Racing ha confermato che parteciperà alla Dakar Rally 2027 con tre veicoli da competizione Dreadnought, riunendo un line-up di piloti stellare che include Fernando Alonso, Sébastien Loeb e Lucas Moraes.

Il progetto segna il primo venture di Aston Martin Racing nel rally raid globale. Anziché semplicemente modificare un DBX di produzione per l'occasione, la casa britannica sta collaborando con Prodrive per sviluppare veicoli da rally appositamente costruiti, capaci di competere per la vittoria in uno degli eventi motoristici più duri.

Prodrive è responsabile dell'ingegneria e della costruzione di tutte e tre le auto. Gestirà anche le iscrizioni durante l'evento, portando al progetto quattro decenni di esperienza nel motorsport. Prodrive ha un considerevole pedigree nella Dakar, raggiungendo il podio tre volte negli ultimi cinque anni e vincendo l'evento di quest'anno con un veicolo di propria progettazione e produzione.

Il Dakar Dreadnought scambia il lusso per i rally

Aston Martin non ha rivelato le specifiche tecniche del vero Dreadnought destinato alla Dakar, quindi non è chiaro quanto del concetto originale sarà mantenuto. La versione digitale è stata concepita come un veicolo ultra-estremo, di specifica militare, con motore V12, trazione integrale, carrozzeria in fibra di carbonio e un interno piuttosto lussuoso ispirato alle auto stradali.

Aston Martin Dreadnought per Dakar 2027

Foto di: Aston Martin

Mentre l'esterno del Dreadnought destinato alla Dakar mantiene alcune somiglianze con il concetto digitale originale, l'abitacolo è una storia completamente diversa. Scompare ogni pretesa di lusso da auto stradale, sostituita da un interno da competizione spogliato, dominato da fibra di carbonio a vista.

L'abitacolo è tutto business, con un sedile da corsa, un roll cage completo, un complesso insieme di interruttori e controlli, e display digitali multipli che forniscono al pilota informazioni essenziali. È molto diverso dall'interno più sontuoso immaginato per il veicolo di Call of Duty, ma non è sorprendente dato il castigo che questa macchina è destinata a sopportare nella Dakar Rally.

Aston Martin Dreadnought per Dakar 2027, gli interni

Foto di: Aston Martin

Fernando Alonso tornerà alla Dakar Rally per la prima volta in sette anni, avendo già gareggiato nel 2020 con una Toyota Hilux. Il due volte campione del mondo di Formula 1 ha terminato 13° assoluto al suo debutto e si unirà nuovamente a Marc Coma, un vincitore di cinque categorie motociclistiche della Dakar che ha già fatto da co-pilota per lo spagnolo.

Due leggende della Dakar si uniscono ad Alonso nell'assalto di Aston Martin

Alonso dovrà affrontare un programma particolarmente impegnativo nel 2027. La Dakar si svolge prima dei test pre-stagionali di Formula 1, con lo spagnolo impegnato anche in un calendario record di 24 gare di F1 che include 10 eventi Sprint. Ha già esteso il suo contratto con il team di F1 di Aston Martin per il prossimo anno, rendendo l'avventura off-road una sfida aggiuntiva piuttosto che un cambio di priorità.

Foto di: Aston Martin

A unirsi a lui c'è un concorrente della Dakar ancora più esperto, Sébastien Loeb. Il nove volte vincitore del Campionato del Mondo Rally ha collezionato 28 vittorie di tappa e cinque piazzamenti sul podio alla Dakar, ma una vittoria assoluta rimane sfuggente. Il francese avrà Fabian Lurquin come co-pilota, con la coppia speranzosa di poter finalmente conquistare l'evento.

A completare la lineup di tre auto è Lucas Moraes, che ha vinto il Campionato del Mondo FIA di Rally-Raid 2025. Il brasiliano ha finito terzo al suo debutto alla Dakar nel 2023 e sarà affiancato dal co-pilota spagnolo Pablo Moreno.

Calendario Dakar 2027

La Dakar Rally 2027 inizia il 9 gennaio in Portogallo, con un prologo di 129 chilometri a Loulé, prima che l'azione competitiva inizi il giorno successivo. I concorrenti attraverseranno poi il Mediterraneo e continueranno attraverso il Marocco dal 12 gennaio, affrontando 12 tappe che includono 4.341 chilometri di prove speciali cronometrate.

Il marathon si conclude a Marrakech il 23 gennaio, dopo un percorso totale di 6.805 chilometri. È un'impresa enorme sia per i piloti che per le macchine, con l'ambiente desertico duro che mette alla prova resistenza, affidabilità e navigazione tanto quanto la velocità pura.

Resta da vedere se il Dreadnought riuscirà a vincere al suo debutto nella Dakar. Una cosa è certa: Aston Martin ha trovato un modo per portare un veicolo originariamente concepito per un videogioco in una delle più dure competizioni motoristiche del mondo reale. È davvero un bel salto di qualità da un controller PlayStation.

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