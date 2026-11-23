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Nissan 2027: tutte le novità in arrivo

Arriva nelle concessionarie la Pixo e a metà anno debutterà la nuova Nissan Juke

Foto di: Motor1 Italia

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

23 nov alle 13:00

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L'elettrico per Nissan continua a essere un powertrain su cui puntare e così, dopo la nuova Leaf, è arrivata la Pixo, citycar a batterie strettamente imparentata con la Renault Twingo. Una piccola per la città con forme tutte nuove, alla quale a metà anno si affiancherà la nuova Juke.

Anch'essa mossa da motorizzazioni a batterie manterrà lo stile da SUV coupé, con linee ancora più tese. Potrebbe poi arrivare anche il restyling della Qashqai, per il quale mancano però conferme ufficiali.

Nissan Pixo

Nissan Juke EV

Nissan Qashqai 2027

Nissan Pixo

Modello più piccola della gamma, la Nissan Pixo misura 3,76 metri di lunghezza, praticamente come la Renault Twingo, con la quale condivide la piattaforma. La carrozzeria rimane quella di una piccola monovolume, con frontale dedicato e gruppi ottici con disegno a pixel. Dentro la parentela con la Twingo è ancora più evidente e non è certo un punto a sfavore. Strumentazione digitale da 7", monitor centrale touch da 10", comandi fisici e soprattutto sedili posteriori scorrevoli, così da aumentare il volume del bagagliaio che, con schienali in posizione, tocca i 356 litri.

Nissan Pixo 2027

Foto di: Nissan

La nuova Nissan Pixo è mossa da un motore elettrico anteriore da 82 CV, alimentato da un pacco batterie Litio-ferro-fosfato (LFP) da 27,5 kWh, per 259 km di autonomia. La ricarica rapida in corrente continua da 50 kW è di serie e permette di passare dal 15 all'80% della capacità della batteria in circa 28 minuti. I prezzi partono da 19.990 euro.

Modello Nissan Pixo 2027 Carrozzeria Citycar Motori Elettrici Arrivo Inizio 2027 Prezzo Da 19.990 euro

Nissan Juke EV

Con la terza generazione, prevista per metà 2027, la Nissan Juke si rifarò da capo a piedi diventando 100% elettrica. Non mancheranno punti di contatto con la storia del modello, in primis la carrozzeria da SUV coupé, resa da linee ben più nette, come visto sulla concept mostrata qualche tempo fa. Anche gli interni saranno tutti nuovi, con (presumibilmente) doppio display per strumentazione e infotainment, con servizi Google integrati.

Nissan Juke 2027

Foto di: Nissan

La piattaforma della Nissan Juke 2027 sarà la CMF-EV di Leaf e Ariya e dovrebbe prevedere batterie da 52 e 75 kWh, con autonomie tra circa 400 e 600 km nel ciclo WLTP.

Modello Nissan Juke EV Carrozzeria SUV coupé Motori Elettrici Arrivo Metà 2027 Prezzo n.d.

Nissan Qashqai 2027

Se per Pixo e Juke ci sono conferme ufficiali, sulla Nissan Qashqai 2027 mancano invece dichiarazioni della Casa, ma considerando che l'attuale versione è in circolazione dal 2024, il 2027 potrebbe essere l'anno buono per un rinnovamento. Considerando anche il recente compleanno numero 20. In rete circolano foto spia di muletti camuffati, caratterizzati da un frontale completamente ridisegnato con nuovi gruppi ottici. Ci potrebbero essere novità anche negli interni, specialmente lato infotelematica.

Nissan Qashqai "sticker bomb" Y2K by @heymoonly

Foto di: Nissan

Per quanto riguarda i motori dovrebbe essere confermata la gamma attuale: mild hybrid da 156 CV o e-Power da 190.

Modello Nissan Qashqai 2027 Carrozzeria SUV compatto Motori Ibridi Arrivo Fine 2027 Prezzo n.d.

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