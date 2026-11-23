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La nuova hypercar McLaren è stata consegnata, ed è davvero tanto verde

Il primo esemplare spunta in Giappone con una vistosa livrea Mantis Green firmata MSO. Sotto il cofano batte un V8 ibrido da 1.258 CV

Foto di: sennatvchannel (Instagram)

Di: Brian Potter

Tradotto da: Cristiano Fortini

23 nov alle 18:00

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Dopo una lunga attesa sono iniziate le consegne della McLaren W1, la nuova hypercar in tiratura limitata della Casa inglese. Il primo esemplare è comparso in Giappone, con una particolare livrea Mantis Green.

Secondo quanto emerso, la cerimonia si è svolta presso il Fuji Speedway Hotel, nella prefettura di Shizuoka, con le prime fotografie apparse su Instagram lo scorso 20 novembre. Nel frattempo, in Giappone è già stato avvistato un secondo esemplare con specifiche ben diverse, pronto per essere consegnato da McLaren Fukuoka.

Mantis Green e Alcantara Verde

Come detto la McLaren W1 protagonista dell'evento sfoggia una carrozzeria in Mantis Green, abbinata a cerchi multirazza in nero lucido, impreziositi dal sistema monodado con dettagli verdi. Una configurazione che esalta le linee scolpite in fibra di carbonio della W1, rendendola impossibile da non notare.

All'interno viene ripresa la tinta della carrozzeria grazie a rivestimenti in Alcantara verde coordinati. Un approccio monocromatico che porta la firma di MSO (McLaren Special Operations), il reparto di personalizzazione su misura che consente ai clienti di creare abbinamenti cromatici unici tra esterni e interni.

Dal punto di vista tecnico, la McLaren W1 nasce attorno alla monoscocca Aerocell in fibra di carbonio, una filosofia costruttiva che raccoglie l'eredità delle leggendarie F1 e P1.Questa struttura ultraleggera è fondamentale per contenere il peso a secco in appena 1.399 kg, garantendo uno straordinario rapporto peso-potenza dichiarato di 899 CV per tonnellata. A spingere l'hypercar ci pensa un V8 biturbo da 4,0 litri abbinato a un'unità elettrica, per una potenza complessiva di 1.258 CV e 1.340 Nm di coppia scaricati esclusivamente sulle ruote posteriori.

McLaren W1

Foto di: McLaren

I numeri parlano chiaro: lo scatto da 0 a 200 km/h richiede appena 5,8 secondi, mentre la velocità massima è autolimitata a 350 km/h, cifre che proiettano la W1 nell'olimpo delle stradali più veloci mai realizzate dal marchio inglese.

VIN 180 Porta il Carbonio Blu Cristallo Scoperto a Fukuoka

Un secondo esemplare, identificato dal numero di telaio (VIN) 180, è atteso per la consegna presso la concessionaria McLaren Fukuoka. In questo caso la carrozzeria opta per una finitura in fibra di carbonio blu cristallo a vista, lasciando trasparire la trama del composito anziché coprirla con una vernice coprente.

La W1 destinata a Fukuoka abbina invece il carbonio blu a un abitacolo totalmente nero, cerchi nero opaco e pinze freno della stessa tonalità. Rispetto all'esuberante esemplare in Mantis Green, la configurazione punta su un look decisamente più sobrio ma pur sempre aggressivo. Insieme, queste due vetture offrono un perfetto assaggio delle infinite possibilità di personalizzazione garantite dal programma MSO su una serie limitata a 399 unità.

McLaren W1, la prova

Foto di: McLaren

Al momento né la consegna di Nagoya né quella di Fukuoka sono state commentate ufficialmente dalla casa madre, e tutte le informazioni provengono dai canali locali dei concessionari. Poiché il reparto MSO lascia massima libertà espressiva ai committenti, è lecito aspettarsi configurazioni altrettanto ricercate anche per gli esemplari in arrivo negli altri mercati.

McLaren aveva fissato proprio per il 2026 l'avvio delle prime consegne della W1: l'esemplare giapponese in Mantis Green rispetta dunque perfettamente la tabella di marcia originale, segnando l'inizio del viaggio delle prime vetture di serie da Woking verso i garage dei collezionisti di tutto il mondo.

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Fonte: sennatvchannel (Instagram) via TheSupercarBlog

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