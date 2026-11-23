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Gomme invernali, tra falsi miti ed errori

Tra 4x4 che risolve ogni problema, invernali solo sulle ruote di trazione e rumore, facciamo chiarezza su cosa è vero e cosa no

Foto di: Motor1 Italia

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

23 nov alle 16:30

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C'è chi dice no agli pneumatici invernali. O chi invece preferisce soluzioni ritenute furbe - spesso per risparmiare - che invece nel momento del bisogno possono aumentare il livello dei pericoli. Non solo per noi. Perché bisogna ricordare un elemento importante: le gomme sono l'unico collegamento che abbiamo con la strada e deve sempre performare al meglio, in qualsiasi situazione.

Per questo non bisogna parlare di pneumatici da neve ma invernali, perché capaci di garantire sicurezza durante la stagione fredda. Per fare chiarezza su cosa è vero e cosa no abbiamo parlato con Pirelli, per sfatare falsi miti e prevenire pericolosi errori.

Gli pneumatici invernali funzionano solo se c'è la neve

Come detto già il nome dice tutto: pneumatici invernali e non da neve. Una distinzione che per qualcuno potrebbe sembrare superflua ma che fa tutta la differenza del mondo. Gli pneumatici invernali infatti lavorano in tutte le condizioni dell'inverno: dal freddo ai terreni bagnati, fino naturalmente alla neve. Questo perché tra mescola più morbida e disegno del battistrada, ogni elemento è studiato per la stagione fredda.

Basta montare gli pneumatici invernali sulle ruote di trazione

Prima di tutto bisogna fare una distinzione tra quello che dice la norma e il buon senso. Quindi, cosa dice il codice della strada? Prevede che i sistemi antisdrucciolevoli, siano essi pneumatici invernali, catene o calze, debbano essere necessariamente montati "come condizione minima sugli assi trattivi". Semplificando: se si guida un'auto a due ruote motrici per la legge bastano due pneumatici invernali oppure due catene o due calze a bordo. Se invece si guida un mezzo a trazione integrale permanente (sempre più rari) bisogna avere 4 invernali, 4 catene o altrettante calze.

Il codice lo consente, ma sempre meglio montare pneumatici invernali su tutte e 4 le ruote

Foto di: Pirelli

Se però il codice della strada dice che è consentito l'utilizzo di soli due pneumatici, il buonsenso invece sottolinea il fatto che sia vivamente sconsigliato. Il consiglio infatti è quello di avere un equipaggiamento uniforme. Questo perché le caratteristiche di disegno, materiali, mescole, strutture da estive a invernali sono molto diverse e il comportamento dell'auto sarebbe molto imprevedibile in condizioni di scarsa aderenza.

Con il freddo non serve regolare la pressione degli pneumatici

Sbagliato. La norma dice che sia bene controllarla una volta al mese, ma dipende anche dalle percorrenze: più alte sono, più di frequente va effettuato il controllo. L'importante è che sia sempre a freddo, prima di partire e con un manometro correttamente tarato.

Gli pneumatici invernali performano meglio degli estivi non solo sulla neve

Foto di: Pirelli

Con il riscaldamento globale gli invernali ormai non sono più necessari

Se è vero che le temperature medie stanno salendo, è anche vero che (specialmente al nord Italia) si va verso un clima freddo, con termometri anche ben sotto i 7°. E bisogna anche considerare come le condizioni possano cambiare lungo il tragitto. Bisogna poi tenere conto delle ordinanze, che valgono a prescindere da quello che dice il termometro.

Gli pneumatici invernali fanno consumare di più e fanno più rumore

Forse era vero un tempo. Gli pneumatici invernali di ultima generazione, lo si vede anche dall'etichetta europea, hanno indici di resistenza al rotolamento bassi, che permettono quindi di mantenere in consumi nella norma, grazie alla costante ricerca su materiali e disegni. Anche per quanto riguarda le auto elettriche o elettrificate, che applicano una coppia elettrica - quindi più immediata - sugli pneumatici, c'è un'ottimizzazione dedicata, garantendo una resa chilometrica ben più elevata rispetto al passato. Anche a livello di decibel, e quindi rumorosità, negli anni si sono raggiunti standard elevati, come testimoniato ancora una volta dall'etichettatura europea presente per legge su tutte le gomme.

Basta una buona trazione integrale

La trazione 4x4 può aiutare in molti frangenti, ma quando si parla di neve - non necessariamente alta metri, basta un sottile strato - per mettere in difficoltà la trazione integrale. Come detto infatti gli pneumatici invernali con il loro disegno specifico offrono un grip che gli estivi non raggiungono nemmeno lontanamente, Specialmente guardando ai moderni SUV, con impronte sempre più larghe, specialmente in discesa - se non equipaggiati adeguatamente - rischiano di perdere grip e creare pericoli anche gravi.

La trazione integrale aiuta ma su terreni scivolosi o innevati gli pneumatici invernali fanno la differenza

Foto di: Pirelli

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