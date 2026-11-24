Home

Ferrari

News

Due Pirelli P Zero per la Ferrari 296 Challenge Stradale, uno per la pista e uno per la strada

La berlinetta di Maranello adotta P Zero Trofeo RS per la pista e P Zero R per un utilizzo più equilibrato tra strada e circuito

Foto di: Ferrari

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

24 nov alle 10:00

Aggiungi Motor1.com alle fonti preferite su Google

Condividi

Pirelli ha sviluppato due pneumatici specifici per la nuova Ferrari 296 Challenge Stradale, la nuova versione della berlinetta omologata su strada ma con un legame diretto con le competizioni. Si tratta del P Zero Trofeo RS, il primo pensato per il primo equipaggiamento di una Ferrari, e del P Zero R, più versatile per l'uso quotidiano.

Entrambi gli pneumatici sono disponibili nelle misure 245/35 R20 all'anteriore e 305/35 R20 al posteriore. Si riconoscono dalla marcatura "F" sul fianco, che indica lo sviluppo dedicato alla Casa di Maranello.

Dove è stata presentata la 296 Challenge Stradale

La vettura è stata svelata durante le Finali Mondiali 2026 al Circuit de Barcelona-Catalunya, l'evento che riunisce i protagonisti del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, il campionato monomarca che lega le due aziende da oltre trent'anni. Il legame tra pista e strada passa proprio da qui. L'esperienza raccolta con le vetture da competizione clienti alimenta lo sviluppo degli pneumatici per le Ferrari stradali più prestazionali.

La Ferrari 296 Challenge Stradale vista dal vivo

Pirelli applica alla Ferrari 296 Challenge Stradale la strategia Perfect Fit, già vista su altri modelli ad alte prestazioni come la Porsche 911 GT3. Lo pneumatico viene progettato insieme alla vettura fin dalle prime fasi, tenendo conto del setup, dei carichi aerodinamici elevati e delle esigenze dell'uso intensivo in circuito.

P Zero Trofeo RS: il semi slick per la pista

Il Pirelli P Zero Trofeo RS è stato sviluppato da zero per sostenere le sollecitazioni generate dai carichi aerodinamici e dall'assetto specifico della Ferrari 296 Challenge Stradale. Le mescole derivano dall'esperienza Pirelli nel motorsport e offrono grip elevato limitando surriscaldamento e usura superficiale. Nei test dinamici il pneumatico conserva bilanciamento e stabilità anche dopo i primi giri, mantenendo il feedback dell'asse anteriore e la precisione dello sterzo.

Ferrari 296 Challenge Stradale

Foto di: Ferrari

Nonostante l'adozione di cerchi più larghi, il P Zero Trofeo RS dedicato alla 296 Challenge Stradale risulta più leggero rispetto alla versione standard del prodotto. È inoltre il primo semi slick Pirelli disponibile con la tecnologia Color Edition, nelle configurazioni Red, Yellow e Silver: inserti co-vulcanizzati permettono di personalizzare cromaticamente il fianco della gomma.

P Zero R: più equilibrio tra strada e pista

Il P Zero R è pensato per un uso più versatile tra strada e circuito, con la stessa logica già applicata al pneumatico sviluppato per la Porsche 911 Turbo S. Il battistrada ha una rigidezza elevata nella zona esterna per la guida più prestazionale, mentre le scanalature longitudinali nella parte interna favoriscono l'evacuazione dell'acqua.

Lo sviluppo ha portato a un miglioramento del tempo sul giro sul bagnato rispetto al riferimento iniziale del progetto, mantenendo le caratteristiche di precisione e risposta richieste dalla vettura. I due pneumatici coprono così le due anime della 296 Challenge Stradale: il P Zero R privilegia un equilibrio più ampio tra asciutto, uso stradale e bagnato, il Trofeo RS punta su grip e costanza quando l'impiego in pista si fa più intenso e prolungato.

Leggi anche

Pirelli lancia il Cyber Tyre negli USA

Gomme invernali, tra falsi miti ed errori

Vogliamo la tua opinione!

Cosa vorresti vedere su Motor1.com?

Partecipa al nostro sondaggio di 3 minuti.

- Il team di Motor1.com

Condividi questa notizia

DI TENDENZA





Gli interni della Volkswagen Tiguan





Chi ha venduto più auto in Europa a ottobre 2026: la classifica





L'industria automotive rischia una nuova crisi dei chip. Colpa dell'intelligenza artificiale





Come va la nuova Mercedes GLA 4Matic da 354 CV

Ultime notizie

Due Pirelli P Zero per la Ferrari 296 Challenge Stradale, uno per la pista e uno per la strada 24 nov - Tecnologia

Cupra porta l’audio 3D di Sennheiser sulla nuova Tribe Edition di Leon e Terramar 24 nov - Tecnologia

Chi ha venduto più auto in Europa a ottobre 2026: la classifica 24 nov - Attualità e mercato

L'industria automotive rischia una nuova crisi dei chip. Colpa dell'intelligenza artificiale 24 nov - Mercato e Industria

Gli interni della Volkswagen Tiguan 24 nov - Attualità e mercato

BYD soffia il primato europeo a Chery per 741 auto, la sfida resta apertissima 23 nov - Attualità e mercato

McLaren ha iniziato finalmente le consegne della sua hypercar 23 nov - Curiosità

Consigliati per te





La Ferrari di Steve McQueen venduta per 18,9 milioni di dollari





Cupra porta l’audio 3D di Sennheiser sulla nuova Tribe Edition di Leon e Terramar





Ferrari 296 Challenge Stradale: è un'auto da corsa omologata!





Chi ha venduto più auto in Europa a ottobre 2026: la classifica





La Ferrari di Jeremy Clarkson venduta a una cifra da record





L'industria automotive rischia una nuova crisi dei chip. Colpa dell'intelligenza artificiale





Le auto di GTA 6 sono vere, una è in vendita