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Cattivissima biposto 3 porte da 362 CV: Volkswagen ID. Polo GTI Clubsport

Questa concept è la Polo elettrica più potente, con differenziale anteriore bloccante, freni in ceramica e solo tre porte

Foto di: Volkswagen

Di: Iulian Dnistran

Tradotto da: Sergio Chierici

20 nov alle 12:00

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Volkswagen potrebbe non trovarsi nel suo momento migliore, ma ciò non le impedisce di spendere cifre importanti per celebrare il 50º anniversario dell'iconico marchio GTI.

L'ultima creazione è la Volkswagen ID. Polo GTI Clubsport Concept, un esemplare unico di hatchback elettrica costruita per la pista che perde un set di porte e prende in prestito il motore elettrico dai suoi fratelli maggiori.

Derivata dall'elettrica ID. Polo

L'affascinante auto da corsa elettrica arriva dopo la ID. Polo GTI pronta per la produzione e l'imminente ID.3 GTI, e il suo scopo è mostrare cosa può fare la casa tedesca con la sua piattaforma modulare MEB+. In effetti, Volkswagen si definisce il “maestro delle piattaforme modulari”, affermando con orgoglio che la stessa architettura che sostiene l'ID. Polo base è capace di estremi impressionanti, dalla ultra-efficiente Mission Efficiency alla GTI Clubsport EV orientata alle prestazioni.

Foto di: Volkswagen

Detto ciò, realizzare l'ultimo esemplare unico non è stato facile. Gli ingegneri hanno dovuto prendere un motore elettrico APP550, originariamente progettato per modelli a trazione posteriore come l'ID.7 e l'ID. Tiguan, e adattarlo per il telaio dell'ID. Polo, che è a trazione anteriore.

Per adattare l'unità di trasmissione più grande nella piccola hatchback, l'intera sezione anteriore dell'auto ha dovuto essere modificata, il che ha significato progettare e costruire un nuovo sottotelaio. Anche i longheroni del telaio, la barra stabilizzatrice, diversi punti di montaggio e vari componenti del telaio hanno dovuto essere ridisegnati per far entrare l'unità di trasmissione APP550 più alta sotto il cofano.

Foto di: Volkswagen

Inoltre, il caricatore ad alta tensione, il compressore dell'aria condizionata, il modulo di gestione termica e la pompa dell'acqua hanno dovuto essere riposizionati. Designer e ingegneri hanno lavorato insieme per sviluppare supporti speciali, adattatori e concetti di montaggio per far funzionare il tutto.

362 CV a trazione anteriore

Il powertrain dell'ID. Polo GTI Clubsport Concept eroga 362 CV e 550 Nm di coppia, rendendolo la Polo elettrica più potente mai realizzata. Rispetto all'ID. Polo GTI da strada, offre 139 CV in più e 192 Nm di coppia in più.

Tuttavia, l'auto è ancora a trazione anteriore. E se hai guidato un EV relativamente potente con trazione anteriore, sai che trasferire tutto ciò che un'unità di trasmissione elettrica può offrire alle ruote anteriori può risultare difficile. Ma Volkswagen ha coperto questo aspetto con un bloccaggio elettronico del differenziale anteriore che utilizza una frizione a dischi multipli. Con esso, l'auto può trasferire potenza a entrambe le ruote se una di esse inizia a perdere trazione.

Foto di: Volkswagen

Tutta quella potenza e coppia consentono all'auto da pista elettrica di accelerare da 0 a 100 chilometri all'ora in 4,7 secondi e di raggiungere una velocità massima di 240 km/h. Per abilitare questo livello di prestazioni, la batteria da 52 kWh, la stessa del modello ID. Polo GTI di produzione, è stata modificata per consentire un'uscita di potenza più elevata fino a 290 kW, oltre a periodi di scarica più lunghi a potenze elevate.

Collegata a un caricatore rapido DC, l'ID. Polo GTI Clubsport Concept può assorbire fino a 105 kW, proprio come l'ID. Polo GTI normale, che può passare dal 10% all'80% in 24 minuti.

La potenza e la coppia extra vanno di pari passo con numerose modifiche al corpo e sotto di esso. L'EV unico è 100 millimetri più largo del modello di produzione e si trova 30 mm più basso rispetto all'ID. Polo standard. Viene utilizzata la stessa sospensione adattiva del veicolo di produzione, ma il suo assetto è regolato per l'uso in pista.

Tre porte invece di cinque

La Clubsport Concept elettrica ha solo tre porte invece delle quattro dell'ID. Polo normale, e presenta un kit carrozzeria piuttosto aggressivo con ampi passaruota, condotti d'aria funzionali e un grande alettone posteriore. I badge GTI e gli accenti rossi sono ovunque, incluso l'interno, dove il touchscreen centrale non funge più da centro di infotainment. In effetti, il concept non ha un sistema di infotainment, poiché lo schermo centrale gestisce esclusivamente le impostazioni di guida.

Cinture di sicurezza a cinque punti rosse proteggono il conducente e il passeggero anteriore seduti su sedili a guscio da corsa Recaro, mentre una barra antirollio rossa ha sostituito i sedili posteriori e l'area di carico.

La Volkswagen ID. Polo GTI Clubsport Concept non è ancora destinata alla produzione, ma la casa automobilistica tedesca non ha escluso del tutto l'opzione, dicendo che ha sempre associato lo sviluppo di veicoli concept “con l'opzione teorica di trasformare un esemplare unico in una nuova derivata di produzione.”

L'EV orientato alla pista farà la sua prima apparizione dal vivo al Salone dell'auto di Essen in Germania, che si terrà dal 27 novembre al 6 dicembre.

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