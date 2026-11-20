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Opel e Leapmotor firmano un accordo di cooperazione ufficiale

Il nuovo SUV Opel per l'Europa verrà prodotto in Spagna dal 2028

Foto di: Motor1.com

Di: Roland Hildebrandt

Tradotto da: Massimo Grassi

20 nov alle 16:30

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I tradizionalisti potrebbero storcere il naso: Opel e Leapmotor stanno ampliando la loro collaborazione, con la firma di un accordo ufficiale di cooperazione per la produzione di un nuovo modello nel segmento C, quello delle compatte. Come comunicato, il contratto è stato firmato dal CEO di Opel Florian Huettl e dal CEO di Leapmotor Zhu Jiangming.

Con l'accordo i due brand accelerano lo sviluppo già avviato di un nuovo SUV compatto, al quale lavorano insieme i team di ingegneri nelle sedi di Rüsselsheim in Assia e Hangzhou in Cina. La base per il futuro modello potrebbe essere la Leapmotor B10.

L'unione fa la forza

Secondo Florian Huettl, il progetto mira a unire le rispettive competenze di sviluppo dei due siti per accelerare il processo di sviluppo e promuovere l'elettrificazione del marchio. Anche il fondatore di Leapmotor, Zhu Jiangming, ha sottolineato che entrambi i produttori combinano le loro diverse forze tecniche per rendere i veicoli elettrici più ampiamente disponibili per il mercato europeo. Attraverso la cooperazione, Opel intende elettrificare più rapidamente la sua gamma di modelli e ottenere ulteriori economie di scala.

Opel Midland (2028), il render di Motor1.com

Foto di: Motor1.com

Il lancio sul mercato del nuovo SUV compatto - che secondo alcuni rumors si chiamerà Midland - è previsto, secondo la pianificazione attuale, a partire dal 2028, per affiancarsi alle varie Mokka, Frontera e Grandland. Tecnicamente, il nuovo modello si baserà su componenti centrali e sull'architettura firmati Leapmotor. Allo stesso tempo, Opel apporterà elementi propri nello sviluppo, tra cui design esterno, la messa a punto dell'assetto, l'ergonomia degli interni e soluzioni proprie per l'illuminazione e la tecnologia dei sedili.

La produzione del nuovo SUV è prevista presso lo stabilimento spagnolo di Saragozza.

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