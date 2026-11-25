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Come nasce un'auto made in Italy: i segreti del design raccontati da chi le disegna

Dal primo tratto di matita alle sfide del design moderno: il viaggio alla scoperta di come nasce un'auto italiana

23:44

Foto di: Motor1.com

Francesco Meneghini

Di: Francesco Meneghini

25 nov alle 20:00

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Prima di diventare lamiera, motore e ruote, un'automobile è un'idea. Un foglio bianco sul quale qualcuno comincia a immaginare qualcosa che ancora non esiste, cercando di dare una forma a esigenze tecniche, intuizioni e, soprattutto, a un'identità.

È da qui che abbiamo deciso di cominciare il nostro viaggio alla scoperta di cosa significhi oggi progettare, sviluppare e costruire un'automobile in Italia, una docuserie in quattro episodi che, attraverso Alfa Romeo, ci porterà nei luoghi in cui un progetto prende forma, diventa un'auto e, alla fine, arriva su strada.

Alfa Romeo Tonale (2026)

Foto di: Motor1.com

Siamo partiti dal Centro Stile di Torino, per poi entrare nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, dove viene prodotta la Tonale. Abbiamo percorso alcune delle strade che hanno contribuito a costruire la storia del marchio, dalla Cisa al Museo Alfa Romeo di Arese, fino ad arrivare a Balocco, dove le automobili vengono sviluppate e messe alla prova.

Quattro tappe di un unico racconto, con la Tonale a fare da filo conduttore. Nella prima abbiamo incontrato Alejandro Mesonero-Romanos, Responsabile del Design Alfa Romeo, per capire che cosa significa disegnare un'auto che deve guardare al futuro ma senza dimenticare da dove arriva.

Disegnare un'Alfa Romeo: tra passato e futuro

Disegnare un'Alfa Romeo significa confrontarsi con un'eredità importante. In oltre un secolo di storia infatti il marchio ha costruito un linguaggio stilistico riconoscibile, fatto di proporzioni, superfici e dettagli che hanno contribuito a definire alcune delle automobili italiane più celebri di sempre. Ed è proprio questa storia a rendere il lavoro del designer particolarmente complesso: conservare un'identità non significa riproporre continuamente le stesse forme, né trasformare ogni nuovo modello in una citazione del passato.

Alejandro Mesonero-Romanos, Head of Design di Alfa Romeo

Foto di: Motor1.com

È un equilibrio delicato che Alejandro Mesonero conosce bene: da una parte ci sono le radici del marchio, dall'altra le esigenze di un mercato che cambia, così come cambiano i gusti e le aspettative di chi compra le auto. Il compito di un designer, quindi, non è soltanto quello di realizzare una bella macchina, ma è quello di riuscire a interpretare il proprio tempo trovando un punto d'incontro tra ciò che un marchio ha rappresentato e quello che vuole diventare.

Come si trasforma una berlina in un SUV senza perdere il carattere?

Una delle sfide più interessanti del design Alfa Romeo contemporaneo riguarda proprio le proporzioni. Storicamente, molte delle Alfa più rappresentative sono state berline e coupé basse, filanti, con cofani allungati e carrozzerie capaci di comunicare sportività anche da ferme. Oggi invece il mercato si è spostato verso i SUV, un tipo di carrozzeria che parte da presupposti completamente diversi: è più alta, cambiano i volumi e le proporzioni devono fare i conti con esigenze di abitabilità, visibilità e posizione di guida.

Alfa Romeo Tonale (2026), il frontale

Alfa Romeo Tonale Italian Crafted: come si disegna un'auto italiana

Alfa Romeo Tonale Italian Crafted: come si disegna un'auto italiana

Foto Di: Motor1.com

Foto Di: Motor1.com

La sfida per Alfa Romeo, quindi, non è stata soltanto quella di disegnare un SUV, ma di trasferire su una carrozzeria completamente diversa quegli elementi che, negli anni, hanno reso riconoscibile il marchio. In poche parole, l'obiettivo del Centro Stile è quello di trovare una sintesi tra caratteristiche apparentemente difficili da conciliare tra loro e la Tonale ne è un esempio concreto. Non basta riprendere lo scudetto o alcuni dettagli del frontale: l'identità di un'automobile nasce soprattutto dal rapporto tra le sue proporzioni, dalle superfici e dal modo in cui tutti gli elementi dialogano tra loro.

Se le proporzioni cambiano, le tecnologie evolvono e le normative impongono nuove soluzioni, viene spontaneo chiedersi quali siano gli elementi che un'Alfa Romeo non può perdere. Alcuni sono immediatamente riconoscibili, primo tra tutti lo scudetto anteriore che è diventato uno dei simboli più caratteristici del marchio. Altri come i gruppi ottici, invece, sono stati reinterpretati nel tempo, con la firma luminosa a tre elementi. Il carattere di un'Alfa Romeo però non può dipendere soltanto da un faro o da una calandra. Deve essere riconoscibile nell'insieme, nelle proporzioni e nel modo in cui una vettura comunica la propria personalità.

Alfa Romeo Tonale (2026), il dettaglio del faro

Foto di: Motor1.com

Quando i vincoli diventano opportunità

C'è poi un aspetto del design automobilistico che spesso passa in secondo piano: la libertà di chi disegna è molto più limitata di quanto si possa immaginare. Un'automobile deve rispettare normative di sicurezza, requisiti aerodinamici, esigenze produttive e obiettivi di costo. Ogni scelta stilistica deve confrontarsi con il lavoro degli ingegneri e con una serie di condizioni che non possono essere ignorate. Tutto questo potrebbe sembrare un ostacolo alla creatività, ma Mesonero-Romanos, invece, la pensa diversamente.

"Senza vincoli non puoi essere creativo"

Un esempio concreto arriva dalla Tonale aggiornata nel 2026. La necessità di modificare la posizione della targa anteriore, legata a esigenze normative, ha rappresentato l'occasione per intervenire più ampiamente sul disegno del frontale. Invece di limitarsi a spostare un elemento, il Centro Stile ha rivisto alcuni dettagli della carrozzeria lavorando anche sull'aerodinamica. Una modifica imposta da un'esigenza tecnica è diventata così il punto di partenza per un'evoluzione stilistica.

Alfa Romeo Tonale Italian Crafted: come si disegna un'auto italiana

Foto di: Motor1.com

Le persone dietro il design

Il lavoro di un Centro Stile, naturalmente, non si esaurisce nella figura di chi lo dirige. Dietro ogni automobile c'è una squadra di professionisti che si occupa di aspetti diversi del progetto, dalle superfici esterne alla scelta dei materiali, fino alla definizione dell'abitacolo.

L'intervista a Estelle Tabaczek, Senior Exterior Designer di Alfa Romeo

Durante la nostra visita abbiamo incontrato anche due designer del team Alfa Romeo, Estelle Tabaczek e Jiaqi Zhu, specializzate rispettivamente negli esterni e nei rivestimenti degli interni. Due prospettive differenti ma complementari che permettono di capire quanto lavoro si nasconda dietro elementi che, guardando l'auto, tendiamo a dare per scontati.

L'intervista a Jiaqi Zhu, CMF Innovation Designer di Alfa Romeo

Dal foglio bianco alla fabbrica: il viaggio continua

Quello che abbiamo visto al Centro Stile è soltanto il primo passaggio di un percorso molto più lungo. Perché un'automobile può nascere da un'intuizione, ma prima di arrivare sulla strada deve trasformarsi in qualcosa di concreto. Le linee tracciate dai designer devono diventare componenti, le superfici devono essere prodotte e assemblate e ogni dettaglio deve trovare il proprio posto all'interno di un processo industriale che coinvolge migliaia di persone. È il momento in cui un progetto smette di esistere soltanto sugli schermi e sui tavoli e comincia a diventare un'automobile vera.

Ed è proprio da qui che ripartiamo nel secondo episodio della nostra docuserie, entrando nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, dove viene costruita la Tonale, per scoprire cosa significa oggi produrre un'automobile in Italia.

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