Chi disegnerà le nuove Citroen, DS e Opel

Stellantis cambia i vertici del design in Europa. Due nomine entrano in vigore dal 2 novembre 2026: Sandeep Bhambra diventa Head of Design di Citroen e DS Automobiles, mentre Pierre Leclercq lascia Citroen per guidare il design di Opel e Vauxhall.

Il cambio coinvolge anche Mark Adams, che va in pensione dopo quasi 25 anni in Opel e Vauxhall, e Thierry Metroz, finora a capo del design DS Automobiles.

Chi prende il posto di chi

Bhambra succede a Leclercq in Citroen e a Metroz in DS Automobiles. Riporterà a Gilles Vidal, Head of Design dei brand europei di Stellantis, ed entrerà nei leadership team di entrambi i marchi sotto la responsabilità di Xavier Chardon, CEO di Citroen e DS Automobiles. Leclercq prende invece il posto di Adams alla guida del design di Opel e Vauxhall. Riporterà anche lui a Vidal ed entrerà nell'Executive Committee sotto Florian Huettl, CEO di Opel & Vauxhall.

Sandeep Bhambra (a sinistra), S. Bhambra, nuovo Head of Design di Citroën e DS Automobiles, Pierre Leclercq (a destra) nuovo Head of Design di Opel e Vauxhall Foto di: Stellantis

Metroz, dal canto suo, non lascia il gruppo: affiancherà Vidal nella strategia di design per l'Europa, un ruolo diverso da quello di guida di un singolo brand.

Le carriere dei due nuovi responsabili

Bhambra è laureato in Ingegneria Meccanica all'Università di Pune e ha un master in Transportation Design conseguito a Strate, in Francia. Ha iniziato nel 2003 in Mahindra & Mahindra, in India, per poi lavorare in Tata Technologies e Tata Motors. Nel 2010 è entrato nel design Peugeot, dove ha contribuito a modelli come la seconda generazione di Peugeot 2008 e 5008 e al concept Peugeot Onyx. Dal 2021 è stato in Renault Group come Chief Designer, Advanced Design & Concept Cars, prima di passare a Stellantis nell'aprile 2026 come Vice President Design Strategy Europe.

La seconda generazione di Peugeot 2008 Peugeot Onyx Concept

Leclercq si è laureato all'ArtCenter College of Design di Pasadena nel 1998. Ha lavorato per Ford, BMW Group, MINI e Rolls-Royce, diventando Head of Design di BMW M nel 2011. Dopo esperienze in Cina con Great Wall Motors e in Corea del Sud con Kia, è approdato in Citroen il 1° novembre 2018. Nel suo mandato ha firmato il design di modelli come la nuova Citroen C3, C3 Aircross, Basalt e C5 Aircross, oltre ai concept 2 CV e 2 CV Fourgonnette.

Citroen C3 Citroën 2CV Concept

Gilles Vidal ha commentato così i cambiamenti: "Questi cambiamenti riflettono la ricchezza di talenti presenti nella nostra organizzazione e la nostra determinazione a plasmare il futuro del Design dei nostri brand europei." Ha aggiunto un ringraziamento a chi lascia l'incarico: "Desidero inoltre ringraziare calorosamente Mark Adams per il suo impegno e per il contributo dato allo sviluppo del Design di Opel e Vauxhall."

Le nomine si inseriscono nella strategia di design guidata da Vidal per rafforzare l'identità distintiva dei singoli brand europei, e contribuiscono alle ambizioni del piano industriale FaSTLAne 2030. Il Gruppo ha già ridisegnato altri ruoli di vertice nei mesi scorsi: i nuovi CEO dei marchi del gruppo, il cambio ai vertici di Ram e Jeep, e la guida unica per i brand italiani Fiat e Lancia.