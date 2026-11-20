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Il nuovo ibrido Honda debutta su un SUV 7 posti

Presentata la Honda Avancier, nuovo modello che per primo monta il powertrain ibrido della Casa

Foto di: Honda

Di: Brian Potter

Tradotto da: Massimo Grassi

20 nov alle 18:30

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Come anticipato qualche giorno fa ha debuttato la Honda Avancier, nuovo SUV 7 posti della Casa che porta al debutto l'inedito powertrain ibrido sviluppato internamente. E non solo: l'Avancier presenta un nuovo logo e una nuova piattaforma.

Niente da fare però per la commercializzazione in Europa: la Honda Avancier infatti rimarrà confinata ai mercati asiatici, mentre piattaforma e powertrain arriveranno anche su modelli destinati a Europa e Stati Uniti.

Come è fatto il nuovo SUV Honda

L'Avancier è un SUV a sette posti costruito secondo quello che Honda chiama il concetto "Grand-Journey"e, come detto, sfoggia per la prima volta il nuovo logo e il linguaggio di design che verrà poi ripreso dai futuri modelli, inclusa la nuova generazione della CR-V.

Honda Avancier

Foto di: Honda

Le forme sono quasi da SUV coupé, con lunotto inclinato. Altri dettagli riguardano la carrozzeria quasi priva di nervature e i sottili gruppi ottici. All'interno della Honda Avancier è presente un ampio monitor touch centrale affiancato dall'immancabile strumentazione digitale. Novità frutto del nuovo marchio "MyCabin", dedicato allo sviluppo degli abitacoli dei futuri modelli.

Cosa c'è sotto

La parte più interessante riguarda però piattaforma e powertrain. Honda ha già confermato che il sistema ibrido di nuova generazione verrà adottato da 15 modelli commercializzati in vari mercati.

Si chiama "Honda Hybrid", un'evoluzione dell'architettura ibrida a due motori che la Casa utilizza da anni e che, secondo le dichiarazioni ufficiali, aumenta l'efficienza e semplifica lo schema meccanico. Non ci sono però ancora i dati sulla potenza combinata, la coppia o i consumi.

Accanto ad esso c'è il DualPower eAWD, il primo sistema Honda che permette ai motori di muovere separatamente gli assi anteriore e posteriore, un setup che aiuta l'Avancier a gestire potenza e coppia tra ruote davanti e ruote dietro a seconda delle condizioni stradali.

Entrambe le tecnologie si basano su una piattaforma che Honda ha costruito da zero e dedicata sia a SUV sia berline di medie dimensioni, con un utilizzo di acciai ad alta resistenza più alto del 40% rispetto all'architettura precedente, irrigidendo le aree chiave mentre riduce il peso altrove per migliorare la maneggevolezza.

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Fonte: Honda

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